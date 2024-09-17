Майже 80% українців не переїхали б жити до США чи Європи, навіть у разі отримання громадянства
Станом на вересень 2024 року абсолютна більшість українців – 79% – наголошує, що навіть у разі отримання громадянства США чи країни ЄС, все одно б залишилася в Україні.
Про це свідчать результати соціологічного опитування Київського міжнародного інстиитуту соціології.
Ще 19% респондентів заявили, що були б не проти переїхати в іншу країну.
Зазначається, що цей показник збільшився, порівняно з даними станом на вересень 2022 року, водночас залишається значно нижчим за результати опитування у 2020 році.
Як наголошують соціологи, у всіх регіонах України є тренд до зростання частки тих, хто готовий переїхати закордон. Водночас усюди (крім Сходу) поточний показник нижче, ніж у 2020 році (на Сході показники такі самі, як і були в 2020 році). До того ж в усіх регіонах абсолютна більшість (від 75-81%) не хотіла би переїжджати закордон, а хочуть лишатися в Україні.
Серед усіх вікових категорій також є зростання частки тих, хто хотів би переїхати закордон, проте серед усіх вікових категорій 74-86% хочуть залишатися жити в Україні.
Особливу увагу фахівці звертають на настрої серед молоді України. Так, серед 18-29 річних українців у 2020 році майже половина (46%) хотіли би переїхати закордон. До вересня 2022 року показник знизився до 13%, далі до вересня 2024 року він зріс до 26%.
"Хоча зростання відчутне, але все одно 74% українців у віці до 30 років хочуть лишатися в Україні. Подібний тренд характерний і для 30-44 річних, серед яких наразі 75% не хочуть переїжджати з України", – зазначають вони.
Опитування тривало з 1 до 6 вересня 2024 року. Фахівці опитали телефоном 1022 повнолітніх українців на всіх територіях, окрім тимчасово окупованих. Статистична похибка вибірки не перевищувала 4,1% для показників, близьких до 50%, 3,5% для показників, близьких до 25%, 2,5% – для показників, близьких до 10%, 1,8% – для показників, близьких до 5%.
Як повідомлялося, у липні Національний банк погіршив свої прогнози щодо міграції українців. Якщо у квітні Нацбанк очікував відтоку в цьому році 200 тис. людей і припливу наступного року 400 тисяч, то тепер оцінює відтік цьогоріч у 400 тисяч, а наступного року – ще 300 тисяч українців.
На кінець 2023 року статус тимчасового захисту в країнах ЄС мали 4,3 млн громадян.
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1. Не поїхали по одній простій причині - або не знають мови (або впевнені що не зможуть вивчити), або бояться що не знайдуть роботи (частково через те що не знають мови), або взагалі бояться труднощів.
2. Більшість тих, хто хотів виїхати, вже там....
Ба більше, я особисто знаю людей, які виїхали, а потім повернулись, бо не знали мови, а вчити не хотіли
Я не знаю що то за інститут що робив опитування, але соціологією там і не пахне.. бо нажаль ситуація протилежна - до 80 відсотків раді в їхати при перший можливості, в серед виїхавших 75 відсотків не планують повертатись...
Не покинуть Україну хіба що такі ж старі пердуни, як і я. Та й те тіко тому, що ми там нах не потрібні.
Нещодавно тут була публікація, що в Україні найвищий рівень смертності. Жодна, я підкреслюю, жодна здорово думаюча людина не захоче поповнити собою цю статистику, що вже точно не брехня. Тому до кінці року з України виїде ще десь 400-550 000 населення. Як казав один кіноактор:
"меньше народа, больше кислорода"!
Тому пенсіонерам приготуватись! Пенсії скоро зароблятимуть самі собі!!!