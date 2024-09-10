У "Дії" з’явилися свідоцтва про народження, шлюб та розлучення
У "Дії" тепер відображатимуться ще чотири документи – свідоцтва про народження, шлюб, розірвання шлюбу та зміну імені.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.
"Розширюємо перелік цифрових документів у застосунку. Відтепер свідоцтва про народження, шлюб, розірвання шлюбу та зміну імені завжди у вашому смартфоні – у "Дії". Більше не доведеться шукати оригінали, коли працевлаштовуєтесь, оформлюєте пільги чи підтверджуєте зміну прізвища", – йдеться у повідомленні.
Водночас свідоцтво про народження дитини будь-якого віку підтягуватиметься автоматично за податковим номером. Для цього необхідно авторизуватися в застосунку, і воно з’явиться в переліку документів.
Свідоцтва підтягнуться в "Дію" автоматично, якщо:
- у Державному реєстрі актів цивільного стану громадян є інформація про свідоцтво та в документі вказано податковий номер;
- користувач є громадянином України віком понад 14 років і має верифікований податковий номер
Послуга реалізується Міністерством цифрової трансформації спільно Міністерством юстиції, Державним підприємством "Національні інформаційні системи" та ДРАЦС за підтримки швейцарсько-української Програми EGAP, що виконується Фондом Східна Європа.
Як повідомлялося, напередодні в Україні запустили сервіс шлюбу онлайн через "Дію".
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