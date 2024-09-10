Sony скасовує безкоштовну підписку PlayStation Plus для українських користувачів
Компанія Sony з листопада припиняє надавати безкоштовну підписку PlayStation Plus для українських власників консолей PS4 та PS5.
Про це йдеться у повідомленні компанії, яку опублікували "Ігри Українською" у соцмережі X.
Зазначається, що останній ваучер безкоштовного доступу буде погашений українським гравцям у жовтні.
З листопада Sony припиняє безкоштовну підписку PlayStation Plus для власників консолей PS4 та PS5 з України.— Ігри Українською 🇺🇦 (@GamewayUA) September 9, 2024
Вона була важливим проявом солідарності з українською ігровою спільнотою від початку повномасштабного вторгнення рф. Останній ваучер безкоштовного доступу буде погашений… pic.twitter.com/1aasJd1WGI
Як пише ain, Sony вибірково скасовувала безплатну підписку PS Plus. Деякі користувачі почали отримувати подібні листи в серпні. Іншим підписку скасували ще в червні.
Як повідомлялося, передплату PlayStation Plus скасували на знак солідарності з українською ігровою спільнотою наприкінці березня 2022 року. Тоді ж компанія запустила українську локалізацію PlayStation.
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Ей всё равно, а нам до.... одного места
На фоне войны !
и не лягла, а пошла
Дуже приємно було отримувати кожного місяця електронного листа з повідомленням про безкоштовне продовження підписки. Відчувалась підтримка компанії.
Але бізнес є бізнес і зрозуміло, що безкінечно це не могло тривати. Ще раз дякую.