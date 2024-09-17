ЄС може виділити Україні кредити на 40 мільярдів євро до кінця року, – ЗМІ

Євросоюз має намір надати Україні нові кредити на суму до 40 млрд євро до кінця року, незалежно від участі США.

За даними співрозмовників Financial Times, відповідний крок розробляється через занепокоєння Брюсселя щодо Угорщини, яка може завадити блоку схвалити гарантії, необхідні Вашингтону для участі у плані з використання заморожених активів РФ, передає Укрінформ.

Будапешт хоче відтермінувати рішення щодо цього плану до часу після президентських виборів у США 5 листопада.

Проте ЄС має розпочати роботу над будь-якою альтернативою цьому плану впродовж наступних кількох тижнів, оскільки такий крок залежатиме від повноважень, термін дії яких закінчується наприкінці року.

Зазначається, що Брюссель планує залучити невизначену кількість мільярдів кредитів Україні до кінця 2024 року.

Остаточна цифра може коливатися від 20 до 40 млрд євро і буде визначена Єврокомісією після консультацій з державами-членами.

Видання наголошує, що такий крок потребуватиме підтримки простої більшості країн ЄС, а не одноголосного рішення, позбавляючи таким чином Угорщину права вето.

Читайте також: Євросоюз розглядає три варіанти продовження санкцій щодо заморожених російських активів, – ЗМІ

Як повідомлялося, лідери країн "Великої сімки" погодили механізм виділення допомоги Україні на $50 мільярдів за рахунок використання заморожених російських активів. Кошти планують виділити до кінця 2024 року, а погашати кредит будуть за рахунок доходів від заморожених російських активів.

Згідно з цим планом, ЄС і США візьмуть на себе по близько $20 млрд кожен, а решту 10 мільярдів розділять між собою Велика Британія, Японія та Канада.

Водночас США вимагають гарантій, щоб російські активи, більшість з яких зберігаються в Європі, залишалися при цьому замороженими.

При цьому Путін назвав цей план "крадіжкою" і пригрозив, що це "не залишиться непокараним".