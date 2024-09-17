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Новини
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Майже 80% українців не переїхали б жити до США чи Європи, навіть у разі отримання громадянства

українці,міграція

Станом на вересень 2024 року абсолютна більшість українців – 79% – наголошує, що навіть у разі отримання громадянства США чи країни ЄС, все одно б залишилася в Україні.

Про це свідчать результати соціологічного опитування Київського міжнародного інстиитуту соціології.

Ще 19% респондентів заявили, що були б не проти переїхати в іншу країну.

Зазначається, що цей показник збільшився, порівняно з даними станом на вересень 2022 року, водночас залишається значно нижчим за результати опитування у 2020 році.

Українці не переїхали б до США чи Європи у разі отримання громадянства

Як наголошують соціологи, у всіх регіонах України є тренд до зростання частки тих, хто готовий переїхати закордон. Водночас усюди (крім Сходу) поточний показник нижче, ніж у 2020 році (на Сході показники такі самі, як і були в 2020 році). До того ж в усіх регіонах абсолютна більшість (від 75-81%) не хотіла би переїжджати закордон, а хочуть лишатися в Україні.

Українці не переїхали б до США чи Європи у разі отримання громадянства

Серед усіх вікових категорій також є зростання частки тих, хто хотів би переїхати закордон, проте серед усіх вікових категорій 74-86% хочуть залишатися жити в Україні.

Особливу увагу фахівці звертають на настрої серед молоді України. Так, серед 18-29 річних українців у 2020 році майже половина (46%) хотіли би переїхати закордон. До вересня 2022 року показник знизився до 13%, далі до вересня 2024 року він зріс до 26%.

"Хоча зростання відчутне, але все одно 74% українців у віці до 30 років хочуть лишатися в Україні. Подібний тренд характерний і для 30-44 річних, серед яких наразі 75% не хочуть переїжджати з України", – зазначають вони.

Українці не переїхали б до США чи Європи у разі отримання громадянства

Опитування тривало з 1 до 6 вересня 2024 року. Фахівці опитали телефоном 1022 повнолітніх українців на всіх територіях, окрім тимчасово окупованих. Статистична похибка вибірки не перевищувала 4,1% для показників, близьких до 50%, 3,5% для показників, близьких до 25%, 2,5% – для показників, близьких до 10%, 1,8% – для показників, близьких до 5%.

Як повідомлялося, у липні Національний банк погіршив свої прогнози щодо міграції українців. Якщо у квітні Нацбанк очікував відтоку в цьому році 200 тис. людей і припливу наступного року 400 тисяч, то тепер оцінює відтік цьогоріч у 400 тисяч, а наступного року – ще 300 тисяч українців.

На кінець 2023 року статус тимчасового захисту в країнах ЄС мали 4,3 млн громадян.

Автор: 

громадянство (132) мігранти (433) опитування (329) міграція (216)


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Топ коментарі
+21
відкрийте кордони і самі побачите
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17.09.2024 12:33
+19
Вже би писали що 110%, тому що і в 80 ніхто не повірить.
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17.09.2024 12:28
+18
Опрос в ОП и ВР проводили ?
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17.09.2024 12:26
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Опрос в ОП и ВР проводили ?
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17.09.2024 12:26 Відповісти
Ні, це опитування в ОП і в ВР. Ці скотиняки нікуди не поїдуть, бо будуть тирити поки не їх не повісять, а 20% вже мають відповідні громадянства.
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17.09.2024 13:41 Відповісти
Вже би писали що 110%, тому що і в 80 ніхто не повірить.
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17.09.2024 12:28 Відповісти
Батальон Дубаї , Монако, Відень , теж опитали Вони жируютьтам, а МАРОДЕРЯТЬ в Україні ! Для того янетряпка прописує закон про множиннє громадянство, а, ще тому , що вони з Потужним АНДРЮШЕЮ мають гр РФ
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17.09.2024 12:35 Відповісти
Не така вже й маячня. Але:
1. Не поїхали по одній простій причині - або не знають мови (або впевнені що не зможуть вивчити), або бояться що не знайдуть роботи (частково через те що не знають мови), або взагалі бояться труднощів.
2. Більшість тих, хто хотів виїхати, вже там....

Ба більше, я особисто знаю людей, які виїхали, а потім повернулись, бо не знали мови, а вчити не хотіли
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17.09.2024 12:54 Відповісти
это стеб?
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17.09.2024 12:29 Відповісти
что віра в те що українці тупі на стільки,що в цю маячню повірять?
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17.09.2024 12:30 Відповісти
Були б розумні , 73% + ОПЗЖопники ,то не обрали б , на свою голову , під час ВІЙНИ, ПОРНОШУТА , прихильника *****-совкодрочера з з бізнесом в паРАШЦІ - террористці
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17.09.2024 12:38 Відповісти
ага... тому і кордони потрібно закрити ))
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17.09.2024 12:30 Відповісти
відкрийте кордони і самі побачите
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17.09.2024 12:33 Відповісти
Знущаються, тварюки
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17.09.2024 12:34 Відповісти
маячня від но нейм Київського міжнародного інстиитуту соціології проекспериментуйте з відкритими кордонами і побачите реальну цифру
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17.09.2024 12:35 Відповісти
Шарилась інетом, з'ясувалось - зараз в Україні десь 20-28 млн. Без перепису складно порахувати..а на початок каденції зеблана було 43 млн..
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17.09.2024 12:41 Відповісти
Біля 2 млн заяв подані в наші амбасади по всьому світу на відмову від громадянства України.
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17.09.2024 12:35 Відповісти
ахааа хааа , вірю я повірив
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17.09.2024 12:36 Відповісти
Свіжа порція інфо лайна від Зе інституту соціології. Хавай те. Не заляпай тесь.
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17.09.2024 12:38 Відповісти
"А нам і на**й нє нужон ЄС ваш"
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17.09.2024 12:41 Відповісти
Таких публікацій останній час значно побільшало...
Я не знаю що то за інститут що робив опитування, але соціологією там і не пахне.. бо нажаль ситуація протилежна - до 80 відсотків раді в їхати при перший можливості, в серед виїхавших 75 відсотків не планують повертатись...
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17.09.2024 12:42 Відповісти
А ще Україна виграла чемпіонат світу з футболу)
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17.09.2024 12:47 Відповісти
Дежавю...
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17.09.2024 12:53 Відповісти
Не світу, а Галактіки
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17.09.2024 12:58 Відповісти
Опитували мабуть людей 50+. Це єдине в що б я повірив. В такому віці вже важко щось змінювати і вкоріняєшся там де є. Дайте людям можливість виїжджати і тим більше отримувати громадянство США чи ЄС, і ви побачите реальну статистику у вигляді десятків кілометрів черг на кордонах. А потім обвал економіки а за ним і обвал фронту. Тому не майтесь хернею в своїх опитуваннях. Бо це ідіотизм.
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17.09.2024 12:54 Відповісти
Мгм.
Не покинуть Україну хіба що такі ж старі пердуни, як і я. Та й те тіко тому, що ми там нах не потрібні.
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17.09.2024 12:55 Відповісти
На рахунок старих пердунів це теж наше гівняне постсовкове мислення. Італійці в 60 можуть тільки дітей заводити. А в 80 їздять по островах на відпочинки і живуть наповненим життям. У них сієсти в обід і розмірене життя в задоволення. А у нас якийсь молодіжний мейнстрім. Спочатку гонка за грошима, все встигнути, все переробити, жити немає коли. А перевалило за 50, пора дерев'яне пальто міряти. Ідіотизм.
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17.09.2024 13:31 Відповісти
А старим пердуном скоро скажуть, пенсії заробляєте собі самі. Платити Вам їх немає з чого. У буджеті миша повісилась. Ось пердуни і почнуть енергійно, завзято, весело згадувати свої совковські молоді роки і піднімати Україну!!! Президент як сказав? Пенсіонерам працювати скільки змржите! А хто не може, то хай помре. Це все з його висловів...
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17.09.2024 15:35 Відповісти
А ще Розумков казав що "Слуга Народу" то гарні управлінці і наведуть лад в Україні.
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17.09.2024 13:00 Відповісти
Повна дискредитація опитувань, ймовірно навмисна, розвалюють все що можуть, щоб довіра не просто хиталась, а випарувалась. Злодійська російська агентура у владі. А натиснути на неї, так будуть вирячувати очи і косити під мега патріотів.
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17.09.2024 13:09 Відповісти
Гадаю що 50% взагалі виїхпли б якщо мали можливість .
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17.09.2024 13:23 Відповісти
А ось результати такого ж опитування в соцмережах, дають прямо протилежний результат. Хтось знатно киздить
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17.09.2024 13:45 Відповісти
Коли зеленський і його камарілья перестануть брехати? Де грінкарти роздають? Покину все!
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17.09.2024 14:24 Відповісти
Станом на вересень 2024 року абсолютна більшість українців - 79% - наголошує, що навіть у разі отримання громадянства США чи країни ЄС, все одно б залишилася в Україні.

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17.09.2024 14:49 Відповісти
Ну так відкрийте кордони незламостану, чого ж .......статистика не бреше
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17.09.2024 15:19 Відповісти
Шановні!!! Звідки Ви взяли всі ці брехливі статистичні дані?! Німеччина, Польща, Чехія, Болгарія пропонують приїздити і забезпечують належний рівень життя!!! Так, що всю цю зфабриковану брехню, під назвою офіційна статистика можите засунути собі у ду** (кишеню)!!!
Нещодавно тут була публікація, що в Україні найвищий рівень смертності. Жодна, я підкреслюю, жодна здорово думаюча людина не захоче поповнити собою цю статистику, що вже точно не брехня. Тому до кінці року з України виїде ще десь 400-550 000 населення. Як казав один кіноактор:
"меньше народа, больше кислорода"!
Тому пенсіонерам приготуватись! Пенсії скоро зароблятимуть самі собі!!!
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17.09.2024 15:31 Відповісти
Саме тому кордони й закриті , бо тут повна срака.
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17.09.2024 15:43 Відповісти
Срака?! Ви дуже поблажливо написали. Зі сраки хоч вилізти можна, а ось з лайна по самісіньке тямячко голови, вже ніколи!
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17.09.2024 15:46 Відповісти
Це МініПУк так почав топорно працювати. Ось справжня статистика, опитуваних 70000. І вона схожа на правду.

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17.09.2024 15:39 Відповісти
Ще 2-3 хвилі еміграції з України, і Міністерство освіти науки разом з його закладами можна закривати. Там просто не буде кому вчитись!!! Школи, коледжі, універи почнуть перепрофільовувати у щось інше. Мабуть треба вже починати зараз.
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17.09.2024 15:43 Відповісти
Ця ..статистика"- це ,,тепла ванна"" для зеленського і його шобли, яка вже давно живе у своєму паралельному світі, відірваному від реальності.......Майже кожного дня читаєш про людей які цілими натовпами намагаються проравтися через кордон лісами, горами , автобусами та вантажівками або пішки цілими групами. Десятки вже потонули перепливаючи Тису..... Інтернет заповнений шукачами спонсорів по програмі U4U та таке інше..... І на фоні встого цього писати таку несінитницю- це просто несусвітня дикість! В тих, хто каже що не хоче виізжати - проста і банальна причина - фінансова скрута. Бо щоб виіхати з Украіни бодай куди небудь за кордон потрібні тисячи і тисячи доларів, яких на жаль у більшості людей просто немає. Особливо у переселенців які втікали від війни тримаючи в одній руці валізу а в другій дитину....Це і був іхній увесь скарб. Звісно , куди такі люди зможуть виіхати......Зелена влада має врешті-решт вже протрезвіти та перестати курити що попало і подивитись правді в очі а не в очі путіна.....
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17.09.2024 16:58 Відповісти
Это от 73 процентов?
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17.09.2024 20:48 Відповісти
Дир,ві і ухилянти засовались бабів ніхто не держе а чоловіки повинні виконувати свій обов,язок а не бігать як щуряка
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19.09.2024 18:16 Відповісти

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