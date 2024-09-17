За місяць окупанти вдарили по залізничній інфраструктурі майже 50 разів
Упродовж серпня ворог завдав ударів по об’єктах залізничної інфраструктури 46 разів.
Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".
"На жаль, під час виконання посадових обов’язків один залізничник загинув, ще 3 поранено. Травмованим залізничникам та сім’ї загиблого працівника надана вся необхідна, зокрема й фінансова, допомога", – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у серпні російські військові цілили як по енергетичній залізничній інфраструктурі, так і по станціях та рухомому складу.
Найбільше обстрілів зазнають об’єкти, які розташовані у прифронтовій зоні на Донеччині, Харківщині та на півдні країни.
Як повідомлялося, у ніч проти 17 вересня російські військові атакували енергетичні об’єкти на Сумщині. Унаслідок цього знеструмлені місто Суми, а також частина Сумської і Чернігівської областей.
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