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Новини
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Аграріям повернули понад 150 тисяч гектарів земель після розмінування

міни,розмінування

Українські аграрії вже використовують понад 150 тис. гектарів сільгоспземель, які були обстежені та розміновані.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Ми вже сформували ринок розмінування та компенсуємо аграріям 100% за відповідні послуги. Завдяки залученню недержавних операторів весь цей процес відбувається в рази швидше, і наступного року маємо вийти на дійсно хороші темпи", – сказав Шмигаль.

За його словами, також збільшується кількість машин для розмінування.

"Їх уже близько 100. Потребуємо не менше 200", – зазначив прем'єр.

На початку вересня повідомлялося, що Кабінет Міністрів збільшив розмір компенсації для агровиробників, які планують розміновувати землі сільськогосподарського призначення, з 80% до 100%.

У бюджеті на програму компенсацій закладено 3 млрд грн. Уже зареєстрований 51 оператор протимінної діяльності.

Автор: 

аграрії (1312) земля (862) сільське господарство (505) розмінування (116) Шмигаль Денис (1486)


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якби усе понаходили розмінувальники.
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10.09.2024 19:43 Відповісти

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