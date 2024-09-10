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Майже 12 мільярдів: Податки від грального бізнесу із початку року зросли у понад двічі

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За вісім місяців 2024 року податкові надходження від грального бізнесу до бюджету становили 11,7 млрд грн, що у 2,1 раза більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram.

За його словами, у надходженнях головними є податок на прибуток – 63,6% та ПДФО – 35,9%.

Зокрема, за указаний період податку на прибуток сплачено 7,4 млрд грн.

"Це проти 2,5 млрд гривень, які гральний бізнес сплатив за аналогічний період 2023 року. Тож маємо зростання в 3 рази", – наголосив нардеп.

Водночас у 2024 році гральним бізнесом сплачено ПДФО на 4,2 млрд грн, проти 3,1 млрд грн у 2023 році.

Податки для грального бізнесу

Наприкінці серпня 2023 року президент Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до Податкового кодексу, які повертають податок з обороту для онлайн казино на рівні 18%. Йдеться про так званий податок GGR, який передбачає оподаткування суми всіх ставок за вирахуванням суми виграшів. За попередніми оцінками, ця норма забезпечить додаткові надходження до державного бюджету у розмірі 1,5 млрд грн на рік.

До того, 6 лютого, президент Володимир Зеленський підписав закон, який скасовує ухвалену у середині квітня 2022 року норму, яка дозволила гральному бізнесу перейти на спрощену систему оподаткування, сплачуючи лише 2% єдиного податку.

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев визнавав, що через впровадження на початку російської агресії податкових пільг для грального бізнесу держава втратила мільярди гривень.

Автор: 

гральний бізнес (78) податки (2421) Гетманцев Данило (479)


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Якщо податків стільки зібрали то риторичним є питання - а скільки ж грошей жадібні дурні витратили на цей бізнес замість того аби допомогти ЗСУ чи хоча б своїм родинам???!!!
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10.09.2024 10:59 Відповісти
що цікаво, коли легалізували отой гральний бізнес - то обіцяли надходження податків до держбюджету на рівні ₴200млрд, і це було при курсі долара ₴30.
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10.09.2024 11:33 Відповісти
Чому ніхто НЕ фіксує, що левова частка лудоманів це військові ЗСУ?
Тому що замовчування проблеми вигідно бізнесу мами гєть.манцева?
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10.09.2024 11:38 Відповісти
А ідіотизм влади, яка це дозволяє, зріс у 4-ій степені.
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10.09.2024 12:04 Відповісти
Та ти що! Оце так може бути???
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10.09.2024 12:27 Відповісти
А скільки зламаних доль
Гроші не вирішують все при мініму затрат такі прибутки
Коли б на ці гроші ..які програні куплений товар податків було б
набагато більше і робочі міста
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10.09.2024 13:25 Відповісти
Замість того, щоб крутилися гроші і було виробництво, чи навіть звичайні ПК ігри і підтримувати виробників, то грають в казино, де на рівні алгоритмів програмних написано який треба вихлоп. 11,7 млрд податків, а скільки так програно людських грошей і скільки там підняли відомо тільки власникам казино.

Де хоч одна програма, яка розказує що це просто кидалово, і на цьому не заробити. Нема, але є валом іншого непотребу.

Читав в книзі: розвивайтеся, вчиться думати і аналізувати, бо це нікому окрім вас не вигідно.
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10.09.2024 14:41 Відповісти

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