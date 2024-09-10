Майже 12 мільярдів: Податки від грального бізнесу із початку року зросли у понад двічі
За вісім місяців 2024 року податкові надходження від грального бізнесу до бюджету становили 11,7 млрд грн, що у 2,1 раза більше, ніж за аналогічний період 2023 року.
Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram.
За його словами, у надходженнях головними є податок на прибуток – 63,6% та ПДФО – 35,9%.
Зокрема, за указаний період податку на прибуток сплачено 7,4 млрд грн.
"Це проти 2,5 млрд гривень, які гральний бізнес сплатив за аналогічний період 2023 року. Тож маємо зростання в 3 рази", – наголосив нардеп.
Водночас у 2024 році гральним бізнесом сплачено ПДФО на 4,2 млрд грн, проти 3,1 млрд грн у 2023 році.
Податки для грального бізнесу
Наприкінці серпня 2023 року президент Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до Податкового кодексу, які повертають податок з обороту для онлайн казино на рівні 18%. Йдеться про так званий податок GGR, який передбачає оподаткування суми всіх ставок за вирахуванням суми виграшів. За попередніми оцінками, ця норма забезпечить додаткові надходження до державного бюджету у розмірі 1,5 млрд грн на рік.
До того, 6 лютого, президент Володимир Зеленський підписав закон, який скасовує ухвалену у середині квітня 2022 року норму, яка дозволила гральному бізнесу перейти на спрощену систему оподаткування, сплачуючи лише 2% єдиного податку.
Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев визнавав, що через впровадження на початку російської агресії податкових пільг для грального бізнесу держава втратила мільярди гривень.
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Тому що замовчування проблеми вигідно бізнесу мами гєть.манцева?
Гроші не вирішують все при мініму затрат такі прибутки
Коли б на ці гроші ..які програні куплений товар податків було б
набагато більше і робочі міста
Де хоч одна програма, яка розказує що це просто кидалово, і на цьому не заробити. Нема, але є валом іншого непотребу.
Читав в книзі: розвивайтеся, вчиться думати і аналізувати, бо це нікому окрім вас не вигідно.