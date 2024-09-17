Повінь у Центральній Європі: "Укрзалізниця" повідомила про зміни у русі поїздів

Країни Центральної Європи подовжують потерпати від масштабної повені, що впливає на залізничний рух. "Укрзалізниця" оновила дані щодо міжнародних рейсів станом на ранок 17 вересня.

Про зміни повідомляє пресслужба компанії.

Відтак зазначається, що рейс Відень – Київ – Відень продовжує курсувати як Будапешт – Київ – Будапешт. Рейс Відень – Чоп – Відень угорськими вагонами класу Інтерсіті також курсує як Будапешт – Чоп – Будапешт.

Водночас рейс Прага – Перемишль – Прага відновлюється обʼїзним маршрутом через станцію Петровіце-у-Карвіне без заїзду в Остраву.

Рейс Прага – Чоп – Прага також продовжить прямувати в обʼїзд із незначним запізненням.

В "Укрзалізниці" додали, що технічних причин на перегоні між Захонню і Тужером для рейсів 146 Чоп – Будапешт і 644 Дебрецен – Мукачево налагоджено автобусний трансфер. На мсцях працюють угорські координатори.

При цьому всі поїзди у сполученні України та Варшави, Хелма, Перемишля, Кошице, Будапешта, Захоні, Кишинева курсують за розкладом.

Як повідомлялося, з неділі деякі міжнародні рейси "Укрзалізниці" курсують з обмеженнями внаслідок масштабної повені у Центральній Європі.