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Новини
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Апеляційний суд підтвердив неможливість повернення "Приватбанку" Коломойському

приватбанк

Північний апеляційний господарський суд міста Києва підтвердив неможливість повернення державного "Приватбанку" колишнім власникам, закривши провадження за позовом ексакціонерів банку Ігоря Коломойського та кіпрської компанії Triantal Investments Ltd.

До націоналізації, Коломойському належало 41,7% акцій банку, а компанії Triantal – 16,6%, передає пресслужба "Приватбанку".

Зазначається, що в такий спосіб суд підтвердив правомірність дій суду першої інстанції щодо закриття провадження у справі на підставі Закону 590-ІХ "Про систему гарантування вкладів".

У цій справі позивачі оскаржували договір купівлі-продажу акцій "Приватбанку", укладений в процедурі націоналізації, а також висували вимоги щодо повернення собі у власність акцій "Приватбанку".

"Суд застосував приписи Закону України "Про систему гарантування вкладів", які чітко вказують на те, що акції банку після продажу інвестору не можуть бути повернуті колишнім власникам та, відповідно до Закону 590-ІХ, закрив провадження у справі", – сказав адвокат держбанку Віктор Тарасенков.

Нагадаємо, 27 листопада 2023 року Господарський суд міста Києва закрив провадження у подібній справі за позовом іншого ексвласника банку – Геннадія Боголюбова.

Раніше, 15 листопада, апеляційний суд також підтвердив законодавчо встановлену неможливість скасування рішень, прийнятих при націоналізації "Приватбанку", та повернення акцій банку колишнім власникам, скасувавши рішення суду першої інстанції та закривши відповідне провадження за позовом Ігоря Коломойського.

Автор: 

Коломойський Ігор (1772) націоналізація (178) суд (3323) Приватбанк (1781)


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Мало дав на лапу ?

Беня, Беня - жадібність фраєра погубила.
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10.09.2024 15:46 Відповісти
да, Бєня, да !!! даже на кофє НЕ вистачить !

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10.09.2024 16:44 Відповісти
Так что, на вчера и ранее такая возможность была??? Окуеть не встать в гробу валятся! Хлопцы---- мы так государство и в следующие 33 года хер построим. Собирается по 500 чел в группы, волоком тащить понтоны к Тисе, остальные 500 чел несут шмотки и свои и бурлаков! И на Албанию--- там все равно лучше!
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10.09.2024 15:58 Відповісти
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10.09.2024 16:46 Відповісти
Є ще суд, суд над судами!
Апеляційний - проміжний.....
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10.09.2024 17:47 Відповісти
Уявляю. як Беня та його блазень ненавидять Порошенка за те, що з ним не вдалося "порішати" питання злісного банкрутства!
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10.09.2024 17:52 Відповісти
Беня сам рішив продати, а потім цим пайщикам втирав -то Порошенко віноват. Він бабло забрав раніше, а продав пустишку. Коротше-сх.лопнув банк.
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10.09.2024 18:12 Відповісти
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10.09.2024 21:53 Відповісти

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