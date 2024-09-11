СБУ затримала ексзаступницю голови Волинської ОВА. Вона "заробляла" на ухилянтах

Служба безпеки ліквідувала на Волині схему ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку. До її організації причетна колишня заступниця голови Волинської обласної військової адміністрації.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зазначається, що під час перебування на посаді в ОВА жінка налагодила механізм втечі ухилянтів під виглядом водіїв-перевізників гуманітарних вантажів.

Вартість "послуги" становила до $5 тис. з одного клієнта.

До схеми ексчиновниця залучила директора місцевого благодійного фонду, який влаштовував військовозобов’язаних водіями міжнародних рейсів.

У такий спосіб персональні дані військовозобов’язаних вносили до інформаційної системи "Шлях", що дозволяло їм виїхати за кордон як "волонтерам".

Для пошуку потенційних клієнтів та передачі грошей фігурантка залучила ще сімох спільників. Правоохоронці задокументували злочинні дії учасників оборудки і затримали організаторку.

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Під час обшуків у помешканнях фігурантів вилучено мобільні телефони та ноутбуки із доказами незаконної діяльності.

Наразі ексчиновниці та її спільникам повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);

ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ, вчинене групою осіб за попередньою змовою);

ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене злочинною організацією).

Зараз підозрювана перебуває під вартою. Зловмисниці та її спільникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.