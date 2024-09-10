Аграріям повернули понад 150 тисяч гектарів земель після розмінування
Українські аграрії вже використовують понад 150 тис. гектарів сільгоспземель, які були обстежені та розміновані.
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
"Ми вже сформували ринок розмінування та компенсуємо аграріям 100% за відповідні послуги. Завдяки залученню недержавних операторів весь цей процес відбувається в рази швидше, і наступного року маємо вийти на дійсно хороші темпи", – сказав Шмигаль.
За його словами, також збільшується кількість машин для розмінування.
"Їх уже близько 100. Потребуємо не менше 200", – зазначив прем'єр.
На початку вересня повідомлялося, що Кабінет Міністрів збільшив розмір компенсації для агровиробників, які планують розміновувати землі сільськогосподарського призначення, з 80% до 100%.
У бюджеті на програму компенсацій закладено 3 млрд грн. Уже зареєстрований 51 оператор протимінної діяльності.
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