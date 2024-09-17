"Укрзалізниця" повідомила про зміни у русі частини потягів до Європи через паводок
Більшість міжнародних потягів з України у сполученні з країнами ЄС у вівторок, 17 вересня, курсуватимуть за графіком, проте на окремих маршрути обмежені через паводок у Центральній Європі.
Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".
Зокрема, рейс Відень - Київ - Відень у вівторок продовжить курсувати лише до Будапешта.
Рейс Чоп - Відень - Чоп угорськими вагонами класу Інтерсіті також буде обмежений до Будапешта.
Рейс Прага - Перемишль - Прага поки що закритий, але зранку вівторка, залежно від ситуації, можливе відновлення курсування потягів обʼїзним маршрутом через станцію Петровіце-у-Карвіне без заїзду до Острави. Рішення чеського перевізника щодо відновлення рейсу очікується у вівторок вранці.
Рейс Прага - Чоп - Прага продовжить прямувати в обʼїзд із незначним запізненням.
Водночас усі поїзди в сполученні України та Варшави, Хелма, Перемишля, Кошице, Будапешта, Захоні продовжують курсувати за графіком без змін, наголосили в "Укрзалізниці".
Як повідомлялося, з неділі деякі міжнародні рейси "Укрзалізниці" курсують з обмеженнями внаслідок масштабної повені у Центральній Європі.
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