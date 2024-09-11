"Укрнафта" за пів року отримала понад 10 мільярдів прибутку. Це на чверть менше, ніж минулого року (оновлено)

За перші шість місяців 2024 року "Укрнафта" заробила 10,6 млрд грн чистого прибутку.

Про це повідомив очільник компанії Сергій Корецький у Facebook.

Також у першому півріччі цього року компанія сплатила до державного бюджету 20,2 млрд грн у вигляді податків, зборів, дивідендів на державну частку і митних платежів.

Загалом з початку державного управління і старту роботи нового менеджменту в кінці 2022 року "Укрнафта" отримала майже 40 млрд грн прибутку.

Як повідомлялося, чистий прибуток "Укрнафти" за 2023 рік склав 23,6 млрд грн. При цьому у першому півріччі минулого року компанія отриамала 14,1 млрд грн прибутку.

Нагадаємо, 6 листопада 2022 року стратегічно важливі підприємства ПАТ "Укрнафта", ПАТ "Укртатнафта", АТ "Мотор Січ", ПрАТ "АвтоКрАЗ" та ПрАТ "Запоріжтрансформатор", пов’язані з Костянтином Жеваго, Ігорем Коломойським, Вячеславом Богуслаєвим та Костянтином Григоришиним, було передано в управління Міністерства оборони до завершення військового стану.

Після цього у ПАТ "Укрнафта" та ПАТ "Укртатнафта" було змінено склад наглядових рад, а керівником обох компаній призначили Сергія Корецького.

НАК "Нафтогаз України" належали 50%+1 акція "Укрнафти", ще 42% володіли компанії групи "Приват" Ігоря Коломойського та його партнерів. "Приват" здійснював операційний контроль над "Укрнафтою" з лютого 2003 року.