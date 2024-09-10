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Новини
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В Україні продовжує різко зростати попит на електромобілі. Лідери продажів

электромобиль

У серпні український автопарк поповнили 6445 автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV), що на 68% більше, ніж у серпні минулого року.

Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".

Зазначається, що частка нових машин в реєстраціях BEV, як і торік становила 18%.

Основну масу зареєстрованих за місяць електромобілів становили легкові авто – 6302 одиниці (нових – 1159, уживаних – 5143). Серед 143 комерційних електромобілів новими були лише 5 авто.

До п’ятірки лідерів серед нових електромобілів місяця потрапили:

  • BYD Song Plus – 174;
  • Honda M-NV – 169;
  • Volkswagen ID.4 – 147;
  • Zeekr 001 – 107;
  • Nissan Ariya – 83.

Найпопулярнішими серед вживаних електромобілів були:

  • Nissan Leaf – 658;
  • Tesla Model Y – 588;
  • Tesla Model 3 – 561;
  • Hyundai Kona – 308;
  • Volkswagen e-Golf – 289.

Загалом із початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли понад 35,6 тис. електромобілів, з них: 20% нові та 80% вживані.

Як повідомлялося, за весь 2023 рік українці придбали 37,6 тис. авто з нульовим рівнем викидів, що у 2,8 раза більше, порівняно з 2022 роком.

Автор: 

продаж (2064) електромобіль (693)


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Дуже цікава джинса)
З мого досвіду, зараз всі навпаки стараються позбутися електромобілів, особливо ті, в кого такий автомобіль єдиний, а не другий після основного з двигуном внутрішнього згорання. Причина -- побоювання, що осінню/в зимку не вийде заряджатися через відключення світла.
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10.09.2024 10:52 Відповісти
Це не проблема. )))

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10.09.2024 11:46 Відповісти
За 3 літні місяці був в 5 європейських країнах. За час руху по дорогах та містах у 5 разом узятих країнах не зустрів стільки електричок, як за один день в нашому обласному центрі з населенням в 250 тисяч.
Очевидно, там не можна просто купити автівку за гроші "з кишені", відразу спитають, де взяв, бо працює загальне декларування доходів та витрат.
У нас же жодна сопля, купивши автівку за 10-15 тисяч зелених, ще й з пільгами від держави, в якій весь час не вистачає енерго генерації, нічого нікому пояснювати не мусить...
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10.09.2024 13:32 Відповісти
уявляю ваш коментар під новиною про пропозицію запровадити загальне декларування доходів і витрат )))
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10.09.2024 14:20 Відповісти

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