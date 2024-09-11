"Слуги народу" не відмовилися від оподаткування всіх посилок, можуть розробити окремий законопроєкт

Парламентський комітет з питань фінансів, податкової та митної політики підтримує скасування норми, яка дозволяє ввозити у поштових відправленнях товарів вартістю до 150 євро без сплати податків.

Про це голова Комітету Данило Гетманцев ("Слуга народу") заявив під час конференції, присвяченій детінізації роздрібної торгівлі, передає FinClub.

"Для держави ця фіскальна ініціатива (скасування безмитного ліміту посилок, – ред.) не така істотна – 8 млрд грн на рік, а для бізнесу це питання життя і смерті", – заявив Гетманцев.

"Я спілкувався з бізнесом і чув жахливі речі, що у нас до кінця 2025 року не буде ритейлу – Rozetka не буде, не буде бізнесу, який створює робочі місяця і сплачує податки, бо прийдуть китайці. Навіть не "прийдуть", а залишаться на території Польщі в якості логістичних складів і будуть звідти комплектувати відправлення чи через "Нову пошту", чи навіть їм "Нова пошта" не потрібна буде, бо вони і її витіснять потім", – додав голова Комітету.

Своєю чергою голова підкомітету з питань рентних платежів, екологічного податку та оподаткування АПК Олексій Устенко ("Слуга народу") вважає, що збільшення кількості посилок з товарами з найбільших маркетплейсів Китаю загрожує українським виробникам.

"Це експансія, і вони намагатимуться якомога більше зайти на ринок. Наступним кроком у них буде побудова складів в Україні або поряд з нами. І це величезна проблема. Поштові оператори не будуть сильно "за", але потрібно розмежувати посилки із комплектуючими для дронів, і товари, які йдуть без сплати податків та вбивають нашого виробника", – сказав Устенко.

Водночас він визнав, що обговорювати оподаткування посилок варто окремо від "ресурсного" законопроєкту про підвищення податків.

Заступник голови податкового Комітету Ради Ярослав Железняк ("Голос") додав, що наразі у Верховній Раді немає голосів за ухвалення норми про оподаткування усіх посилок. Крім того, запроваджувати такі рішення потрібно поступово, разом із спрощенням оформлення товарів та сплати митних платежів.

"По посилкам – ми до цього прийдемо, враховуючи рух до Євросоюзу. Але проблема в останні 10 років була одна і та сама. Приходить держава і каже, що в посилках є проблема, впроваджуємо щось, потім зупиняється вся пошта, люди незадоволені, влада розводить руками, героїчно все скасовуємо. З посилками потрібно робити все дуже поступово, причому і з операторами, які будуть впроваджувати, і з митницею, яка має все підготувати", – пояснив Железняк.

На його думку, у випадку ухвалення такого рішення основна проблема може виникнути не через необхідність сплати податків і митних платежів, а через затримки товару.

"Щоб не треба було йти через брокера, щоб можна було сплатити через "Дію". Це єдиний шлях. Бо якщо б ми зараз проголосували закон, то волонтери з дронами нас би розірвали", – попередив депутат.

Детальніше читайте у матеріалі: Податок на посилки: Скільки отримає бюджет та чому це вдарить по виробництву дронів?

Як повідомлялося, внесений урядом на розгляд Верховної Ради законопроєкт №11416 про підвищення податків передбачає скасування можливості ввозити на територію України без сплати ПДВ товарів у міжнародних експрес-відправленнях вартістю до 150 євро. Тобто всі відправлення від юридичних осіб (іноземних інтернет-магазинів, маркетплейсів тощо) оподатковуватимуться, незалежно від їх вартості.

Однак минулого тижня депутати провалили голосування за доопрацьований законопроєкт №11416-д. У першому читанні він набрав лише 224 голоси з 226 необхідних, у тому числі його підтримали лише 170 із 233 депутатів від "Слуги народу". Тому законопроєкт направили на повторне перше читання.