Сервіс для створення сайтів Wix заблокує доступ для росіян

Платформа для створення сайтів Wix заблокує російським громадянам доступ до своїх сервісів. Обмеження набудуть чинності 12 вересня й торкнуться як безкоштовних, так і преміум-акаунтів.

Про це йдеться в повідомленні компанії, передає The Moscow Times.

Як повідомляється, після блокування всі сайти, що належать власнику облікового запису, будуть зняті з публікації.

При цьому користувачі можуть перенести свій домен до іншого реєстратора доменів або на інший хостинг, що дозволить їм продовжувати керувати своїм доменом і підтримувати свою присутність онлайн без перебоїв.

"Якщо ви не є резидентом Росії і вважаєте, що на вас не повинні поширюватися нові правила, які вимагають від Wix припинити надання послуг резидентам Росії, ви можете подати заявку на звільнення від них, надавши докази свого нерезидентства", – ппередили у Wix.

Власники заблокованих акаунтів, які бажають оскаржити це рішення, повинні будуть зв'язатися з командою супроводу Wix і надати "докладне пояснення" того, що вони не є резидентами РФ: "Надайте офіційний документ, що містить ваші ім'я та прізвище, включно з інформацією про те, що ви не є резидентом Росії, а також документи, що підтверджують за останні три місяці (наприклад, свідоцтво про реєстрацію, рахунки за комунальні послуги, довідку з місця проживання)".

Процес розгляду таких заявок може тривати кілька робочих днів.

Хто ще пішов із Росії

Раніше про припинення роботи в Росії з 12 вересня заявив розробник програмного забезпечення для маркетологів Hubspot. Сервіс відключить вже створені в країні облікові записи та заблокує доступ до своїх послуг на її території. Підтримку додатків у російських версіях магазинів також призупинять.

9 вересня сервіс по роботі з нотатками та базами даних Notion відключив доступ до облікових записів користувачів з Росії. Згідно з повідомленням, поширеним платформою наприкінці серпня, припинення роботи на російській території пов'язане із санкціями. Після введення обмежень користувачі з Росії втратили доступ до всіх робочих просторів Notion. Крім того, платформа припинила реєструвати нових російських користувачів.

Окрім того, Google 9 вересня відключив у Росії хмарний сервіс BigQuery – сховище, що масштабується, для роботи з Big Data. Платформа була запущена понад 10 років тому. Її використовують для аналізу та обробки великих масивів даних. Вимкнення не торкнулося хмарних сервісів Google Workspace та Google Cloud.

IT-санкції

У червні США розширили санкції проти Росії, заборонивши надання низки послуг у сфері інформаційних технологій. Із 12 вересня буде заборонено надавати російській стороні IT-консалтинг, проєктування та IT-підтримку для програмного забезпечення, що використовується в управлінні підприємствами, проєктуванні та виробництві.

Заборони стосуються як експорту та реекспорту послуг зі США, так і постачання цих послуг будь-якою пов'язаною зі США особою, незалежно від її розташування. Винятки передбачені лише для компаній, які перебувають під контролем громадян США.

Під нові санкції США потрапили близько 300 фізичних та юридичних осіб із Росії, Китаю, Білорусі, ПАР та інших країн, які допомагають оминати раніше введені проти Москви санкції.