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У "Дії" з’явилися свідоцтва про народження, шлюб та розлучення

Дія

У "Дії" тепер відображатимуться ще чотири документи – свідоцтва про народження, шлюб, розірвання шлюбу та зміну імені.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації. 

"Розширюємо перелік цифрових документів у застосунку. Відтепер свідоцтва про народження, шлюб, розірвання шлюбу та зміну імені завжди у вашому смартфоні – у "Дії". Більше не доведеться шукати оригінали, коли працевлаштовуєтесь, оформлюєте пільги чи підтверджуєте зміну прізвища", – йдеться у повідомленні.

Водночас свідоцтво про народження дитини будь-якого віку підтягуватиметься автоматично за податковим номером. Для цього необхідно авторизуватися в застосунку, і воно з’явиться в переліку документів.

Свідоцтва підтягнуться в "Дію" автоматично, якщо:

  • у Державному реєстрі актів цивільного стану громадян є інформація про свідоцтво та в документі вказано податковий номер;
  • користувач є громадянином України віком понад 14 років і має верифікований податковий номер

Послуга реалізується Міністерством цифрової трансформації спільно Міністерством юстиції, Державним підприємством "Національні інформаційні системи" та ДРАЦС за підтримки швейцарсько-української Програми EGAP, що виконується Фондом Східна Європа.

Як повідомлялося, напередодні в Україні запустили сервіс шлюбу онлайн через "Дію".

Автор: 

розлучення (10) Мінцифри (803) Дія (623) шлюб (14)


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