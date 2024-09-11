Путін вигадав нову відповідь на санкції: погрожує обмежити експорт урану та іншої стратегічної сировини
Російський уряд має проаналізувати можливість обмеження експорту на світові ринки стратегічної сировини: урану, нікелю та титану.
Про це російський диктатор Путін заявив під час наради з урядом, передає Інтерфакс.
"Росія є лідером за запасами низки стратегічних видів сировини – по природному газу це майже 22% від світових запасів, по золоту – майже 23%, по алмазах – майже 55%. Михайле Володимировичу (Мішустін, прем'єр-міністр РФ, – ред.), мене до вас прохання, ви подивіться, будь ласка, за деякими видами товарів, які ми у великій кількості постачаємо на світовий ринок. До нас обмежують постачання низки товарів, але можливо, нам теж подумати про певні обмеження. На шкоду лише нічого не потрібно робити", – сказав Путін.
У цьому контексті він зауважив, що "у деяких країнах створюються стратегічні запаси, ще деякі заходи вживаються".
"Загалом, якщо це нам шкодити не буде, то можна було б подумати – я не кажу, що завтра потрібно це зробити, – подумати і над певними обмеженнями постачання на зовнішній ринок не лише тих товарів, які я назвав, а й деяких інших", – заявив Путін.
Як повідомлялося, у травні президент США Джо Байден підписав законопроєкт про заборону імпорту російського урану. Водночас він передбачає винятки до 2028 року для підприємств, які були б змушені зупинити ядерні реактори після припинення російських постачань.
За підрахунками російського Інтерфаксу, на США та ЄС раніше припадало 30% експорту нікелю з Росії. З другої половини 2022 року ця частка зменшувалася, хоча прямої заборони на ввезення продукції до ЄС та США немає.
Найбільший російський виробник – "Норнікель" – намагається перенаправити експорт нікелю до Азії та країн СНД, але продажі падають через зниження цін і логістичних проблем: за підсумками першого півріччя 2024 року його виторг зменшився на 22% – до $5,6 млрд.
"ВСМПО-Авісма", яка є найбільшим у світі виробником титану з повним технологічним циклом, восени 2023 року потрапила під посилений контроль США. Ще раніше провідні закордонні покупці російського титану Boeing та Airbus оголосили про відмову від продукції російської компанії, хоча прямі обмеження на російський титан не запроваджувалися.
"Росатом" не розкривав обсяги експорту урану з РФ за підсумками 2023 року., зазначивши у своєму звіті за минулий рік лише, що компанія займає 17% світового ринку ядерного палива, уранова продукція постачалася 33 замовникам із 14 країн.
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Але обіцяти може - 99% того що куйло обіцяв не сталося - просто всі про це якось швидко забувають
Типовий приклад - "забиває" костиль в тиві і "забиває" на назавжди на це будівництво 🤣
строитєльство запущєно 10 лєт назад
люблю "вєлікій і могучій" за мат і багато значень слова !!!
Друже - на кацапах скоро не залишиться позитивних слів - бо любе слово вони перетворюють на негативне або викривляють до рівня меньшовартості.
З останнього - "цивільних кацапів курська" називають "МИРНЯК" 🤣 - напевне слово года 2024 на кацапах
Ла-ла-ла-ла-ла !!!!
Ближневосточные СМИ назвали неожиданную причину отмены визита Путина в Турцию
Владимир Путин высказал пожелание о том, чтобы в ходе визита в Анкару его самолет сопровождали российские истребители. Как пишет ближневосточная газета The Middle East Eye, президент РФ опасается возможных атак украинской стороны во время полета в Турцию.
Источники издания указывают, что данное требование стало одной из причин откладывания визита Владимира Путина к Реджепу ****** Эрдогану. Дело в том, что сопровождение истребителями ВКС РФ реализовать трудно: Турция является страной НАТО, и на ее территории развернуты западные системы ПВО, которые могут идентифицировать российские боевые самолеты как угрожающие цели.
Газета отмечает, что турецкая сторона не станет перепрограммировать комплексы противовоздушной обороны ради визита Путина.
уран та титан це фішка ресурсів України !
сам дятел - подумал дятел
запрошуємо Партнерів в Україну - уран та титан забеспечимо !!!!
бензин (інвестиції) ваші, а ресурси - наші.
Звонітє, договорімся !
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уран - сировина казахська
титан - сировина українська
кацапи лише збагачували
тоді "зачем нам скрипач, дядя вова ?"
але Боженька розкидав хімічні елементи по всій Землі
хай трохи зачекає, зробимо негайно !!!
велком ту Вєснігауз:
Україна (сировина) - Швеція (збагачення) - США (палівні елементи)
а рашці тут місця НЕ знайшлося
Це привід задуматись тим, хто вважає, що ху@ло задовільниться Луганською та Донецькою областями.
Тому і написала свій коментар.
не заважайте йому, хай санкціонує
Це закінчилося у 2013 році.
Протягом 20-річної програми до 10 відсотків електроенергії в США надходило з палива, виготовленого з російських боєголовок.
У 2021 році Сполучені Штати закупили 14 відсотків свого урану в Росії.
Росія має найбільші у світі можливості зі збагачення урану, на які припадає майже половина світових потужностей. Тому більша частина її експорту походить з інших країн. Більша частина урану, який експортує Росія, купується в Казахстані - країні, яка не має виходу до моря і постачає свій уран до Європи та США через Росію.
ленін, сталін, путін - це ж не кацапцькі прізвища.
у кацапа прізвища - сідоров, петров, міхайлов і т.д.
"путін", за якою національністю це кідорок гнійний?