В Україні продовжує різко зростати попит на електромобілі. Лідери продажів

У серпні український автопарк поповнили 6445 автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV), що на 68% більше, ніж у серпні минулого року.

Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".

Зазначається, що частка нових машин в реєстраціях BEV, як і торік становила 18%.

Основну масу зареєстрованих за місяць електромобілів становили легкові авто – 6302 одиниці (нових – 1159, уживаних – 5143). Серед 143 комерційних електромобілів новими були лише 5 авто.

До п’ятірки лідерів серед нових електромобілів місяця потрапили:

BYD Song Plus – 174;

Honda M-NV – 169;

Volkswagen ID.4 – 147;

Zeekr 001 – 107;

Nissan Ariya – 83.

Найпопулярнішими серед вживаних електромобілів були:

Nissan Leaf – 658;

Tesla Model Y – 588;

Tesla Model 3 – 561;

Hyundai Kona – 308;

Volkswagen e-Golf – 289.

Загалом із початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли понад 35,6 тис. електромобілів, з них: 20% нові та 80% вживані.

Як повідомлялося, за весь 2023 рік українці придбали 37,6 тис. авто з нульовим рівнем викидів, що у 2,8 раза більше, порівняно з 2022 роком.