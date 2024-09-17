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Новини
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Українці за рік різко збільшили попит на американські авто. П’ять найпопулярніших моделей

tesla

Упродовж серпня в Україні було зареєстровано майже 5,2 тис. вживаних легковиків із США. У порівнянні з серпнем 2023 року попит на "американців" з пробігом збільшився майже на 83%.

Як повідомили в асоціації "Укравтопром", кожен п’ятий вживаний легковик, що у серпні перейшов на українські номери, був з США.

Найбільша частка з цієї кількості (42%) – машини з бензиновими двигунами, електромобілі охопили 38%, гібридні – 8%, дизельним та авто з ГБО належить по 6%.

Середній вік "американців" з пробігом, що поповнили український автопарк у минулому місяці – 5,5 року.

У п’ятірці лідерів серед вживаних авто, виготовлених в США:

  • Tesla Model Y – 567 одиниць;
  • Tesla Model 3 – 547;
  • Ford Escape – 329;
  • Tesla Model S – 265;
  • Jeep Cherokee – 259.

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Як повідомлялося, у серпні український автопарк поповнили понад 25,7 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону, що на 22% більше, ніж у серпні минулого року. Щодо попереднього місяця, цей показник зріс майже на 29%  це найкращий показник за останні 25 місяців.

Автор: 

авто (4127) продаж (2064) США (4882)


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Топ коментарі
+8
"Деякі українці", не варто узагальнювати. Бо більшість ледве кінці з кінцями зводить, і при цьому ще знаходить можливість донатити на армію.
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17.09.2024 10:10
+3
Цікаво а ти на якому зламові їздиш?
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17.09.2024 10:24
+2
Повне ,,зубожіння" населення!!!
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17.09.2024 10:16
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"Деякі українці", не варто узагальнювати. Бо більшість ледве кінці з кінцями зводить, і при цьому ще знаходить можливість донатити на армію.
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17.09.2024 10:10 Відповісти
Цим хламом вже всі дороги забиті.
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17.09.2024 10:14 Відповісти
Цікаво а ти на якому зламові їздиш?
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17.09.2024 10:24 Відповісти
На корейському, брав з салона.
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17.09.2024 10:29 Відповісти
Марка авто сунь *** в чай
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17.09.2024 10:34 Відповісти
Інших марок ви не знаєте?
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17.09.2024 10:38 Відповісти
Хлам полу китайський мене не цікавить. А якого року у вас машина
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17.09.2024 10:43 Відповісти
Та мені якось все одно шо вас цікавить.
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17.09.2024 10:50 Відповісти
Та куди мені зі своїм фордом F150 до вашого авто кореянського….😂😂😂. Н
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17.09.2024 10:54 Відповісти
Та дійсно, в корейцях навіть ресор нема! 🤣
*****, хвермери отакують. 😂
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17.09.2024 11:01 Відповісти
Да? Яку марку корейську з ресорами тобі назвати? Хюндай н1 підійде? Чи може якогось позашляховика?
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17.09.2024 11:04 Відповісти
Опа, а от вже і в корейцях розбираєтесь (майже). А якщо серьйозно - моя машина відповідає моїм потребам і можливостям. І в них ніяк не входять головняк з амеро-битками будь-якого штибу (запчастини, переробки після рукожопів, милі/форенгейти, тощо). Якщо машина зроблена для ринку Європи (зональніть) то вона і має їздити і обслуговуватись у своїй зоні, ІМХО.
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17.09.2024 11:27 Відповісти
Корея це Європа? Та в США валом кіата хюндаїв, і по якості та комплектації вони кращі чим ви купили в Україні.
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17.09.2024 11:57 Відповісти
Для ринків США, Європи, Азії одні й ті самі моделі можуть відрізнятись, комплектацією, каталогом запчастин, назвами, якістю... Тойота Камрі в США, Австралії, Японії, Європі це майже різні моделі, Фольци збірки Німеччини, Китаю чи Бразілії це дуже різна якість, тощо. Питання - в який момент, що саме відригне і як це лікувати в пригонишах може вилізти таким гемором, шо вся та економія не вартує нічого. А воно відригне, прикладів безліч.
В переліку вище - Тесла, Тесла, Тесла, Форд, Джип, жодна офіційно у нас не продавалась, нових власників цих машин чекають дуже цікаві і незабутні квести.
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17.09.2024 12:27 Відповісти
Смішний ти, відригне, нічого не вартує….. Форд ескейп , для європи це Форд куга, доповідаю, кущі далеко братись до ескейпа. Перевірено на власному досвіді
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17.09.2024 14:01 Відповісти
Смішно виглядає той хто продав дідового Ланоса і купив бите-перебите відро з шильдиком бе-ме-ве, яке перекупи відремонтували ізолєтою і покрасили віником. Я навіть таким дорогу уступаю
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17.09.2024 14:20 Відповісти
В нас різні думки про авто, матеріального стану та можливостей. Ти ж не забувся що ти авто купив в країні третього світу? Ні? В мене три авто, всі з Америки, не биті, замовляв сам, в тому числі і Форд едж
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17.09.2024 14:54 Відповісти
До чого тут чиїсь погляди, можливості...? Я констатував факт шо ринок авто і відповідно дороги забиті амеро-битками, які є по суті автохламом, як і євробляхі до цього. Через деякий час воно почне сипатись і розвалюватись, до того ж на ходу (це ж вже було). Євробляхи поїхали в металобрухт і ці поїдуть (дадім странє мєтал! 🤣).
Ти мені у відповідь починаєш нахвалювати якісь Форди. 😁 Трясця, та хоч н кобилі катайся - то твої проблеми.
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17.09.2024 15:22 Відповісти
і до речі,той хто їздив на дідовому ланосі, після цього купляє дизельну вонючку кіа ,****** чи мено риган. биту перебиту зі скрученим пробігом. америка це не панацея , але там чиста історія авто,яку легко перевірити. чим вона і бере верх над європою.
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17.09.2024 15:09 Відповісти
Сервіси перевірки вже давно платні і не всі з цим паряться. До того ж і там теж напарюють аж гай шумить. Це далеко не панацея, а лотерея, хоча скоріше гра з наперсточниками.
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17.09.2024 15:39 Відповісти
ви колись будете продавати свою машину. це буде темний хлам нажаль.
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17.09.2024 16:36 Відповісти
в 2020 брав РАФ 2018 року..пробіг 5тисяч...вдарено заднє крило...бампер, фонарі, подушки безпеки все ціле.. обійшовся вдвічі дешевше ніж з салону...
радий за твого салонного корейця, але спантеличений твоїми короткими звивинами
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17.09.2024 11:02 Відповісти
Повне ,,зубожіння" населення!!!
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17.09.2024 10:16 Відповісти
Для мене розкіш Борщ Приготувати...
А тут Таке....
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17.09.2024 10:28 Відповісти
Люди просто не клали у борщ м'ясо і ось вам: Tesla, Ford, Jeep Cherokee ...
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17.09.2024 10:49 Відповісти

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