Кількість українських біженців у ЄС різко зменшилася. У чому причина?

Станом на 31 липня 2024 року статус тимчасового захисту в ЄС мали трохи більше 4,1 млн громадян, які втекли з України після початку повномасштабного вторгнення РФ.

Станом на кінець червня у країнах ЄС нараховувалося понад 4,3 млн офіційно зареєстрованих біженців з України, тож за місяць їх кількість зменшилася одразу на 200 тис., свідчать дані Євростату.

Однак це пов'язано із переглядом статистики у Німеччині і не свідчить про масове поверенненя українських біженців додому.

Так, починаючи з липня Німеччина вилучила зі зареєстрованої кількості людей під тимчасовим захистом усіх осіб, чий статус тимчасового захисту більше не був дійсним, оскільки вони або отримали інший статус захисту, або остаточно виїхали з Німеччини. Це призвело до зменшення оцінки кількості осіб зі статусом тимчасового захисту на 236 925 осіб (-17,6%).

Водночас Німеччина залишається країною з найбільшою кількість українських біженців у ЄС. Станом на кінець липня 2024 року, у цій країні перебувало 1,11 млн осіб із статусом тимчасового захисту або 26,9% від загальної кількості таких осіб у ЄС. Друге місце за цим показником зберегла Польща (976,22 тис. осіб; 23,7%) та Чехія (369,61 тис.; 9%).

Порівняно з кінцем червня 2024 року найбільше абсолютне зростання кількості бенефіціарів програми тимчасового захисту спостерігалося в Польщі (+10,43 тис.; +1,1%), Чехії (+8,8 тис.; +2,4%) та Румунії (+4,25 тис.; +2,6%). Зменшилася кількість бенефіціарів у Люксембурзі (-470; -11,0%) та Франції (-470; -0,8%).

Станом на 31 липня 2024 року громадяни України становили понад 98% тих, хто отримав тимчасовий захист. Дорослі жінки становили майже половину (45,3%) бенефіціарів тимчасового захисту в ЄС, діти – майже третину (32,4%), а дорослі чоловіки – трохи більше п’ятої частини (22,4%).

Як повідомлялося, у липні Національний банк погіршив свої прогнози щодо міграції українців. Якщо у квітні Нацбанк очікував відтоку в цьому році 200 тис. людей і припливу наступного року 400 тисяч, то тепер оцінює відтік цьогоріч у 400 тисяч, а наступного року – ще 300 тисяч українців.

На кінець 2023 року статус тимчасового захисту в країнах ЄС мали 4,3 млн громадян.