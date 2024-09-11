Активи "Дунайського пароплавства" оцінили в понад 154 мільйони євро. Що туди входить?

Загальна вартість активів ПрАТ "Українське Дунайське пароплавство", згідно з незалежним оцінюванням, становить понад 154 млн євро.

Про це повідомив генеральний директор УДП Дмитро Москаленко.

"Вартість активів УДП – понад 154 млн євро! Завершили процедуру незалежної оцінки активів підприємства. У перелік увійшло все майно, включаючи зареєстроване на наші дочірні, офшорні та іноземні компанії", – написав Москаленко у Facebook.

Зокрема, за його словами, будівлі, споруди, інфраструктура, флот – усе разом оцінено в понад 6 млрд грн, тоді як флот та інші транспортні засоби УДП у кількості понад 600 одиниць оцінені в 5,4 млрд грн.

"Це так звана "історична собівартість" на 1 січня 2023 року (курс 38,95 грн за євро)", – пояснив Москаленко.

Він додав, що незалежна оцінка – одна зі складових планування довгострокового розвитку і трансформації компанії. Так, без оцінки не можливий перехід на міжнародні стандарти фінансової звітності, що є обов'язковим для УДП з 2024 року.

"Крім того, оцінка сприяє більш ефективному та прозорому управлінню активами. Раніше в УДП була лише балансова вартість майна пароплавства – 88 млн грн, на яку у минулому іноді спирались при заключенні договорів оренди, тощо. Порівняйте 88 млн та 6 млрд грн. Занижена на два порядки вартість – це простір для зловживань, чим у минулому неодноразово намагались скористуватись. Але ми поклали цьому край", – зазначив очільник УДП.

Він зауважив, що незалежна оцінка – це також обов'язкова умова для залучення фінансування від міжнародних донорів.

Крім того, проведене оцінювання довело, що всі активи підприємства є в наявності, і це спростовує інформацію, розповсюджену у соцмережах, що нібито флот уже не належить УДП.

У середині червня повідомлялося, що Міжнародна фінансова корпорація (IFC) погодила проведення комплексної перевірки "Українського Дунайського пароплавства" для отримання довгострокового фінансування програми відновлення флоту на суму 86 млн євро.

До того стало відомо, що ПрАТ "Українське Дунайське пароплавство" у 2023 році отримало рекордний в історії прибуток у розмірі 719 млн грн.