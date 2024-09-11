Путін вигадав нову відповідь на санкції: погрожує обмежити експорт урану та іншої стратегічної сировини

Російський уряд має проаналізувати можливість обмеження експорту на світові ринки стратегічної сировини: урану, нікелю та титану.

Про це російський диктатор Путін заявив під час наради з урядом, передає Інтерфакс.

"Росія є лідером за запасами низки стратегічних видів сировини – по природному газу це майже 22% від світових запасів, по золоту – майже 23%, по алмазах – майже 55%. Михайле Володимировичу (Мішустін, прем'єр-міністр РФ, – ред.), мене до вас прохання, ви подивіться, будь ласка, за деякими видами товарів, які ми у великій кількості постачаємо на світовий ринок. До нас обмежують постачання низки товарів, але можливо, нам теж подумати про певні обмеження. На шкоду лише нічого не потрібно робити", – сказав Путін.

У цьому контексті він зауважив, що "у деяких країнах створюються стратегічні запаси, ще деякі заходи вживаються".

"Загалом, якщо це нам шкодити не буде, то можна було б подумати – я не кажу, що завтра потрібно це зробити, – подумати і над певними обмеженнями постачання на зовнішній ринок не лише тих товарів, які я назвав, а й деяких інших", – заявив Путін.

Як повідомлялося, у травні президент США Джо Байден підписав законопроєкт про заборону імпорту російського урану. Водночас він передбачає винятки до 2028 року для підприємств, які були б змушені зупинити ядерні реактори після припинення російських постачань.

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За підрахунками російського Інтерфаксу, на США та ЄС раніше припадало 30% експорту нікелю з Росії. З другої половини 2022 року ця частка зменшувалася, хоча прямої заборони на ввезення продукції до ЄС та США немає.

Найбільший російський виробник – "Норнікель" – намагається перенаправити експорт нікелю до Азії та країн СНД, але продажі падають через зниження цін і логістичних проблем: за підсумками першого півріччя 2024 року його виторг зменшився на 22% – до $5,6 млрд.

"ВСМПО-Авісма", яка є найбільшим у світі виробником титану з повним технологічним циклом, восени 2023 року потрапила під посилений контроль США. Ще раніше провідні закордонні покупці російського титану Boeing та Airbus оголосили про відмову від продукції російської компанії, хоча прямі обмеження на російський титан не запроваджувалися.

"Росатом" не розкривав обсяги експорту урану з РФ за підсумками 2023 року., зазначивши у своєму звіті за минулий рік лише, що компанія займає 17% світового ринку ядерного палива, уранова продукція постачалася ​​33 замовникам із 14 країн.