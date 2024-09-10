БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
1 189 11

Українці скупили валюти у серпні на $780 мільйонів

взятка,валюта,доллар,доллары

Обсяги купівлі валюти населенням у серпні 2024 року перевищили обсяги її продажу на $780,74 млн.

Це найменший показник за останні чотири місяці, свідчать дані Національного банку України (НБУ).

У серпні зменшився попит населення як на готівкову, так і на безготівкову валюту.

Зокрема, українці за місяць купили валюти готівкою на $2,04 млрд, а продали – на $1,33 млрд, як і місяць тому.

Крім того, фізичні особи придбали безготівкової валюти на $385,6 млн, а продали – на $313,24 млн.

Загалом від початку 2024 року населення купило валюти на $7,14 млрд більше ніж продало.

Читайте також: Міжнародні резерви Нацбанку у серпні зросли на понад $5 мільярдів

Як повідомлялося, у липні обсяги купівлі валюти населенням на тлі зниження курсу гривні перевищили обсяги її продажу на $1,12 мільярда. Це найбільший показник з осені 2012 року.

Зокрема, у липні населення рекордно збільшило обсяги купівлі готівкової валюти – до $2,36 млрд.

Нагадаємо, у 2023 році українці продали валюти на $18,2 млрд, а купили – на $23 млрд. Чиста купівля валюти населенням становила $4,79 млрд.

Автор: 

валюта (2166) НБУ (9275) обмін валюти (699)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Топ коментарі
+10
Купили ж.... не спиз*или..., як дехто
показати весь коментар
10.09.2024 14:54
+3
Це означає, що українці недовіряють гривні (владі)!
показати весь коментар
10.09.2024 15:06
+1
Сдали зерно и перестраховались купив валюту так как уже два раза всех кидали с курсом гривны.
показати весь коментар
10.09.2024 14:59
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Купили ж.... не спиз*или..., як дехто
показати весь коментар
10.09.2024 14:54 Відповісти
показати весь коментар
10.09.2024 15:01 Відповісти
Сдали зерно и перестраховались купив валюту так как уже два раза всех кидали с курсом гривны.
показати весь коментар
10.09.2024 14:59 Відповісти
ну так середня з.п вже більше чим 21 000 гривень
показати весь коментар
10.09.2024 15:03 Відповісти
показати весь коментар
10.09.2024 15:05 Відповісти
Це означає, що українці недовіряють гривні (владі)!
показати весь коментар
10.09.2024 15:06 Відповісти
Зеленский: Хочу, чтобы украинцы трішечки жирком запливли
показати весь коментар
10.09.2024 15:14 Відповісти
ті в кого є за що купляти, готуються до потужності зазделегіть.
показати весь коментар
10.09.2024 15:13 Відповісти
Не дає спокою зеленій мразоті валюта у наших кишенях
показати весь коментар
10.09.2024 15:34 Відповісти
За такие виды провокации морду бьют или лишают лицензию иметь право. Нужна подача хотя бы за все 8 месяцев текущего года. Тогда картина интересна и полезна и ясна. А в идеале и за 23 г для сравнения анализа. Херовы заочники вечеринки --- второгодники совдеповские
показати весь коментар
10.09.2024 16:06 Відповісти
Оооо!!! Так вони з грошима! А хто казав, що бідні?! На бакси бабло є, то й на все інше теж вичтачить!!! Тепер піднімуть ціни на все!!
показати весь коментар
10.09.2024 16:29 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 