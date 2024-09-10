В Україні продовжує різко зростати попит на електромобілі. Лідери продажів
У серпні український автопарк поповнили 6445 автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV), що на 68% більше, ніж у серпні минулого року.
Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".
Зазначається, що частка нових машин в реєстраціях BEV, як і торік становила 18%.
Основну масу зареєстрованих за місяць електромобілів становили легкові авто – 6302 одиниці (нових – 1159, уживаних – 5143). Серед 143 комерційних електромобілів новими були лише 5 авто.
До п’ятірки лідерів серед нових електромобілів місяця потрапили:
- BYD Song Plus – 174;
- Honda M-NV – 169;
- Volkswagen ID.4 – 147;
- Zeekr 001 – 107;
- Nissan Ariya – 83.
Найпопулярнішими серед вживаних електромобілів були:
- Nissan Leaf – 658;
- Tesla Model Y – 588;
- Tesla Model 3 – 561;
- Hyundai Kona – 308;
- Volkswagen e-Golf – 289.
Загалом із початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли понад 35,6 тис. електромобілів, з них: 20% нові та 80% вживані.
Як повідомлялося, за весь 2023 рік українці придбали 37,6 тис. авто з нульовим рівнем викидів, що у 2,8 раза більше, порівняно з 2022 роком.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
З мого досвіду, зараз всі навпаки стараються позбутися електромобілів, особливо ті, в кого такий автомобіль єдиний, а не другий після основного з двигуном внутрішнього згорання. Причина -- побоювання, що осінню/в зимку не вийде заряджатися через відключення світла.
Очевидно, там не можна просто купити автівку за гроші "з кишені", відразу спитають, де взяв, бо працює загальне декларування доходів та витрат.
У нас же жодна сопля, купивши автівку за 10-15 тисяч зелених, ще й з пільгами від держави, в якій весь час не вистачає енерго генерації, нічого нікому пояснювати не мусить...