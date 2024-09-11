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"Укрнафта" за пів року отримала понад 10 мільярдів прибутку. Це на чверть менше, ніж минулого року (оновлено)

укрнафта

За перші шість місяців 2024 року "Укрнафта" заробила 10,6 млрд грн чистого прибутку.

Про це повідомив очільник компанії Сергій Корецький у Facebook.

Також у першому півріччі цього року компанія сплатила до державного бюджету 20,2 млрд грн у вигляді податків, зборів, дивідендів на державну частку і митних платежів.

Загалом з початку державного управління і старту роботи нового менеджменту в кінці 2022 року "Укрнафта" отримала майже 40 млрд грн прибутку.

Як повідомлялося, чистий прибуток "Укрнафти" за 2023 рік склав 23,6 млрд грн. При цьому у першому півріччі минулого року компанія отриамала 14,1 млрд грн прибутку.

Нагадаємо, 6 листопада 2022 року стратегічно важливі підприємства ПАТ "Укрнафта", ПАТ "Укртатнафта", АТ "Мотор Січ", ПрАТ "АвтоКрАЗ" та ПрАТ "Запоріжтрансформатор", пов’язані з Костянтином Жеваго, Ігорем Коломойським, Вячеславом Богуслаєвим та Костянтином Григоришиним, було передано в управління Міністерства оборони до завершення військового стану.

Після цього у ПАТ "Укрнафта" та ПАТ "Укртатнафта" було змінено склад наглядових рад, а керівником обох компаній призначили Сергія Корецького.

НАК "Нафтогаз України" належали 50%+1 акція "Укрнафти", ще 42% володіли компанії групи "Приват" Ігоря Коломойського та його партнерів. "Приват" здійснював операційний контроль над "Укрнафтою" з лютого 2003 року.

Автор: 

прибуток (1805) Укрнафта (855) Сергій Корецький (12)


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Топ коментарі
+2
Цікаво, а заробили на видобутку, переробці та продажу, чи просто тупо на закупівлі в ЄС та продажі по 60 грн на заправках?
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11.09.2024 14:33
+2
При Бєні були одні збитки!
Тепер ви зрозуміли скільки та потвора крала, маючі менше 50% акцій !?
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11.09.2024 15:28
+2
https://biz.censor.net/user/403337
Ти спочатку розберись, а потім пускай бульби!
Укрнафта займається видобутком нафти, газу, переробкою.. і тільки потім - продажем ПММ.
Про які 60 грн. ти виплітаєш?
Розуй очі!!!
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11.09.2024 15:30
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Цікаво, а заробили на видобутку, переробці та продажу, чи просто тупо на закупівлі в ЄС та продажі по 60 грн на заправках?
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11.09.2024 14:33 Відповісти
У них є можливість купити по знижці на паливні карти. Я з перепугу ще в квітні взяв по 50,90 А-95 і по 51,90 ДП. І досі ще не вибрав. А на дрібній заправці (не мережа) соляра по 47,50 була аж до осені
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11.09.2024 15:20 Відповісти
https://biz.censor.net/user/550701
Не заливай! Строк дії талонів Укрнафти три місяці !!!
Попав ???
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11.09.2024 15:31 Відповісти
не заганяй... в нього нема слова талон...натомість в додатку є розділ Гаманець на який можна купити наперед...До речі WOGівськи "паливни картки", при закінченні строку дії, не зная як зараз, але декілька років тому можна було поміняти на "свіжі"
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11.09.2024 20:01 Відповісти
https://naftacards.ukrnafta.com/smart-cards/holder/2409
не талони а паливні карти. Я беру певну кількість на господарство. Далі розкидаю ліміти на себе і на брата (можна скільки хоч карток). Далі даєш карту, вводиш пароль і заправляєшся в межах ліміту.
У них є 2 можливості:
1. Кидаєш гроші на свій рахунок у них, фіксується конкретна знижка і зотримуєш по ціні на той момент на заправці з урахуванням тієї знижки.
2. (мій випадок) купуєш у них пальне з невеликою знижкою а далі просто вибираєш літри, неважливо від того яка ціна тоді буде.
Ну і я ще взяв соляру у місцевої дрібної АЗС, яка не належить ніяким мережам. Там просто перерахував кошти і отримую пально просто по відомості - найдешевший спосіб. Але стрьомно, по Укрнафта ніде не подінеться, а дрібна АЗС може збанкрутувати.
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11.09.2024 20:10 Відповісти
Не знаю шо таке дрібна заправка. Заправляюсь коли є потреба і на різних заправках. Просто часто їжжу повз заправку Укрнафти та бачу ціни. От і написав.
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11.09.2024 16:26 Відповісти
https://biz.censor.net/user/403337
Ти спочатку розберись, а потім пускай бульби!
Укрнафта займається видобутком нафти, газу, переробкою.. і тільки потім - продажем ПММ.
Про які 60 грн. ти виплітаєш?
Розуй очі!!!
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11.09.2024 15:30 Відповісти
Я бачу ціни на заправках Укрнафти. А ти ні? Скільки на них коштує А95Energi? Ну сьогодні 58 грн.
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11.09.2024 16:17 Відповісти
от бачиш, ти сам свою брехню викрив...навіть 2грн на літрі це не мало. Натомість я, наприклад, заправляю звичайний 95, який сьогодні на стеллі 55,49 грн. Але з додатком знижка 2грн/л на 100л в місяць...Зараз акція з картою "Ощадбанку" то мінус 4 грн/л...Якщо порахувати обіцяний кешбек 10%, то....ну рахуй сам
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11.09.2024 20:06 Відповісти
Колись була акція на BVS на простий А95. Шось 3 чи 4 грн на літрі скидка була, я купився на це і залив повний бак. Поки не виїздив його чек горів і жерла 12 літрів по місту і 10 по трасі при двигуні на 1,5 літрів.
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11.09.2024 20:34 Відповісти
10 лярдів прибутку - норм. Не збиток же.
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11.09.2024 14:38 Відповісти
За це премії мільйонні випишуть собі.
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11.09.2024 14:43 Відповісти
При Бєні були одні збитки!
Тепер ви зрозуміли скільки та потвора крала, маючі менше 50% акцій !?
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11.09.2024 15:28 Відповісти
Все знаємо
Не знаємо куди пішов прибуток
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11.09.2024 15:54 Відповісти
Головне шоб цієї премії членам наглядової ради вистачало на мільйонні зарплати та премії..
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11.09.2024 16:02 Відповісти
Це те що показали , а в рази два більше уже вкрадено
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11.09.2024 18:10 Відповісти
будь оптимістом...не в 2 рази...
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11.09.2024 20:07 Відповісти

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