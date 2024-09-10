Українці скупили валюти у серпні на $780 мільйонів

Обсяги купівлі валюти населенням у серпні 2024 року перевищили обсяги її продажу на $780,74 млн.

Це найменший показник за останні чотири місяці, свідчать дані Національного банку України (НБУ).

У серпні зменшився попит населення як на готівкову, так і на безготівкову валюту.

Зокрема, українці за місяць купили валюти готівкою на $2,04 млрд, а продали – на $1,33 млрд, як і місяць тому.

Крім того, фізичні особи придбали безготівкової валюти на $385,6 млн, а продали – на $313,24 млн.

Загалом від початку 2024 року населення купило валюти на $7,14 млрд більше ніж продало.

Читайте також: Міжнародні резерви Нацбанку у серпні зросли на понад $5 мільярдів

Як повідомлялося, у липні обсяги купівлі валюти населенням на тлі зниження курсу гривні перевищили обсяги її продажу на $1,12 мільярда. Це найбільший показник з осені 2012 року.

Зокрема, у липні населення рекордно збільшило обсяги купівлі готівкової валюти – до $2,36 млрд.

Нагадаємо, у 2023 році українці продали валюти на $18,2 млрд, а купили – на $23 млрд. Чиста купівля валюти населенням становила $4,79 млрд.