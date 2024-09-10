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Новини
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Фонд держмайна продав ще одного державного виробника протезів за 50 мільйонів

Переможцем торгів стало ТОВ "Ортопед", яке запропонувало сплатити за актив 50,42 млн грн, передає Liga.net із посиланням на дані у системі "Prozorro.Продажі".

Компанія була зареєстрована у 2020 році, і займається виробництвом медичних і стоматологічних інструментів та матеріалів. Її власником і директором є Юрій Бондаренко з Полтави.

Окрім неї, за лот змагалися ще два учасники – ТОВ "Околиця" та ТОВ "Новітні українські технології", що пропонували за завод по 26 млн грн.

Як повідомлялося, Фонд державного майна виставив на продаж єдиний майновий комплекс державного комерційного підприємства "Полтавське експериментальне протезно-ортопедичне підприємство" наприкінці серпня. Стартова ціна активу становила 18,45 млн грн (без ПДВ)

Підприємство займається виготовленням протезів, ортезів, ортопедичного взуття, бандажів та інших виробів медичного призначення. Наразі там працює 94 фахівці, потужності знаходяться у Полтаві, Сумах та Кропивницькому. Загалом йому належить нерухомість площею понад 8,5 тис. квадратних метрів та понад 1 га землі.

Що відомо про приватизацію виробників протезів?

Як повідомлялося, Фонд державного майна вже продав майновий комплекс Київського експериментального протезно-ортопедичного підприємства компанії власника супермаркету "Велика кишеня" бізнесмена Романа Луніна за 165 мільйонів гривень.

У жовтні 2023 року Фонд держмайна продав першого державного виробника протезів – Хмельницьке державне експериментальне протезно-ортопедичне підприємство за 32 млн грн (без ПДВ). Його придбанням цікавилося Товариство Червоного Хреста України, але приватна компанія запропонувала вищу ціну.

У травні 2024 року Фонд держмайна виставляв на продаж єдиний майновий комплекс Миколаївського державного експериментального протезно-ортопедичного підприємства за 11,4 млн грн, але торги не відбулися.

У червні ФДМУ також виставив на приватизацію єдиний майновий комплекс комунального підприємства "Дніпропетровське експериментальне протезно-ортопедичне підприємство" за 115 млн грн. Але торги також не відбулися.

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Полтава (118) приватизація (1347) протез (24) ФДМУ (1364)


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Награбовані активи десь треба відбілювати.
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10.09.2024 20:57 Відповісти
Тернопільській протезний завод також проданий. Миколаївський проданий, не працює. Житомирський та два Харківських заводи зупинені та виставлені на продаж. УкрНДІ протезування ліквідований. Львівський протезний збанкрочений.
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10.09.2024 22:07 Відповісти
Конечно, цель Зеленського знищити якомога більше українців.
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13.09.2024 06:27 Відповісти
правая рука не знает, что делает левая рука
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10.09.2024 23:45 Відповісти
Т.е. продали предприятия , которые после войны будут самые востребованные ( как всегда дальновидно ... )
И как мы понимаем - коммерческие предприятия "не будут думать" о сверхприбылях .
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10.09.2024 23:53 Відповісти
Его скорее всего просто на запчастини розбирають будуть
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13.09.2024 06:28 Відповісти
Львівський протезний теж збанкрутили, забудують ласу землю ЖК...
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11.09.2024 15:49 Відповісти

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