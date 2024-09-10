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Кількість українських біженців у ЄС різко зменшилася. У чому причина?

біженці

Станом на 31 липня 2024 року статус тимчасового захисту в ЄС мали трохи більше 4,1 млн громадян, які втекли з України після початку повномасштабного вторгнення РФ.

Станом на кінець червня у країнах ЄС нараховувалося понад 4,3 млн офіційно зареєстрованих біженців з України, тож за місяць їх кількість зменшилася одразу на 200 тис., свідчать дані Євростату.

Однак це пов'язано із переглядом статистики у Німеччині і не свідчить про масове поверенненя українських біженців додому.

Так, починаючи з липня Німеччина вилучила зі зареєстрованої кількості людей під тимчасовим захистом усіх осіб, чий статус тимчасового захисту більше не був дійсним, оскільки вони або отримали інший статус захисту, або остаточно виїхали з Німеччини. Це призвело до зменшення оцінки кількості осіб зі статусом тимчасового захисту на 236 925 осіб (-17,6%).

Водночас Німеччина залишається країною з найбільшою кількість українських біженців у ЄС. Станом на кінець липня 2024 року, у цій країні перебувало 1,11 млн осіб із статусом тимчасового захисту або 26,9% від загальної кількості таких осіб у ЄС. Друге місце за цим показником зберегла Польща (976,22 тис. осіб; 23,7%) та Чехія (369,61 тис.; 9%).

Порівняно з кінцем червня 2024 року найбільше абсолютне зростання кількості бенефіціарів програми тимчасового захисту спостерігалося в Польщі (+10,43 тис.; +1,1%), Чехії (+8,8 тис.; +2,4%) та Румунії (+4,25 тис.; +2,6%). Зменшилася кількість бенефіціарів у Люксембурзі (-470; -11,0%) та Франції (-470; -0,8%).

Станом на 31 липня 2024 року громадяни України становили понад 98% тих, хто отримав тимчасовий захист. Дорослі жінки становили майже половину (45,3%) бенефіціарів тимчасового захисту в ЄС, діти – майже третину (32,4%), а дорослі чоловіки – трохи більше п’ятої частини (22,4%).

Кількість українських біженців у ЄС на кінець липня 2024 року

Як повідомлялося, у липні Національний банк погіршив свої прогнози щодо міграції українців. Якщо у квітні Нацбанк очікував відтоку в цьому році 200 тис. людей і припливу наступного року 400 тисяч, то тепер оцінює відтік цьогоріч у 400 тисяч, а наступного року – ще 300 тисяч українців.

На кінець 2023 року статус тимчасового захисту в країнах ЄС мали 4,3 млн громадян.

Автор: 

біженці (695) Німеччина (1881) мігранти (433) Євросоюз (5101)


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Топ коментарі
+25
"...громадян, які втекли з України..." (Автор: https://biz.censor.net/user/6

Михайло, краще підбирайте слова !
Більшість вимушена була покинути свої домівки і країну бо житло було зруйновано і життю була реальна загроза !
Втекли нардепи, друзі Охфісу преЗеденту....
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10.09.2024 14:25
+15
Асимилировались гады. Ничего, министерство по вопросам беженцов вернет этих блудных детей назад домой
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10.09.2024 14:11
+14
Усі, кого знаю саме втекли, а свої хати та квартири здають квартирантам. Раз чи два на рік приїздять , щоб полікувати зуби та зняти гроші.
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10.09.2024 14:32
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Асимилировались гады. Ничего, министерство по вопросам беженцов вернет этих блудных детей назад домой
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10.09.2024 14:11 Відповісти
Казав же в 2019 , що всіх назад поверне , а Ви й повірили .
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10.09.2024 14:29 Відповісти
Скоро прийдеться повертати виплати, які давала приймаюча країна, тим хто приховав прибутки з оренди квартир в Україні, депозитів, пенсій, українських соц виплат, зарплат, роботи онлайн і т.д.
Повернути прийдеться всьо до цента + штраф!
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10.09.2024 14:13 Відповісти
Правильно, все відібрати і поділити
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10.09.2024 14:24 Відповісти
Забирати буде приймаюча країна, яка давала виплати, придурку!
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10.09.2024 14:25 Відповісти
Німеччина перша, яка буде забирати гроші, які виплачувала ВПО.
Наших українців хитровиїб......аних повно. Поприховували від Німеччини українські виплати, а це розцінюється як злочин. ВПО в Німеччині, наприклад, вже на стрьомі!
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10.09.2024 14:27 Відповісти
Не знаю які там були умови отримання допомоги і чи треба декларувати доходи,може і так. Тут біженцям (я ним не є) лиш обіцяли виплачувати по 400€ навіть не знаю чи комусь дали
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10.09.2024 14:32 Відповісти
В Німнччині вони мали вказати доходи. Ті хто не вказав (а таких 99% з тих що отримували допомогу від Німеччини) їх чекають неприємні сюрпризи!
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10.09.2024 14:38 Відповісти
іспанія на початку війни набала укранців(чи то насілєніє з укр паспортами) на 52 млн євро.іспани бідні і босі. там своїх докуя дармодів
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10.09.2024 16:06 Відповісти
яка така залежність вашого особистого добробуту чи стану безпеки від кількості жінок і дітей що виїхали з України? Навпаки, ви маєте більше робочих місць, вищий рівень з/плати а держава має менший соціальний тиск. Взагалі-то евакуація населення з зони небезпеки це головна функція держави. Чи впоралась влада з цим?
Тенденція булінгу тих хто виїхав очевидна. Зрозуміло коли це робить ворог а от коли це лунає від "своїх"?
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10.09.2024 15:32 Відповісти
Заздрість-це найвизначальніша риса українця.
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10.09.2024 15:37 Відповісти
Це риса любоi людини-корiння йдуть ще вiд Авеля та Каiна
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10.09.2024 15:56 Відповісти
Звідки вам там, на мад'ярщині, про це знати?
Ніхто вам не заздрить, можемо лиш поспівчувати.
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10.09.2024 17:20 Відповісти
"...громадян, які втекли з України..." (Автор: https://biz.censor.net/user/6

Михайло, краще підбирайте слова !
Більшість вимушена була покинути свої домівки і країну бо житло було зруйновано і життю була реальна загроза !
Втекли нардепи, друзі Охфісу преЗеденту....
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10.09.2024 14:25 Відповісти
Усі, кого знаю саме втекли, а свої хати та квартири здають квартирантам. Раз чи два на рік приїздять , щоб полікувати зуби та зняти гроші.
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10.09.2024 14:32 Відповісти
Это не баг, а фича. Так что все норм
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10.09.2024 15:04 Відповісти
під час голодомору 33го року вижили саме ті хто втекли. Якби люди вчасно "втекли" з Бучі вони б теж вижили.
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10.09.2024 15:35 Відповісти
Пане, підскажи куди могли втектив ссср в 33 році селяни БЕЗ паспорта?
Чекаю.
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10.09.2024 15:50 Відповісти
Ну, щоб Пан довго не чекав, наприклад комсомольскі або великі будівництва. Як приклад ДніпроГЕС.
У 1927 році було призначено персональний склад правління Дніпровського будівництва і у березні на Дніпрі закипіла робота. В районі селища Кічкас перші 16 грабарів розпочали земляні роботи. Незабаром до Кічкасу почали прибувати робітники з усіх куточків Радянського Союзу. У травні на Дніпробуді працювало 2000 людей, у червні - 6000, а у листопаді - вже 127000! Робітників наймали на біржах праці, серед відставних військових та селян. При цьому праця ув'язнених не використовувалась.
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10.09.2024 16:22 Відповісти
Друже - не натягуй сову на глобус.
Твое пізнання історії України на рівні туалетного паперу підручників мєдінского.
По перше - ти взагалі ДАЛЕКИЙ від розуміння СЕЛЯНСТВА 33-х років.
Я тобі підскажу.
Селяни 33-х років це бувші селяни царської росії класс селянства формувався сотні років і основною догмою було "ми працюєм для себе та приносимо вигоду цареві-батюшці - що нас не кривдить та захищає"
Коли прийшов ленін а за ним сралін - селянство вбачало в них НАСТУПНОГО ЦАРЯ - селянство НЕ розуміло комунізму. Тобто селянство очікувало від НОВГО ЦАРЯ захисту, і взагалі не очікувало що НОВИЙ цар захоче їх знищити...
Тому селяни НІКУДИ НЕ ВТІКАЛИ бо були темні і взагалі далі свого поля світу не знали.
В ********** подібна трагедія не повторилася - бо селяни просто би взяли царька на вила.
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10.09.2024 16:32 Відповісти
Ок, може ти і прав. Але я з Запоріжжя , мої дід і бабуся були з села, втекли звідти на будівництво ДніпроГЕСу , там познайомились і побралися, а потім усіма правдами і неправдами перетягли своїх братів і сестер у місто.
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10.09.2024 16:54 Відповісти
і що це доказує?
що "мої дід і бабуся були з села втекли на будівництво ДніпроГЕСу і там познайомились" 🤣
феерично
а перед тим сралін оголосив в рупор "СЕЛЯНЕ я вас замордую голодом - бегите без паспорта на дніпрогес, бегите глупци!!!"
Доречі ВСІ бачать що росію теж очікує велика біда - голод, громадянська війна - як думаєш чому трусіяни не біжать з росії? Думаєш вірять сЦарю що він не заморить їх голодом?
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10.09.2024 17:00 Відповісти
Ти запитав, які можливості мали селяни в зо - ті, щоб уникнути голодомору. Я тобі відповів, як приклад навів історію своєї сім'ї, що тут феєрічного або смішного? Так тоді робили тисячі людей, щоб зберегти своє життя, свою родину або вирватися з концтабору під назвою колгосп. Ти в адекваті?
Якщо так, то пішов у дупу, якщо ні, звернись до фахівця!
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10.09.2024 17:25 Відповісти
Друже, ти так розмірковуєш про геноцид українців голодомором ніби то було "стихійне лихо", а не спланована акція сраліним та його поплічниками.
Селянам - НАВМИСНО не видавали паспорти щоб вони не змогли втекти з села, ба більше - тих хто втік - відловлювали та повертали назад, ба більше - довкола тих сел де люди пухли з голоду чергували краснопикі НКВС, що тупо розстрілювали людей в полях в морози, тих хто у відчаї та в безумстві бігли світ за очі.
Твоя байка про діда та бабу - це звичне кацапське іпсо.
Мільйони українців заморив голодом сралін СПЕЦІАЛЬНО щоб позбутися українців та селянства як класу. Після чого виживших загнав у колгоспи.
А паспорта почали видавати селянам з 60-х років і закінчили десь перед самим розпадом ссср - у 1988 році
Мені просто жаль свій час розповідати очевидні речі типовому ольгінському тролю що переповідає типові байки мєдінського та дугіна
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10.09.2024 17:32 Відповісти
декілька сімей з нашого села що на Київщині втекли до Криму. (Подробиць почути вже немає від кого). Були також вдалі випадки втечі через кордон на захід України. Я не знаю статистики та мабуть і ніхто не може напевно сказати. Але людей це врятувало. Звісно що в межах України тікати особливо не було куди хіба що у великі міста .
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10.09.2024 19:46 Відповісти
якби в Бучі мали зброю,яку мусора і влада контролють і зараз,то Бучі тако би не було. мусора і влада...
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10.09.2024 16:08 Відповісти
Якщо хто в тікав від Голодомору , то тікав недалеко. Або у великі міста: Київ , Харків. Або до Білорусі та расєі. Якби всі українці втекли та залишили кремлівському ***** порожню Україну , то і війни б не було. Не було б кому захищати Неньку.
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10.09.2024 16:44 Відповісти
80% що виїхали з України це жінки, діти і немічні чи пенсіонери. Ви їм пропонуєте боронити Неньку?
Якщо ви українка і мешкаєте в місті то велика вірогідність що свого часу ви чи ваші батьки "втекли" з села і це вже в післявоєнний, (другої світової війни) період. Тобто вашому життю в селі вже ніщо не загрожувало.
Під час війни евакуація цивільних єдиний шанс врятувати їм життя
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10.09.2024 20:38 Відповісти
З тих, хто виїхав, не знаю нікого хто б здавав своє житло.
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10.09.2024 21:41 Відповісти
Ні, більшість втекла. Це пошук довічної халяви називається а не біженство.
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10.09.2024 16:02 Відповісти
Бо ті, хто дістали громадянство в ЄС, вже не біженці.
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10.09.2024 14:29 Відповісти
Друже - видно що ти "стерильний" в законах ЄС.
Так просто простій людині громадянство НЕ отримати і за все життя.
Спочатку - років через 10-15 дають вид на життя - потім можливо після складних бюрократичних процедур - тобі дозволять спробувати подати на громадянство.
Одне питання - де ви такі "юрісти" беретеся?
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10.09.2024 15:16 Відповісти
Глядач Шмарклемарафону? 15 років? Де це ти таке недолуге вичитало? В якій країні таке? Не чув, скільки громадян України ходять з паспортами країн ЄС? І вони не 15 років тому їх почали вибивати. Навіть ТЦКашникам показують паспорт ЄС, і ті їх відпускають. Не з других джерел таке знаю. Так що не ліпи з себе, школота, знавця. Там повно наших, і з паспортами ЄС в тому числі. І після 2022 їх різко побільшало.
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10.09.2024 15:25 Відповісти
Таке буває - якщо доведеш що в тебе була бабуся чи дідусь угорцем, румуном чи болгаром - то є процедура отримання громадянства. В польщі такого не має.
До біженців ця процедура - мімо.
Друже ти не на того напав, щоб авкать за забром - попустися.
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10.09.2024 15:28 Відповісти
Я знал чувака, он получил итальянское гражданство, ни разу не побывав в Италии. Потому что женился на бабе, у которой то ли дед то ли прадед итальянцем был ( вроде как). Она тоже ни разу в Италии не была
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10.09.2024 16:06 Відповісти
занайомий мого знайомого мого знайомого мого знайомого знав чувака... класіка жанра.
байки - це буває цікаво
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10.09.2024 16:21 Відповісти
То есть вы и мысли не допускаете что говорите о чем то о чем малейшего понятия не имеете? И что другие могут знать лучше вас эту тему?
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10.09.2024 16:38 Відповісти
Это ты потер клиенты или как? Вроде не матерился никто.
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12.09.2024 20:57 Відповісти
Мабуть все залежить від країни проживання і твого статусу в цій країні. Німеччина, маєш дозвіл на проживання або робочу візу, постійне місто роботи, маєш відповідний сертифікат на володіння німецькою мовою, прожив більше п'яти років, то маєш право подати прохання на отримання німецького громадянства.
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10.09.2024 16:37 Відповісти
Прикиньте, як зараз буде солодко ВПО.............. Отримувала людина від Німеччини ЄВРО допомоги 2,5 роки. А тут гоп, німці такі.............. А у вас депозит є в Україні, пенсію в Україні отримуєте, робота онлайн і т.д.
А німці це розцінюють як шахрайство і кримінал! Ото сюрприз буде для ВПО коли треба буде вернути німецьку допомогу із відсотками!
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10.09.2024 14:30 Відповісти
про це вже йде мова , й скоріше за все, буде далі ще більше. ось тут є про цю хитрожопість. там йде саме про все це, й про "товсті машини, тіпа порше, й задекларовані чи ні доходи в Україні, нерухомість.... є українські субтитри можливість включити. переклад так собі, але зміст, думаю, всим буде зрозумілим. так шо да, абсолютна правильний пост. шось таки там повинно відбутись.
https://www.youtube.com/watch?v=2lTKaomG0Co
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10.09.2024 15:05 Відповісти
Ну если чисто жить за кеш без банковских транзакций и ездить в соседнюю Чехию и там снимать бабло с местных банкоматов, шоб не палиться перед банковской системой Германии то вроде как все чисто? Как они узнают о доходах с Украины. А никак
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10.09.2024 15:08 Відповісти
Прям, радість
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10.09.2024 15:18 Відповісти
Я помню как кто то спрашивал на австралийском форуме после скольки месяцев пребывания у них будет право на пособие ( планировали иммигрировать как инвесторы, $2-3 миллиона)
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10.09.2024 16:10 Відповісти
Заради справедливості треба визнати, від якої війни і втраченого майна тікали мешканці Закарпатської, І-Франківської, Тернопільскої, Львівської, Волинської, Рівненської областей і звичайно, що країни ЄС повинні розібратися з деякими всевдобіженцями там у себе, а фіскальні органи тут в Україні хто і по яким цінам здавав і як сплачував податки за оренду житла для біженців з півдня і сходу, бо це було мародерство нечуваного цинізму.
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10.09.2024 14:39 Відповісти
А ви знаєте по яких цінах здавали на сході України квартири нашим воїнам ?! Я знаю!
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10.09.2024 14:42 Відповісти
З Дніпра теж багато повтікали. У перші дні. Особливо халявщики (поціновувачі зе) . Пишуть, що вдома ледве кінці зводили (бо практично не працювали ) а в Німеччині і зуби задарма поставили, і транспортний засіб вже придбали, і на щоденній пак вінця є грошенята, і заощадження з'явилися, ну і в харчах собі не відмовляють. Хати здають
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10.09.2024 15:10 Відповісти
Если бы они не свалили за кардон, то беженцам с востока не было бы где жить!!! Они им благо организовали.

Кстати вспомнился анекдот:

- Святой отец, во время второй мировой войны я прятал семью евреев у
себя дома.
- Тебе не в чем упрекать себя, сын мой. Это не грех.
- Но я брал с них за это деньги...
- Учитывая обстоятельства того времени, это также небольшой грех и я
отпускаю его тебе.
- Огромное спасибо святой отец! Но у меня есть еще один вопрос....
Должен ли я им сказать, что война давно закончилась ?
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10.09.2024 15:10 Відповісти
І споживання електрики було б ще більше. Взагалі тема складна - бо тут всіх гребуть під одну гребінку, а є ті, кому і вертатися немає куди, або родичі вбиті і ніщо вже не тримає
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10.09.2024 15:20 Відповісти
квартири в Крамі зараз по 20к гривень. то хто підори?
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10.09.2024 16:10 Відповісти
Як ви просто заіпали поприкати людей з заходу, за те що виїхали. Давно читали навину як у Львові загинула ціла родина, залишився тільки батько? Давно блін?? На голову просто не налазять ці претензії, коли майже 80% біженців, це жінки з дітьми.
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10.09.2024 16:18 Відповісти
Так давайте усі-усі жінки із дітьми виїдуть (вчителі, медичні працівники, повара, швачки, бухгалтера...усі). Хто буде працювати в магазинах, випікати хліб, доїти корів...?
Військовим теж потрібно забезпечення, яке забезпечує тил!!!
Одразу видно 73відсоткових
Першими ешелонами повтікали, ще ображаються.
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10.09.2024 16:59 Відповісти
Я якраз не з секти 73, а ви явно. Навіть якщо усі усі захочуть виїхати, це не ваше діло. Хто ви така, щоб розпоряджатися чужим життям?! Люди не ваші раби!
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10.09.2024 18:13 Відповісти
З Луцька ті, що живуть поруч з аеродромом, повтікали.
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10.09.2024 21:50 Відповісти
Можете скинути ссилку на ваш позитивний коментар на цьому форумі?
Більш чорноротої людини, ніж ви, я ще не зустрічав.
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10.09.2024 14:49 Відповісти
Не згодна. Бо в першу чергу втекли свідки секти найвеличнішого. Привели в країну дерьмо,а самі здриснули. І звідти продовжують співати дифірамби янелоху (бо коли б ще за кордоном на халяву пожили).
Ти, хто втік від окупації, в кого зруйновані домівки, малі діти ...- то святе.
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10.09.2024 15:22 Відповісти
Україна надала доступ до баз даних європейським країнам. Перші "листи щастя" вже почали отримувати наші ВПО. Втекти не вдастся тим хто не вказав свої прибутки, тим хто не декларував їх.
Країни ЄС вміють рахувати гроші свої все до цента. Так шо сивого волосся хитровиїбаним украм ще прибавиться!
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10.09.2024 14:49 Відповісти
Та не переймайтеся - це все можна вирішити. Багато людей роками жили нелегально ще до безвізу і проблема легалайза навіть за таких умов гостро не стояла
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10.09.2024 15:23 Відповісти
Я не розумію вашого злорадства. Якщо людина продовжує заробляти гроші в Україні, вона зберігає з нею зв'язок, сплачує податки та є висока ймовірність, що вона повернеться після війни. А якщо вона отримуватиме лише допомогу від країни перебування, то вона активно вивчає місцеву мову. За рік два, а може й раніше, знайде роботу. І вже ніколи не повернеться до України. Невже це може викликати задоволення. Невже ви не розумієте, що країни які надали прихисток біженцям більш всього прагнуть залишити їх у себе. Це головна їх мета.
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10.09.2024 15:29 Відповісти
Дика заздрість-визначальна риса українця. Я от, навпаки, за біженців, що отримують від країн Євросоюза грошову допомогу, радий. Я радий, що вони покращили свій добробут, якого їм бракувало в Україні.
І якщо український біженець у Німеччині отримує допомогу, а вдома додатково отримує гроші за здачу в аренду квартири чи має інший дохід, я вдвічі за нього радий.

Це, мабуть, тому, що я наполовину угорець і в мене нема дикої заздрості.
Так, пересічні українці мене ніколи не зрозуміють. Ніколи! Я інший!
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10.09.2024 15:51 Відповісти
Я знав саме такого тут. Напів-мадьяр, напів українець. Не знав жодної мови й забив юх на обидві країни.
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10.09.2024 16:20 Відповісти
Да, ти ще те ге
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10.09.2024 16:59 Відповісти
Яка заздрість? Ну хтось же ж повинен працювати і в тилу? Забезпечувати наших військових. А давайте усі за кордон!!!! Та похер ту Україну!
І чомусь дивним чином саме ви, хто голосував за Голобородька, не послухали його , не стали жерти шашлики, а першими побігли у Європу.
Що ж ви так ?
Бо ви не українці, а малороси
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10.09.2024 17:10 Відповісти
Будете радий утричі, якщо біженець отримує допомогу, а вдома додатково отримує гроші за здачу в оренду квартири і ні форинта не дає на допомогу ЗСУ.
"Я інший!" - звучить гордо.
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10.09.2024 20:48 Відповісти
Просто багато хто не показує себе як біженець ,тому що там багато обмежень ,а стали звичайними економічними емігрантами.(тобто шукаємо там де краще і вигідніше).
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10.09.2024 15:40 Відповісти
Мерзотно читати такі каменти. Скільки злоби і жовчі в людей.
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10.09.2024 16:13 Відповісти
Лідор усіх посадив у клітку, для чого майдани були тоді.
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10.09.2024 17:49 Відповісти
Справді, першим біженцям у ФРН платили по максимуму. Тепер доки не подасиш в соціал довідку про виплату пенсії, допомогу не призначать. З тієї допомоги вираховують еквівалент української пенсії в євро. Також мінус 186 євро за харчування в ресторані. Ще будуть мінусувати опалення. Це якщо мешкаєш у готелі, принаймні в Гамбурзі. Багато колишніх ФОПів, з Лугандонії міркують повертатися бо лафа закінчується, а працювати за законами ФРН не бажають.
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10.09.2024 18:23 Відповісти
А чого Іспанія "сіра" - жодної людини. ? Бути такого не може !!
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10.09.2024 18:51 Відповісти
Дивлюсь ютубівську блогергу, з Кривого Рогу виїхала в Іспанію з дитиною. Розказує, що наших там повно, але допомоги від Іспанії немає.
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10.09.2024 21:59 Відповісти
Родичи там. Однозначної інфи немає, але наче є допомога, якась.
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10.09.2024 22:39 Відповісти
якщо ті, хто рятував своє життя самотужки, - хитрозроблені, то хто ж ті, (окрім воїнів) в кого ракети влучають кожний день?
тупозроблені?
чи диванні нікчеми та троляботи соєві?
питання риторічні
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10.09.2024 20:32 Відповісти
Тут емоції. + Насправді варіантів і випадків масса - і такі і такі.
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10.09.2024 22:40 Відповісти
Можна вважати біженцями мешканців окупованих та прифронтових територій.

Але зараз, які к херам біженці з Київщини, наприклад.
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10.09.2024 23:50 Відповісти

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