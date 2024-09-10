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Новини
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Шмигаль розповів про важкі перемовини з МВФ та закликав не боятися помірної емісії гривні

шмигаль

Українська влада не планує вдаватися до емісії гривні впродовж цього та наступного року, але сприймати її як трагедію в будь-якому разі не варто, оскілький таку можливість припускають навіть домовленості України з МВФ.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив на пресконференції, передає Інтерфакс-Україна .

"Не треба робити трагедії з помірної емісії під час війни. Навіть у програмі МВФ прописано, що під час війни помірна емісія, контрольована, допускається. Ми не збираємося використовувати цей інструмент, але просто зараз треба бути дуже виваженими й не піддаватися на якісь маніпуляції, паніку", – сказав голова уряду.

Водночас він позитивно оцінив фінансову та макрофінансову політику уряду під керівництвом Міністерства фінансів, Національного банку за допомогою Міжнародного валютного фонду (МВФ), зазначивши, що вона"дуже збалансована і зважена".

"Ми це робимо. Це і партнери просять – підвищити податки. Тому що це наша відповідальність. Це наша відповідальність фінансувати українську армію і нічия більше", – наголосив Шмигаль.

У цьому контексті він нагадав, що зараз у Києві працює місія МВФ, назвавши перебіг перемовин складним.

"Важка робота, непроста місія, я абсолютно відповідально кажу, складні переговори з МВФ, багато викликів, фактично ця місія дивиться вперед у 2025 рік... Якими мають бути кроки України, як держави, зі свого боку, і які кроки з боку МВФ, з боку партнерів G7, які вони обіцяли на початку цієї програми, як ми рухаємося до 2025 року, тому що плани 2024 року в програмі МВФ були іншими, ніж відбувається в реальності. Тому 2025 рік сьогодні фактично ми заходимо з нуля, і тому ця місія є такою, скажімо, неординарною, складною", – додав Шмигаль.

Читайте також: МВФ пропонує переглянути ставку ПДВ, – Гетманцев

Як повідомлялося, минулого тижня місія Міжнародного валютного фонду розпочала консультації з українським урядом щодо перегляду Програми розширеного фінансування (EFF). За їх результатами, Україна може залучити ще $1,1 млрд.

Нагадаємо, наприкінці червня 2024 року Виконавча рада МВФ завершила четвертий перегляд програми в рамках Механізму розширеного фінансування для України (Extended Fund Facility – EFF).

За його результатами Україна на початку липня отримала транш фінансування обсягом близько $2,2 млрд. Таким чином, загальний обсяг залучених коштів у межах програми EFF сягнув близько $7,6 млрд.

31 березня 2023 року Виконавча рада МВФ затвердила чотирирічну програму Механізму розширеного фінансування (EFF) для України з фінансуванням в розмірі близько $15,6 млрд. Ця програма є частиною загального пакета міжнародної підтримки України, який наразі становить близько $122 млрд.

Автор: 

держбюджет (1572) гривня (1543) МВФ (1747) емісія (45) Шмигаль Денис (1486)


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Топ коментарі
+20
Перевожу на человеческий язык: "Всем вашим гривневым сбережениям - *****"
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10.09.2024 15:58
+12
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10.09.2024 16:07
+10
Шмигаль - ми докерувалися, бабла більше не дають, вмикаємо друкарський станок.
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10.09.2024 16:06
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Перевожу на человеческий язык: "Всем вашим гривневым сбережениям - *****"
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10.09.2024 15:58 Відповісти
Хуже не будет
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10.09.2024 15:58 Відповісти
Повний ППЦ!
Станок запустили на ПОВНУ і навіть не соромляться про це говорити відкрито.
Хто ще не продав гривну - терміново у обмінник.
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10.09.2024 16:00 Відповісти
Кстати под такой шумок можно перейти на национальную валюту в доллар США, если продать все гривны и скупить все баксы
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10.09.2024 16:06 Відповісти
Гривня рветься до позначки 50 ? - такі реаліі
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10.09.2024 16:01 Відповісти
ни одого українського призвіща . ов . галь . скьий . геноцид якийсь
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10.09.2024 16:01 Відповісти
Я так розумію, що купюра у 5000 гривень вже запускається у друк.
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10.09.2024 16:05 Відповісти
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10.09.2024 16:07 Відповісти
Фото Володимира Санича невдало підібране,неозброєним оком видно,що в Санича на фото передоз йому там 42,тоді він ще важав себе не лохом.
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10.09.2024 16:14 Відповісти
В 2025 количество нулей не будет вмещаться на бумажке, если идиотов от власти не приберут.
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10.09.2024 16:18 Відповісти
Шмигаль - ми докерувалися, бабла більше не дають, вмикаємо друкарський станок.
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10.09.2024 16:06 Відповісти
Хватит уже один раз Гонтарева успокаивала на десятку влетел а тут еще один успокоитель нарисовался.
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10.09.2024 16:07 Відповісти
ДайошЪ долар по 100,во ім'я Зеленського,Єрмака і 5-ти "найефективніших" менеджерів.Амінь!
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10.09.2024 16:08 Відповісти
Какая нафиг эмиссия. Режте зарплаты у клоунов. Если уменьшить клоунские доходы в ОП , Раде и др местах, то хватит еще на несколько бюджетов в стране.
Абсолютно не нормально, когда средняя зарплата в стране 16 000 грн, а помощник клоуно в Раде получает 135 000 грн. Абсолютно не понятно как можно получать во время войны в гос управлении зарплаты по 10 000 000,00- 100 000 000,00 грн на месяц. 2,38 миллиона долларов в месяц и морда не лопнет. Для сравнения зарплата президента США 10 000 долларов в месяц. Правящие клоуны живуь жирнее президента США в 238 раз ! Это грабеж страны среди бела дня.
Стране уже давно пора сформировать техническое правительство народного доверия. Клоуны ведут страну в пропасть.
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10.09.2024 16:15 Відповісти
А середня зарплата чиновників 40 тис... причому що більшість клерків там отримують набагато нижчі а ця середня зарплата так виросла через дикі виплати керівниками
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10.09.2024 17:34 Відповісти
Зарплата чиновника должна быть привязана к минималке, а не определяться рандомно. Потому что рандом приводит к таким разрывам.
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10.09.2024 23:08 Відповісти
Ви ж притомний, що ЗЕПИТОРИ , самі собі будуть зарплати різати? Геть МАНЦЕВ ( ворог України) казав:ВСІ ЗЕДІЯЧІ і в ТЕМІ і в ДОЛІ ! ЗНАХАБНІВШИХ ЩЮРІВ , тільки утілізувати , не лякати
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10.09.2024 23:26 Відповісти
Тобто будуть друкувати
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10.09.2024 16:18 Відповісти
Апетиты у клоунов растут, удержасть себя они уже не могут.
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10.09.2024 16:19 Відповісти
Особисто я як тільки зелені прийшли до влади - почав закривати депозити і виводити все в нал $$$.
Бо в країні, де у влади блазні - національна валюта перетворюється на квитки до цирку
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10.09.2024 16:27 Відповісти
>національна валюта перетворюється на квитки до цирку
гарно сказано
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10.09.2024 16:50 Відповісти
все нормально -"за доляр будут давать більше гривень!" ))
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10.09.2024 16:37 Відповісти
Емісії?!!! А поверніть накрадене з офшорів, то і емісії не треба буде!
Довбодятли зелені! Зелю геть!!!
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10.09.2024 16:41 Відповісти
То що, долара по 8 грн не буде?
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10.09.2024 16:50 Відповісти
...будьмо готові, все може бути зовсім інакше.
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10.09.2024 16:59 Відповісти
так от для чого випустили ніщо на люди??!! іще раз повідомити посполитим, що фофік с кррівого рога вам нічєго нє должєн... про те, що каса до гастроному "хоть паржьом вмєстє" вже близько!!
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10.09.2024 17:31 Відповісти
Обікрали?
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10.09.2024 18:05 Відповісти
"Шаг" к инфляции ( то что НБУ придумал вместо копийок) будет семимильным?
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10.09.2024 18:07 Відповісти
Зешмигло, переведи все с3.14зжене в гривню верни в Україну і не бійся, ага???
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10.09.2024 21:28 Відповісти
В країні дефолт, оскільки держава не може розрахуватись по боргам... І ви , знаходячись в такій Ж, планували "легку розмову з МВФ"???
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10.09.2024 21:49 Відповісти
В страну вкачали кучу бабла - все это бабло разокрали всякие Шмыгали или проиграли на чатах-рулетках русской мафии. Теперь у них нет денег. Позорище на весь мир.
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10.09.2024 23:13 Відповісти
Украине должны списать все международные долги - тогда всё наладится. Почему этого не происходит - непонятно!
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11.09.2024 00:08 Відповісти
тільки 300 млрд. дол. свинособак заморожені, бабла хватить всім а якщо не хватить то свинособаки будуть відавати як німці, кажить до 1990-х
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11.09.2024 09:23 Відповісти
ще як бояться, тому що відповідь буде побільше
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11.09.2024 09:25 Відповісти
щось це створіння розговорилось.....це до біди....коли вже цю не популяне .корупційне. нічого не вирішуюче створіння випускають - то жди біди.....ти соплежуй поради своїх партнерів собі в одне місце запхай.....твої партнери привели до цього всього -і хай платять або ідуть туда куда і ти
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11.09.2024 09:53 Відповісти
Це сигнал для тих хто має гривневі депозити ,хто має гривневі облігаціїї- шмигаль говорить прямо- тікайте в доллар чи євро,будь куди але гривню треба каже шмигаль скидувати...Простий кадькулятор - депозити в 24 році 10-12 відсотків,а офіційна девальвація уже 12.5,п тут шмигаль говорить про глобальну девальвації ну і напевне емісію....так що хто мав гривневий депозит - простл в 24 році вже в мінусі,а чекає супер мінус...шмигаль нам всім підказує- скидуйте гривню....мвф позичає 1 млрд а ставить такі вимоги- а якщо народ забере 700млрд з банків і піде у валюту? То що краще 1 млрд на рік який треба віддати чи 20 млрд якими купка зелених злодіїв зі шмигалем користуютьсязадармо?
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11.09.2024 11:04 Відповісти

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