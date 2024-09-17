Українці за рік різко збільшили попит на американські авто. П’ять найпопулярніших моделей

Упродовж серпня в Україні було зареєстровано майже 5,2 тис. вживаних легковиків із США. У порівнянні з серпнем 2023 року попит на "американців" з пробігом збільшився майже на 83%.

Як повідомили в асоціації "Укравтопром", кожен п’ятий вживаний легковик, що у серпні перейшов на українські номери, був з США.

Найбільша частка з цієї кількості (42%) – машини з бензиновими двигунами, електромобілі охопили 38%, гібридні – 8%, дизельним та авто з ГБО належить по 6%.

Середній вік "американців" з пробігом, що поповнили український автопарк у минулому місяці – 5,5 року.

У п’ятірці лідерів серед вживаних авто, виготовлених в США:

Tesla Model Y – 567 одиниць;

Tesla Model 3 – 547;

Ford Escape – 329;

Tesla Model S – 265;

Jeep Cherokee – 259.

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Як повідомлялося, у серпні український автопарк поповнили понад 25,7 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону, що на 22% більше, ніж у серпні минулого року. Щодо попереднього місяця, цей показник зріс майже на 29% це найкращий показник за останні 25 місяців.