Розкрадання на ремонті доріг під час війни: Суд відпустив ексголову ОДА Резніченка під заставу у 30 мільйонів

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід для ексголови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентина Резніченка у вигляді застави у розмірі 30 млн грн.

Про це прессекретарка Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Ольга Постолюк повідомила Укрінформу.

"ВАКС обрав ексголові Дніпропетровської ОВА запобіжний захід у вигляді застави розміром 30 млн грн, а також поклав на нього низку обов’язків", – сказала речниця САП.

Вона уточнила, що експосадовець має здати паспорти для виїзду за кордон, не відлучатися з місця проживання, а також прибувати на виклик слідства.

Таким чином, суд відмовився задовольнити клопотання САП, яка вимагала обрати для Резніченка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю вийти під заставу у 40 млн грн.

У чому підозрюють Резніченка?

Як повідомлялося, 12 вересня НАБУ і САП повідомили про підозру ексголові Дніпропетровської ОДА Валентину Резніченку у справі про заподіяння 286 млн грн збитків під час ремонту доріг в умовах воєнного стану. Про підозру також повідомили ексзаступнику голови Дніпропетровської ОДА, екскерівнику департаменту Дніпропетровської ОДА, ексначальнику відділу дорожнього господарства Дніпропетровської ОДА і керівнику приватної фірми.

За даними слідства, чиновники штучно збільшили фінансування ремонтів доріг у регіоні під виглядом їх експуатаційного утримання до 1,5 мільярда гривень. На цю суму уклали договори на виконання відповідних робіт з компанією, пов'язаною із головою Дніпропетровської ОДА, яка завищила вартість матеріалів на понад 286 млн грн. Частину цих коштів надалі вивели на рахунки інших компаній, пов'язаних із топпосадовцем та його заступником.

У квітні цього року НАБУ провело обшуки у Резніченка у цій справі, а у грудні 2022 року детективи НАБУ також проводили обшуки у Дніпрі у фігурантів кримінальної справи.

Перед цим журналісти опублікували розслідування про зв’язок між Резніченком і компанією "Будінвест Інжиніринг", яка після початку повномасштабної війни отримала від очолюваної ним Дніпропетровської ОВА 1,5 млрд грн на ремонт доріг. Виявилося, що засновницею фірми до останнього часу була Яна Хланта – фітнес-тренерка та близька подруга Резніченка. Після цього Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтями "зловживання владою або службовим становищем" і "легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом)".

"Будінвест інжиніринг" почав заробляти на підрядах у Дніпропетровській області в 2017 році, коли обладміністрацію вперше очолив Резніченко. За даними системи Spending, пік заробітків на ремонтах доріг припав на 2021-2022 роки, коли Резніченко вдруге очолив ОДА, а його радник Юрій Голик став консультантом "Великого будівництва".

Уже 9 листопада Хланта вийшла зі складу засновників, зараз основним власником фірми є Павло Чухно. Це віцепрезидент спортклубу "Прометей". Президентом клубу є давній знайомий Резніченка Володимир Дубинський. Він та його брат Леонід розшукуються у США за шахрайство.

В Офісі президента відповіли на скандал повідомленням, що висновки будуть робити тільки за результатами розслідування правоохоронних органів. Проте у січні 2023 року президент Володимир Зеленський звільнив Резніченка з посади голови Дніпропетровської ОДА.