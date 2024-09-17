Майже 80% українців не переїхали б жити до США чи Європи, навіть у разі отримання громадянства

Станом на вересень 2024 року абсолютна більшість українців – 79% – наголошує, що навіть у разі отримання громадянства США чи країни ЄС, все одно б залишилася в Україні.

Про це свідчать результати соціологічного опитування Київського міжнародного інстиитуту соціології.

Ще 19% респондентів заявили, що були б не проти переїхати в іншу країну.

Зазначається, що цей показник збільшився, порівняно з даними станом на вересень 2022 року, водночас залишається значно нижчим за результати опитування у 2020 році.

Як наголошують соціологи, у всіх регіонах України є тренд до зростання частки тих, хто готовий переїхати закордон. Водночас усюди (крім Сходу) поточний показник нижче, ніж у 2020 році (на Сході показники такі самі, як і були в 2020 році). До того ж в усіх регіонах абсолютна більшість (від 75-81%) не хотіла би переїжджати закордон, а хочуть лишатися в Україні.

Серед усіх вікових категорій також є зростання частки тих, хто хотів би переїхати закордон, проте серед усіх вікових категорій 74-86% хочуть залишатися жити в Україні.

Особливу увагу фахівці звертають на настрої серед молоді України. Так, серед 18-29 річних українців у 2020 році майже половина (46%) хотіли би переїхати закордон. До вересня 2022 року показник знизився до 13%, далі до вересня 2024 року він зріс до 26%.

"Хоча зростання відчутне, але все одно 74% українців у віці до 30 років хочуть лишатися в Україні. Подібний тренд характерний і для 30-44 річних, серед яких наразі 75% не хочуть переїжджати з України", – зазначають вони.

Опитування тривало з 1 до 6 вересня 2024 року. Фахівці опитали телефоном 1022 повнолітніх українців на всіх територіях, окрім тимчасово окупованих. Статистична похибка вибірки не перевищувала 4,1% для показників, близьких до 50%, 3,5% для показників, близьких до 25%, 2,5% – для показників, близьких до 10%, 1,8% – для показників, близьких до 5%.

Як повідомлялося, у липні Національний банк погіршив свої прогнози щодо міграції українців. Якщо у квітні Нацбанк очікував відтоку в цьому році 200 тис. людей і припливу наступного року 400 тисяч, то тепер оцінює відтік цьогоріч у 400 тисяч, а наступного року – ще 300 тисяч українців.

На кінець 2023 року статус тимчасового захисту в країнах ЄС мали 4,3 млн громадян.