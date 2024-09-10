Апеляційний суд підтвердив неможливість повернення "Приватбанку" Коломойському

Північний апеляційний господарський суд міста Києва підтвердив неможливість повернення державного "Приватбанку" колишнім власникам, закривши провадження за позовом ексакціонерів банку Ігоря Коломойського та кіпрської компанії Triantal Investments Ltd.

До націоналізації, Коломойському належало 41,7% акцій банку, а компанії Triantal – 16,6%, передає пресслужба "Приватбанку".

Зазначається, що в такий спосіб суд підтвердив правомірність дій суду першої інстанції щодо закриття провадження у справі на підставі Закону 590-ІХ "Про систему гарантування вкладів".

У цій справі позивачі оскаржували договір купівлі-продажу акцій "Приватбанку", укладений в процедурі націоналізації, а також висували вимоги щодо повернення собі у власність акцій "Приватбанку".

"Суд застосував приписи Закону України "Про систему гарантування вкладів", які чітко вказують на те, що акції банку після продажу інвестору не можуть бути повернуті колишнім власникам та, відповідно до Закону 590-ІХ, закрив провадження у справі", – сказав адвокат держбанку Віктор Тарасенков.

Нагадаємо, 27 листопада 2023 року Господарський суд міста Києва закрив провадження у подібній справі за позовом іншого ексвласника банку – Геннадія Боголюбова.

Раніше, 15 листопада, апеляційний суд також підтвердив законодавчо встановлену неможливість скасування рішень, прийнятих при націоналізації "Приватбанку", та повернення акцій банку колишнім власникам, скасувавши рішення суду першої інстанції та закривши відповідне провадження за позовом Ігоря Коломойського.