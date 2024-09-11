Єврокомісія готується збільшити експорт електроенергії в Україну перед настанням зими

Європейська Комісія працює над збільшенням максимального обсягу поставок електроенергії в Україну перед наближенням зими.

Про це заявила єврокомісарка з енергетики Кадрі Сімсон, передає Європейська правда.

За словами Сімсон, Єврокомісія працює із мережею системних операторів континентальної Європи ENTSO-E над збільшенням максимальної потужності експорту електроенергії до України.

Сімсон зазначила, що ЄС уже надав велику підтримку, зосередившись на ремонті, розподілі генераторів та збільшенні імпорту електроенергії.

Зокрема, як повідомила Сімсон, через Фонд підтримки енергетики України Енергетична спільнота, Єврокомісія, держави-члени та інші донори мобілізували близько 510 млн євро на ремонт пошкоджених установок, децентралізоване виробництво газу та відновлюваної енергії, а також на резервне електропостачання цивільної інфраструктури.

"Всі ці зусилля необхідно активізувати з наближенням зими, щоб уникнути найгіршого", – наголосила Сімсон.

Вона акцентувала, що через постійні атаки Росії на енергетичну інфраструктуру Україна втратила майже половину своїх потужностей з виробництва електроенергії.

"Люди будуть у холоді та темряві найближчими місяцями, якщо ми не посилимо нашу підтримку", – додала Сімсон.

Наприкінці липня тодішній голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький повідомляв, що мережа системних операторів континентальної Європи ENTSO-E за запитом НЕК "Укренерго" опрацьовує можливості для збільшення міждержавного перетину для імпорту електроенергії з Європи до України і може ухвалити його до настання холодів.