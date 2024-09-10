Ціни на російську нафту впали нижче $60 за барель, – Reuters

Вартість російської нафти Urals із завантаженням у портах Росії на Балтійському морі опустилася нижче $60 за барель на тлі падіння світових цін.

Таким чином ціни на російську нафту вперше за останні місяці опустилися нижче встановленого країнами "Великої сімки" (G7) обмеження, яке не дозволяє західним компаніям надавати послуги для страхування та перевезення російської нафти за ціною вищою за $60 за барель, пише The Moscow Times із посиланням на підрахунки Reuters.

За даними агентства, у вівторок ціни на партії Urals із відвантаженням із балтійських портів на базисі FOB опустилися до $59,89 за барель. Вантажі з перевалкою в чорноморському Новоросійську оцінюються трохи дорожче – $60,33 за барель.

Розрахункова ціна нафти Urals на базисах FOB у балтійських портах Приморськ та Усть-Луга впала нижче за $60 за барель уперше з червня поточного року, коли вона ненадовго опускалася до $59 за барель – мінімуму з січня 2024 року.

Зауважимо, що у розрахунки федерального бюджету РФ на 2024 рік закладено середню ціну нафти на рівні $65 за барель.

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Як повідомлялося, за даними Міжнародного енергетичного агентства, Росія продовжує експортувати нафту та нафтопродукти в довоєнних обсягах (7,7 млн ​​барелів на день), незважаючи на ембарго, яке ввели країни G7: нафту скуповують Індія та Китай, а нафтопродукти – Туреччина, Бразилія та Саудівська Аравія.

Сумарні доходи від продажу енергоносіїв, втім, просіли майже на чверть порівняно з довоєнними: зараз це близько 700 млн. євро на день проти 900 млн євро в січні 2022 року (згідно з підрахунками CREA).