Кількість українських біженців у ЄС різко зменшилася. У чому причина?
Станом на 31 липня 2024 року статус тимчасового захисту в ЄС мали трохи більше 4,1 млн громадян, які втекли з України після початку повномасштабного вторгнення РФ.
Станом на кінець червня у країнах ЄС нараховувалося понад 4,3 млн офіційно зареєстрованих біженців з України, тож за місяць їх кількість зменшилася одразу на 200 тис., свідчать дані Євростату.
Однак це пов'язано із переглядом статистики у Німеччині і не свідчить про масове поверенненя українських біженців додому.
Так, починаючи з липня Німеччина вилучила зі зареєстрованої кількості людей під тимчасовим захистом усіх осіб, чий статус тимчасового захисту більше не був дійсним, оскільки вони або отримали інший статус захисту, або остаточно виїхали з Німеччини. Це призвело до зменшення оцінки кількості осіб зі статусом тимчасового захисту на 236 925 осіб (-17,6%).
Водночас Німеччина залишається країною з найбільшою кількість українських біженців у ЄС. Станом на кінець липня 2024 року, у цій країні перебувало 1,11 млн осіб із статусом тимчасового захисту або 26,9% від загальної кількості таких осіб у ЄС. Друге місце за цим показником зберегла Польща (976,22 тис. осіб; 23,7%) та Чехія (369,61 тис.; 9%).
Порівняно з кінцем червня 2024 року найбільше абсолютне зростання кількості бенефіціарів програми тимчасового захисту спостерігалося в Польщі (+10,43 тис.; +1,1%), Чехії (+8,8 тис.; +2,4%) та Румунії (+4,25 тис.; +2,6%). Зменшилася кількість бенефіціарів у Люксембурзі (-470; -11,0%) та Франції (-470; -0,8%).
Станом на 31 липня 2024 року громадяни України становили понад 98% тих, хто отримав тимчасовий захист. Дорослі жінки становили майже половину (45,3%) бенефіціарів тимчасового захисту в ЄС, діти – майже третину (32,4%), а дорослі чоловіки – трохи більше п’ятої частини (22,4%).
Як повідомлялося, у липні Національний банк погіршив свої прогнози щодо міграції українців. Якщо у квітні Нацбанк очікував відтоку в цьому році 200 тис. людей і припливу наступного року 400 тисяч, то тепер оцінює відтік цьогоріч у 400 тисяч, а наступного року – ще 300 тисяч українців.
На кінець 2023 року статус тимчасового захисту в країнах ЄС мали 4,3 млн громадян.
Будь ласка, зачекайте...
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Повернути прийдеться всьо до цента + штраф!
Наших українців хитровиїб......аних повно. Поприховували від Німеччини українські виплати, а це розцінюється як злочин. ВПО в Німеччині, наприклад, вже на стрьомі!
Тенденція булінгу тих хто виїхав очевидна. Зрозуміло коли це робить ворог а от коли це лунає від "своїх"?
Ніхто вам не заздрить, можемо лиш поспівчувати.
Михайло, краще підбирайте слова !
Більшість вимушена була покинути свої домівки і країну бо житло було зруйновано і життю була реальна загроза !
Втекли нардепи, друзі Охфісу преЗеденту....
Чекаю.
У 1927 році було призначено персональний склад правління Дніпровського будівництва і у березні на Дніпрі закипіла робота. В районі селища Кічкас перші 16 грабарів розпочали земляні роботи. Незабаром до Кічкасу почали прибувати робітники з усіх куточків Радянського Союзу. У травні на Дніпробуді працювало 2000 людей, у червні - 6000, а у листопаді - вже 127000! Робітників наймали на біржах праці, серед відставних військових та селян. При цьому праця ув'язнених не використовувалась.
Твое пізнання історії України на рівні туалетного паперу підручників мєдінского.
По перше - ти взагалі ДАЛЕКИЙ від розуміння СЕЛЯНСТВА 33-х років.
Я тобі підскажу.
Селяни 33-х років це бувші селяни царської росії класс селянства формувався сотні років і основною догмою було "ми працюєм для себе та приносимо вигоду цареві-батюшці - що нас не кривдить та захищає"
Коли прийшов ленін а за ним сралін - селянство вбачало в них НАСТУПНОГО ЦАРЯ - селянство НЕ розуміло комунізму. Тобто селянство очікувало від НОВГО ЦАРЯ захисту, і взагалі не очікувало що НОВИЙ цар захоче їх знищити...
Тому селяни НІКУДИ НЕ ВТІКАЛИ бо були темні і взагалі далі свого поля світу не знали.
В ********** подібна трагедія не повторилася - бо селяни просто би взяли царька на вила.
що "мої дід і бабуся були з села втекли на будівництво ДніпроГЕСу і там познайомились" 🤣
феерично
а перед тим сралін оголосив в рупор "СЕЛЯНЕ я вас замордую голодом - бегите без паспорта на дніпрогес, бегите глупци!!!"
Доречі ВСІ бачать що росію теж очікує велика біда - голод, громадянська війна - як думаєш чому трусіяни не біжать з росії? Думаєш вірять сЦарю що він не заморить їх голодом?
Якщо так, то пішов у дупу, якщо ні, звернись до фахівця!
Селянам - НАВМИСНО не видавали паспорти щоб вони не змогли втекти з села, ба більше - тих хто втік - відловлювали та повертали назад, ба більше - довкола тих сел де люди пухли з голоду чергували краснопикі НКВС, що тупо розстрілювали людей в полях в морози, тих хто у відчаї та в безумстві бігли світ за очі.
Твоя байка про діда та бабу - це звичне кацапське іпсо.
Мільйони українців заморив голодом сралін СПЕЦІАЛЬНО щоб позбутися українців та селянства як класу. Після чого виживших загнав у колгоспи.
А паспорта почали видавати селянам з 60-х років і закінчили десь перед самим розпадом ссср - у 1988 році
Мені просто жаль свій час розповідати очевидні речі типовому ольгінському тролю що переповідає типові байки мєдінського та дугіна
Якщо ви українка і мешкаєте в місті то велика вірогідність що свого часу ви чи ваші батьки "втекли" з села і це вже в післявоєнний, (другої світової війни) період. Тобто вашому життю в селі вже ніщо не загрожувало.
Під час війни евакуація цивільних єдиний шанс врятувати їм життя
Так просто простій людині громадянство НЕ отримати і за все життя.
Спочатку - років через 10-15 дають вид на життя - потім можливо після складних бюрократичних процедур - тобі дозволять спробувати подати на громадянство.
Одне питання - де ви такі "юрісти" беретеся?
До біженців ця процедура - мімо.
Друже ти не на того напав, щоб авкать за забром - попустися.
байки - це буває цікаво
А німці це розцінюють як шахрайство і кримінал! Ото сюрприз буде для ВПО коли треба буде вернути німецьку допомогу із відсотками!
https://www.youtube.com/watch?v=2lTKaomG0Co
Кстати вспомнился анекдот:
- Святой отец, во время второй мировой войны я прятал семью евреев у
себя дома.
- Тебе не в чем упрекать себя, сын мой. Это не грех.
- Но я брал с них за это деньги...
- Учитывая обстоятельства того времени, это также небольшой грех и я
отпускаю его тебе.
- Огромное спасибо святой отец! Но у меня есть еще один вопрос....
Должен ли я им сказать, что война давно закончилась ?
Військовим теж потрібно забезпечення, яке забезпечує тил!!!
Одразу видно 73відсоткових
Першими ешелонами повтікали, ще ображаються.
Більш чорноротої людини, ніж ви, я ще не зустрічав.
Ти, хто втік від окупації, в кого зруйновані домівки, малі діти ...- то святе.
Країни ЄС вміють рахувати гроші свої все до цента. Так шо сивого волосся хитровиїбаним украм ще прибавиться!
І якщо український біженець у Німеччині отримує допомогу, а вдома додатково отримує гроші за здачу в аренду квартири чи має інший дохід, я вдвічі за нього радий.
Це, мабуть, тому, що я наполовину угорець і в мене нема дикої заздрості.
Так, пересічні українці мене ніколи не зрозуміють. Ніколи! Я інший!
І чомусь дивним чином саме ви, хто голосував за Голобородька, не послухали його , не стали жерти шашлики, а першими побігли у Європу.
Що ж ви так ?
Бо ви не українці, а малороси
"Я інший!" - звучить гордо.
тупозроблені?
чи диванні нікчеми та троляботи соєві?
питання риторічні
Але зараз, які к херам біженці з Київщини, наприклад.