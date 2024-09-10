Sony скасовує безкоштовну підписку PlayStation Plus для українських користувачів

Компанія Sony з листопада припиняє надавати безкоштовну підписку PlayStation Plus для українських власників консолей PS4 та PS5.

Про це йдеться у повідомленні компанії, яку опублікували "Ігри Українською" у соцмережі X.

Зазначається, що останній ваучер безкоштовного доступу буде погашений українським гравцям у жовтні.

З листопада Sony припиняє безкоштовну підписку PlayStation Plus для власників консолей PS4 та PS5 з України.



Вона була важливим проявом солідарності з українською ігровою спільнотою від початку повномасштабного вторгнення рф. Останній ваучер безкоштовного доступу буде погашений… pic.twitter.com/1aasJd1WGI — Ігри Українською 🇺🇦 (@GamewayUA) September 9, 2024

Як пише ain, Sony вибірково скасовувала безплатну підписку PS Plus. Деякі користувачі почали отримувати подібні листи в серпні. Іншим підписку скасували ще в червні.

Як повідомлялося, передплату PlayStation Plus скасували на знак солідарності з українською ігровою спільнотою наприкінці березня 2022 року. Тоді ж компанія запустила українську локалізацію PlayStation.