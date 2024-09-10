Шмигаль розповів про важкі перемовини з МВФ та закликав не боятися помірної емісії гривні

Українська влада не планує вдаватися до емісії гривні впродовж цього та наступного року, але сприймати її як трагедію в будь-якому разі не варто, оскілький таку можливість припускають навіть домовленості України з МВФ.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив на пресконференції, передає Інтерфакс-Україна .

"Не треба робити трагедії з помірної емісії під час війни. Навіть у програмі МВФ прописано, що під час війни помірна емісія, контрольована, допускається. Ми не збираємося використовувати цей інструмент, але просто зараз треба бути дуже виваженими й не піддаватися на якісь маніпуляції, паніку", – сказав голова уряду.

Водночас він позитивно оцінив фінансову та макрофінансову політику уряду під керівництвом Міністерства фінансів, Національного банку за допомогою Міжнародного валютного фонду (МВФ), зазначивши, що вона"дуже збалансована і зважена".

"Ми це робимо. Це і партнери просять – підвищити податки. Тому що це наша відповідальність. Це наша відповідальність фінансувати українську армію і нічия більше", – наголосив Шмигаль.

У цьому контексті він нагадав, що зараз у Києві працює місія МВФ, назвавши перебіг перемовин складним.

"Важка робота, непроста місія, я абсолютно відповідально кажу, складні переговори з МВФ, багато викликів, фактично ця місія дивиться вперед у 2025 рік... Якими мають бути кроки України, як держави, зі свого боку, і які кроки з боку МВФ, з боку партнерів G7, які вони обіцяли на початку цієї програми, як ми рухаємося до 2025 року, тому що плани 2024 року в програмі МВФ були іншими, ніж відбувається в реальності. Тому 2025 рік сьогодні фактично ми заходимо з нуля, і тому ця місія є такою, скажімо, неординарною, складною", – додав Шмигаль.

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Як повідомлялося, минулого тижня місія Міжнародного валютного фонду розпочала консультації з українським урядом щодо перегляду Програми розширеного фінансування (EFF). За їх результатами, Україна може залучити ще $1,1 млрд.

Нагадаємо, наприкінці червня 2024 року Виконавча рада МВФ завершила четвертий перегляд програми в рамках Механізму розширеного фінансування для України (Extended Fund Facility – EFF).

За його результатами Україна на початку липня отримала транш фінансування обсягом близько $2,2 млрд. Таким чином, загальний обсяг залучених коштів у межах програми EFF сягнув близько $7,6 млрд.

31 березня 2023 року Виконавча рада МВФ затвердила чотирирічну програму Механізму розширеного фінансування (EFF) для України з фінансуванням в розмірі близько $15,6 млрд. Ця програма є частиною загального пакета міжнародної підтримки України, який наразі становить близько $122 млрд.