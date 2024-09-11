BMW відкликає 1,5 мільйона авто через проблеми з гальмами

Німецький автоконцерн BMW у вівторок оголосив про відкликання 1,5 млн транспортних засобів, а також заборону на доставку 320 тис. автомобілів, які ще не надійшли до клієнтів, через проблему з гальмами.

Компанія вже заявила, що це фактично призведе до негативних показників продажів у всьому світі в другій половині року, пише DW.

Постачальник запчастин Continental, який виробляє вбудовану гальмівну систему для BMW, заявив, що функція електронного компонента може бути порушена. Її потрібно замінити.



Проте, як додали у Continental, жодної загрози зниження ефективності гальмування нижче встановлених законом стандартів не було.

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BMW вже скоротив свої прогнози прибутковості, очікуючи, що маржа цього року складе від 6 до 7%, порівняно з 8-10% раніше. На тлі цього акції компанії впали майже на 8%, а постачальника Continental – на 7%.

Минулого місяця BMW також відкликала 1,4 мільйона автомобілів у Китаї через несправні подушки безпеки.