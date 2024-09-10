Ворог учора обстріляв енергетичну інфраструктуру у восьми областях

За минулу добу, 9 вересня, російські військові обстрілювали цивільну енергетичну інфраструктуру у восьми областях.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Зокрема, під удар потрапили Дніпропетровська, Донецька, Миколаївська, Полтавська, Сумська, Харківська, Херсонська та Чернігівська області.

Так, на Дніпропетровщині через обстріли двічі знеструмлювалась підстанція, побутові споживачі та водоканал. Крім того, також була знеструмлена підстанція, споживачі та залізниця. Живлення відновлено за резервною схемою.

У Сумській області внаслідок обстрілу повітряної лінії знеструмлювалась підстанція та побутові споживачі Харківської області. Живлення також відновлено за резервною схемою.

У Полтавській області під час повітряної тривоги вимикалась повітряна лінія, при цьому знеструмлювались споживачі. Наразі живлення повністю відновлено.

На Чернігівщині внаслідок обстрілу відключились повітряні лінії, без світла залишалися 947 абонентів у 15 населених пунктах.

Якк повідомлялося, 10 вересня застосування заходів обмеження споживання електроенергії не прогнозується.