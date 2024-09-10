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Новини
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Ціни на російську нафту впали нижче $60 за барель, – Reuters

нафта

Вартість російської нафти Urals із завантаженням у портах Росії на Балтійському морі опустилася нижче $60 за барель на тлі падіння світових цін.

Таким чином ціни на російську нафту вперше за останні місяці опустилися нижче встановленого країнами "Великої сімки" (G7) обмеження, яке не дозволяє західним компаніям надавати послуги для страхування та перевезення російської нафти за ціною вищою за $60 за барель, пише The Moscow Times із посиланням на підрахунки Reuters.

За даними агентства, у вівторок ціни на партії Urals із відвантаженням із балтійських портів на базисі FOB опустилися до $59,89 за барель. Вантажі з перевалкою в чорноморському Новоросійську оцінюються трохи дорожче – $60,33 за барель.

Розрахункова ціна нафти Urals на базисах FOB у балтійських портах Приморськ та Усть-Луга впала нижче за $60 за барель уперше з червня поточного року, коли вона ненадовго опускалася до $59 за барель – мінімуму з січня 2024 року.

Зауважимо, що у розрахунки федерального бюджету РФ на 2024 рік закладено середню ціну нафти на рівні $65 за барель.

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Як повідомлялося, за даними Міжнародного енергетичного агентства, Росія продовжує експортувати нафту та нафтопродукти в довоєнних обсягах (7,7 млн ​​барелів на день), незважаючи на ембарго, яке ввели країни G7: нафту скуповують Індія та Китай, а нафтопродукти – Туреччина, Бразилія та Саудівська Аравія.

Сумарні доходи від продажу енергоносіїв, втім, просіли майже на чверть порівняно з довоєнними: зараз це близько 700 млн. євро на день проти 900 млн євро в січні 2022 року (згідно з підрахунками CREA).

Автор: 

нафта (4782) росія (14194) ціни (3449)


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Топ коментарі
+14
Краще б нижче 8, як зробив Рейган. І через деякий час совка нестало.
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10.09.2024 18:20
+9
раб卐ія - капут..
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10.09.2024 18:16
+7
Так, Рейган з шейхами домовився, це правда. Совок не міг сам себе забезпечити товарами та харчами. Поки нафта та газ були в ціні, як при Брєжнєві, совок тримався добре. А коли броватий губошльоп, так як зараз *****, переплутав береги і його понесло то тодішній і теперешній подумали шо Бога за бороду взяли. Взагалі кацапів треба тримати напівголодними, щоб скрєпи в голову не били. Тоді вони ще трохи вроді на людей схожі. А коли кацап ситий то це звичайна свиня яка не знає меж.
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10.09.2024 19:10
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раб卐ія - капут..
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10.09.2024 18:16 Відповісти
нижче 50 коли чекати?
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10.09.2024 18:16 Відповісти
Краще б нижче 8, як зробив Рейган. І через деякий час совка нестало.
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10.09.2024 18:20 Відповісти
не по цій причині совка не стало. точніше - це лише одна із причин. ви може не в курсі, проте у той час, коли ціни на нафту обвалилися, совєти брали кредити у Західного світу на десятки мільярдів доларів, щоб латати діру у своєму бюджеті. і тоді не лише один Рейган ціни на нафту валив, а це навіть в першу чергу робили араби, щоб наказати совєтів за винищення мусульман в Афганістані.
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10.09.2024 18:51 Відповісти
Так, Рейган з шейхами домовився, це правда. Совок не міг сам себе забезпечити товарами та харчами. Поки нафта та газ були в ціні, як при Брєжнєві, совок тримався добре. А коли броватий губошльоп, так як зараз *****, переплутав береги і його понесло то тодішній і теперешній подумали шо Бога за бороду взяли. Взагалі кацапів треба тримати напівголодними, щоб скрєпи в голову не били. Тоді вони ще трохи вроді на людей схожі. А коли кацап ситий то це звичайна свиня яка не знає меж.
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10.09.2024 19:10 Відповісти
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10.09.2024 19:34 Відповісти
При середній собівартості добичі в РФ 22$, це добре, але геть не то...
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10.09.2024 18:32 Відповісти
Якшо абстрагуватися від оцих маніпуляцій типу "завантаження/перевалка", то біржева ціна (ф*ючерсова) зара на Urals відрізняється від ціни на Brent усього на $3 з маленьким хвостиком за діжку. При цьому замітю, що дисконт на кацапську нафту впав на цілих 6% (з травня по липень ц. р.). Це--погана новина. Ше одна погана новина--те, що танкери, котрі виходять з портів кацапії та на котрі накладені санкції, вимикають транспондери та перевантажують нафту на інші танкери-штрейкбрехери. А це здорожчує кацапські витрати на транспортування.
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10.09.2024 18:51 Відповісти
на колоніях москви закінчується нафта..

за першу половину 2024 року на рф було відкрито тільки 5 нових родовищ.

Усі вони - у поволжі та вельми «невеликі».

Їхні сумарні запаси склали лише 47 млн тонн - обсяг, який рабсія за поточних темпів видобутку викачує з надр приблизно за один місяць.

Річний видобуток нафти на колоніях москви становить 515 млн тонн.

Минулого року, було виявлено 43 родовища нафти і газу.

Усі з них «дрібні» (запаси до 10 млн тонн), або «дуже дрібні» (менше 5 млн тонн).

Сумарні запаси нових родовищ склали лише 43 млн тонн нафти, а це приблизно 9% річного російського видобутку.
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10.09.2024 20:42 Відповісти
Не ждите обвала кацапов. И при цене в 20 выживут. И долго такая цена длится не будет никогда.
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11.09.2024 10:47 Відповісти

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