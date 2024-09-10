Митники виявили з початку року порушень на 17 мільярдів. Це вдвічі більше, ніж за весь минулий рік

У січні – серпні 2024 року митниці Державної митної служби виявили 6 502 порушення митних правил на загальну суму 16,7 мільярда гривень.

Вартісний показник виявлених порушень збільшився майже у 2 рази, порівняно з аналогічним періодом минулого року, вдвічі перевищує показник за увесь минулий рік, повідомляє пресслужба Держмитниці.

У 1 905 справах про порушення митних правил тимчасово вилучено предмети правопорушень на суму 371 млн гривень, зокрема:

промислових товарів на суму 271 млн грн;

транспортних засобів на суму понад 53 млн грн;

продовольчих товарів на суму понад 45 млн грн;

валюти на суму 2 млн грн.

Водночас у 2 056 справах про порушення митних правил, у тому числі заведених у попередніх періодах, митницями застосовано адміністративне стягнення у вигляді штрафу на суму 55,7 млн грн, з яких стягнуто до держбюджету 53 млн грн.

На розгляд до суду митницями передано 3 624 справи про порушення митних правил на суму майже 16,3 млрд грн. За результатами розгляду справ судами, у тому числі заведених у попередні періоди, накладено стягнень (конфіскація товарів та штрафи) на суму майже 1,7 млрд грн.

Як повідомлялося, у 2023 році Державна митна служба виявила порушень митних правил на суму 8,9 млрд грн. Порівняно з 2022 роком вартісний показник збільшився у три рази.