Українці за рік різко збільшили попит на американські авто. П’ять найпопулярніших моделей
Упродовж серпня в Україні було зареєстровано майже 5,2 тис. вживаних легковиків із США. У порівнянні з серпнем 2023 року попит на "американців" з пробігом збільшився майже на 83%.
Як повідомили в асоціації "Укравтопром", кожен п’ятий вживаний легковик, що у серпні перейшов на українські номери, був з США.
Найбільша частка з цієї кількості (42%) – машини з бензиновими двигунами, електромобілі охопили 38%, гібридні – 8%, дизельним та авто з ГБО належить по 6%.
Середній вік "американців" з пробігом, що поповнили український автопарк у минулому місяці – 5,5 року.
У п’ятірці лідерів серед вживаних авто, виготовлених в США:
- Tesla Model Y – 567 одиниць;
- Tesla Model 3 – 547;
- Ford Escape – 329;
- Tesla Model S – 265;
- Jeep Cherokee – 259.
Читайте також: В Україні зростає попит на китайські авто. Найпопулярніші моделі
Як повідомлялося, у серпні український автопарк поповнили понад 25,7 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону, що на 22% більше, ніж у серпні минулого року. Щодо попереднього місяця, цей показник зріс майже на 29% це найкращий показник за останні 25 місяців.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
*****, хвермери отакують. 😂
В переліку вище - Тесла, Тесла, Тесла, Форд, Джип, жодна офіційно у нас не продавалась, нових власників цих машин чекають дуже цікаві і незабутні квести.
Ти мені у відповідь починаєш нахвалювати якісь Форди. 😁 Трясця, та хоч н кобилі катайся - то твої проблеми.
радий за твого салонного корейця, але спантеличений твоїми короткими звивинами
А тут Таке....