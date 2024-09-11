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Новини
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Путін вигадав нову відповідь на санкції: погрожує обмежити експорт урану та іншої стратегічної сировини

Володимир Путін

Російський уряд має проаналізувати можливість обмеження експорту на світові ринки стратегічної сировини: урану, нікелю та титану.

Про це російський диктатор Путін заявив під час наради з урядом, передає Інтерфакс.

"Росія є лідером за запасами низки стратегічних видів сировини – по природному газу це майже 22% від світових запасів, по золоту – майже 23%, по алмазах – майже 55%. Михайле Володимировичу (Мішустін, прем'єр-міністр РФ, – ред.), мене до вас прохання, ви подивіться, будь ласка, за деякими видами товарів, які ми у великій кількості постачаємо на світовий ринок. До нас обмежують постачання низки товарів, але можливо, нам теж подумати про певні обмеження. На шкоду лише нічого не потрібно робити", – сказав Путін.

У цьому контексті він зауважив, що "у деяких країнах створюються стратегічні запаси, ще деякі заходи вживаються".

"Загалом, якщо це нам шкодити не буде, то можна було б подумати – я не кажу, що завтра потрібно це зробити, – подумати і над певними обмеженнями постачання на зовнішній ринок не лише тих товарів, які я назвав, а й деяких інших", – заявив Путін.

Як повідомлялося, у травні президент США Джо Байден підписав законопроєкт про заборону імпорту російського урану. Водночас він передбачає винятки до 2028 року для підприємств, які були б змушені зупинити ядерні реактори після припинення російських постачань.

Читайте також: Фінляндія першою в Євросоюзі почала видобувати уран. Зараз країна купує ядерне паливо в Росії.

За підрахунками російського Інтерфаксу, на США та ЄС раніше припадало 30% експорту нікелю з Росії. З другої половини 2022 року ця частка зменшувалася, хоча прямої заборони на ввезення продукції до ЄС та США немає.

Найбільший російський виробник – "Норнікель" – намагається перенаправити експорт нікелю до Азії та країн СНД, але продажі падають через зниження цін і логістичних проблем: за підсумками першого півріччя 2024 року його виторг зменшився на 22% – до $5,6 млрд.

"ВСМПО-Авісма", яка є найбільшим у світі виробником титану з повним технологічним циклом, восени 2023 року потрапила під посилений контроль США. Ще раніше провідні закордонні покупці російського титану Boeing та Airbus оголосили про відмову від продукції російської компанії, хоча прямі обмеження на російський титан не запроваджувалися.

"Росатом" не розкривав обсяги експорту урану з РФ за підсумками 2023 року., зазначивши у своєму звіті за минулий рік лише, що компанія займає 17% світового ринку ядерного палива, уранова продукція постачалася ​​33 замовникам із 14 країн.

Автор: 

путін володимир (1053) росія (14194) уран (87)


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Топ коментарі
+13
Путя ссытся в Стамбул
Ла-ла-ла-ла-ла !!!!

Ближневосточные СМИ назвали неожиданную причину отмены визита Путина в Турцию
Владимир Путин высказал пожелание о том, чтобы в ходе визита в Анкару его самолет сопровождали российские истребители. Как пишет ближневосточная газета The Middle East Eye, президент РФ опасается возможных атак украинской стороны во время полета в Турцию.
Источники издания указывают, что данное требование стало одной из причин откладывания визита Владимира Путина к Реджепу ****** Эрдогану. Дело в том, что сопровождение истребителями ВКС РФ реализовать трудно: Турция является страной НАТО, и на ее территории развернуты западные системы ПВО, которые могут идентифицировать российские боевые самолеты как угрожающие цели.
Газета отмечает, что турецкая сторона не станет перепрограммировать комплексы противовоздушной обороны ради визита Путина.
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11.09.2024 18:41
+11
Дуже добра новина для нас, по перше дибіл наступа собі на яйця , по друге ціна урану зросте, тому і нашому ГЗК користь буде
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11.09.2024 18:33
+9
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11.09.2024 18:29
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паралельний імпорт в іншу сторону допоможе))
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11.09.2024 18:28 Відповісти
Звичайно не заборонить - це постріл собі в ногу...
Але обіцяти може - 99% того що куйло обіцяв не сталося - просто всі про це якось швидко забувають
Типовий приклад - "забиває" костиль в тиві і "забиває" на назавжди на це будівництво 🤣
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11.09.2024 18:41 Відповісти
здається написано прєдедьно ясно:

строитєльство запущєно 10 лєт назад
люблю "вєлікій і могучій" за мат і багато значень слова !!!
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11.09.2024 18:51 Відповісти
і "забіл костиль" виглядає у цьому контексті цікаво.... "забіл на... уй"
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11.09.2024 18:53 Відповісти
забил на запущенное
Друже - на кацапах скоро не залишиться позитивних слів - бо любе слово вони перетворюють на негативне або викривляють до рівня меньшовартості.
З останнього - "цивільних кацапів курська" називають "МИРНЯК" 🤣 - напевне слово года 2024 на кацапах
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12.09.2024 11:41 Відповісти
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11.09.2024 18:29 Відповісти
Путя ссытся в Стамбул
Ла-ла-ла-ла-ла !!!!

Ближневосточные СМИ назвали неожиданную причину отмены визита Путина в Турцию
Владимир Путин высказал пожелание о том, чтобы в ходе визита в Анкару его самолет сопровождали российские истребители. Как пишет ближневосточная газета The Middle East Eye, президент РФ опасается возможных атак украинской стороны во время полета в Турцию.
Источники издания указывают, что данное требование стало одной из причин откладывания визита Владимира Путина к Реджепу ****** Эрдогану. Дело в том, что сопровождение истребителями ВКС РФ реализовать трудно: Турция является страной НАТО, и на ее территории развернуты западные системы ПВО, которые могут идентифицировать российские боевые самолеты как угрожающие цели.
Газета отмечает, что турецкая сторона не станет перепрограммировать комплексы противовоздушной обороны ради визита Путина.
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11.09.2024 18:41 Відповісти
Дуже добра новина для нас, по перше дибіл наступа собі на яйця , по друге ціна урану зросте, тому і нашому ГЗК користь буде
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11.09.2024 18:33 Відповісти
+ 100 !

уран та титан це фішка ресурсів України !
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11.09.2024 18:37 Відповісти
Забув звичне "Да нам санкції только на пользу!"
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11.09.2024 18:35 Відповісти
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11.09.2024 18:36 Відповісти
дятел - подумал Штирлиц
сам дятел - подумал дятел
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11.09.2024 18:38 Відповісти
обмеження експорту на світові ринки : урану, нікелю та титану.

запрошуємо Партнерів в Україну - уран та титан забеспечимо !!!!
бензин (інвестиції) ваші, а ресурси - наші.
Звонітє, договорімся !

.
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11.09.2024 18:36 Відповісти
Не уран і титан, а уранова і титанова руда. Це різні речі. Руду простіше зараз купити в Африці.
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11.09.2024 20:05 Відповісти
Типу ***** дає це безкоштовно. Ну нічого кацапня буде глибше засмоктувати.
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11.09.2024 18:39 Відповісти
дешева распальцовка в стилі "доцента"
уран - сировина казахська
титан - сировина українська
кацапи лише збагачували
тоді "зачем нам скрипач, дядя вова ?"

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11.09.2024 18:58 Відповісти
Назло маме отморожу уши
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11.09.2024 18:39 Відповісти
буйло думає, що воно одне таке красівоє в таблиці Мєндєлєєва

але Боженька розкидав хімічні елементи по всій Землі
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11.09.2024 18:45 Відповісти
дайте йому парабелум! нех стрілить собі в дупу та не мучається...
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11.09.2024 18:41 Відповісти
парабелум із тітана з урановою кулею українського виробництва ?

хай трохи зачекає, зробимо негайно !!!
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11.09.2024 18:47 Відповісти
...імєнной, з гравіровкою - "убийся на буй !"
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11.09.2024 19:15 Відповісти
Пуцька....а ті товари що, державні на 100 відс.???? Олігархи і тобі і мішустіну підкажуть - що за валюту продавати, а що за рупії ....
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11.09.2024 18:48 Відповісти
хай чефірєм з індійського чаю давляться !
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11.09.2024 19:00 Відповісти
Коли кацапи стріляють собі в ногу, то часто попадають в ×¥й, як з північним потоком.
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11.09.2024 19:04 Відповісти
... а відпадають, як завжди, яйці .... вєлікой енергєтічєской держави
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11.09.2024 19:17 Відповісти
Большой привет идиотам которые пригласили рашистов строить АЕС под рашистское топливо и технологии
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11.09.2024 19:12 Відповісти
браво ! бравіссімо !!!!

велком ту Вєснігауз:
Україна (сировина) - Швеція (збагачення) - США (палівні елементи)

а рашці тут місця НЕ знайшлося
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11.09.2024 19:20 Відповісти
Головне, щоб Україна нафту та газ на европу качала...
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11.09.2024 19:14 Відповісти
Точно , точно. Надо ПОЛНОСТЬЮ прекратить экспорт ВСЕГО чего только можно.
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11.09.2024 19:42 Відповісти
А в якій області у нас поклади урану?

Це привід задуматись тим, хто вважає, що ху@ло задовільниться Луганською та Донецькою областями.
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11.09.2024 20:11 Відповісти
гугліть жовті води
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12.09.2024 07:39 Відповісти
Мені не потрібно гуглити, я знаю.
Тому і написала свій коментар.
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12.09.2024 08:20 Відповісти
це той експерт що казава про нафту по 80 баксів та світову єкономіку? І шо?
не заважайте йому, хай санкціонує
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11.09.2024 20:31 Відповісти
Жовті Води - поклади урану.
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11.09.2024 20:32 Відповісти
нафту через Україну слабо перекрити, ядерний дібіл
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11.09.2024 20:41 Відповісти
Хто ще слухає погрози цього старого дзюравого і заржавілого ведра ???
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11.09.2024 20:45 Відповісти
Пусть еще зверским самоубийством пригрозит..
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11.09.2024 21:27 Відповісти
Поклади урану у світі
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11.09.2024 21:31 Відповісти
Откуда у х-ла титан, они ****и продовали укоаинский титан, все лавочка закрылась.
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11.09.2024 21:46 Відповісти
Ну, понти велика сила. Доля рашки в видобутку урану біля 5%. По нікелю 6-7%. По титану доля у світовому виробництві 0,6%. Сподіваюсь, "отряд не заметит потери бойца", просто ринок перейде на інших постачальників.
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11.09.2024 21:55 Відповісти
Після закінчення холодної війни США і Росія домовилися, що Росія демонтує частину своєї радянської ядерної зброї і відправить її до Сполучених Штатів для перепрофілювання і використання в цивільних ядерних реакторах - програма мегатонна в мегават.
Це закінчилося у 2013 році.
Протягом 20-річної програми до 10 відсотків електроенергії в США надходило з палива, виготовленого з російських боєголовок.

У 2021 році Сполучені Штати закупили 14 відсотків свого урану в Росії.

Росія має найбільші у світі можливості зі збагачення урану, на які припадає майже половина світових потужностей. Тому більша частина її експорту походить з інших країн. Більша частина урану, який експортує Росія, купується в Казахстані - країні, яка не має виходу до моря і постачає свій уран до Європи та США через Росію.
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11.09.2024 23:12 Відповісти
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12.09.2024 01:11 Відповісти
"путін", взагалі цікаво, а що це за прізвище?

ленін, сталін, путін - це ж не кацапцькі прізвища.

у кацапа прізвища - сідоров, петров, міхайлов і т.д.

"путін", за якою національністю це кідорок гнійний?
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12.09.2024 09:41 Відповісти

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