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Новини
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Sony скасовує безкоштовну підписку PlayStation Plus для українських користувачів

playstation

Компанія Sony з листопада припиняє надавати безкоштовну підписку PlayStation Plus для українських власників консолей PS4 та PS5.

Про це йдеться у повідомленні компанії, яку опублікували "Ігри Українською" у соцмережі X.

Зазначається, що останній ваучер безкоштовного доступу буде погашений українським гравцям у жовтні.

З листопада Sony припиняє безкоштовну підписку PlayStation Plus для власників консолей PS4 та PS5 з України.

Вона була важливим проявом солідарності з українською ігровою спільнотою від початку повномасштабного вторгнення рф. Останній ваучер безкоштовного доступу буде погашений… pic.twitter.com/1aasJd1WGI

— Ігри Українською 🇺🇦 (@GamewayUA) September 9, 2024

Як пише ain, Sony вибірково скасовувала безплатну підписку PS Plus. Деякі користувачі почали отримувати подібні листи в серпні. Іншим підписку скасували ще в червні.

Як повідомлялося, передплату PlayStation Plus скасували на знак солідарності з українською ігровою спільнотою наприкінці березня 2022 року. Тоді ж компанія запустила українську локалізацію PlayStation.

Автор: 

гра (70) Sony (40)


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Топ коментарі
+8
Що ж тепер буде? Як жити далі?!
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10.09.2024 13:10
+3
Ну-у-у... Якщо по Європі катаються красиві новенькі дорогенькі авто з українськими номерами, то, мабуть, хтось там і замислюється -- "А нащо ... ?"
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10.09.2024 14:09
+2
шо таке PlayStation Plus..?
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10.09.2024 13:20
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Не было печали...
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10.09.2024 13:09 Відповісти
Що ж тепер буде? Як жити далі?!
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10.09.2024 13:10 Відповісти
Корова лягла поперёк борозды
Ей всё равно, а нам до.... одного места
На фоне войны !
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10.09.2024 13:18 Відповісти
не корова, а кобыла

и не лягла, а пошла
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10.09.2024 18:31 Відповісти
шо таке PlayStation Plus..?
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10.09.2024 13:20 Відповісти
То трагічно чи ні? Таке слово як PlayStation Plus вперше чую.
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10.09.2024 13:23 Відповісти
Ну все, навики в Call of Duty тепер виведені в абсолют, пора і в реалі спробувати...
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10.09.2024 13:24 Відповісти
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10.09.2024 13:43 Відповісти
Hiкуя не смішно. Європейські державні органи і крупні всесвітні корпорації потроху відмовляються від пільг і подарунків українцям весни 2022. Ми їм трошки набридли, вони трошки стомилися втрачати гроші і витрачати невідомо куди.
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10.09.2024 13:53 Відповісти
Шара вічною не буває. Це б зрозуміти нашій зелені, яка вважає, що через війну вхопила Бога за бороду та доїтиме Захід вічно.
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10.09.2024 14:22 Відповісти
Читав біографію Сімонова. Той що карабін у охоронців блохера Крупського. ***** перше визвало Сімонова і Токарєва та позтавило задачею 14.5 мм для піхоти. Оба Двоє в НЕДІЛЮ справились. І оба два відправили на виробництво.
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10.09.2024 14:42 Відповісти
Ну-у-у... Якщо по Європі катаються красиві новенькі дорогенькі авто з українськими номерами, то, мабуть, хтось там і замислюється -- "А нащо ... ?"
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10.09.2024 14:09 Відповісти
Дякую Sony за іх політику!
Дуже приємно було отримувати кожного місяця електронного листа з повідомленням про безкоштовне продовження підписки. Відчувалась підтримка компанії.
Але бізнес є бізнес і зрозуміло, що безкінечно це не могло тривати. Ще раз дякую.
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10.09.2024 16:19 Відповісти
Багато нових і відносно нових ігор з PlayStation Є на ПК.
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10.09.2024 20:43 Відповісти

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