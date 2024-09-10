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Новини
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Митники виявили з початку року порушень на 17 мільярдів. Це вдвічі більше, ніж за весь минулий рік

митниця

У січні – серпні 2024 року митниці Державної митної служби виявили 6 502 порушення митних правил на загальну суму 16,7 мільярда гривень.

Вартісний показник виявлених порушень збільшився майже у 2 рази, порівняно з аналогічним періодом минулого року, вдвічі перевищує показник за увесь минулий рік, повідомляє пресслужба Держмитниці.

У 1 905 справах про порушення митних правил тимчасово вилучено предмети правопорушень на суму 371 млн гривень, зокрема:

  • промислових товарів на суму 271 млн грн;
  • транспортних засобів на суму понад 53 млн грн;
  • продовольчих товарів на суму понад 45 млн грн;
  • валюти на суму 2 млн грн.

Порушення митних правил у січні - серпні 2024 року.

Водночас у 2 056 справах про порушення митних правил, у тому числі заведених у попередніх періодах, митницями застосовано адміністративне стягнення у вигляді штрафу на суму 55,7 млн грн, з яких стягнуто до держбюджету 53 млн грн.

На розгляд до суду митницями передано 3 624 справи про порушення митних правил на суму майже 16,3 млрд грн. За результатами розгляду справ судами, у тому числі заведених у попередні періоди, накладено стягнень (конфіскація товарів та штрафи) на суму майже 1,7 млрд грн.

Як повідомлялося, у 2023 році Державна митна служба виявила порушень митних правил на суму 8,9 млрд грн. Порівняно з 2022 роком вартісний показник збільшився у три рази.

Автор: 

митниця (816) митний контроль (194) Державна митна служба (471)


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Ого працюють так добре. Але на жаль на себе. Скільки до бюджету попало тисяч з ти мільярдів?
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10.09.2024 17:05 Відповісти
Якщо на 17 мільйярдів виявили, то уявіть масштаби реальних зловживань - адже "виявляють" для звіту якийсь жалюгідний відсоток.
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10.09.2024 17:46 Відповісти
Почали менше собі брати? )
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10.09.2024 17:57 Відповісти
навпаки, стали більше собі брати, от і бюджет поповнився
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10.09.2024 19:20 Відповісти
А скільки нахапали?
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10.09.2024 22:22 Відповісти

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