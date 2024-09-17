Німеччина виділить Україні 100 мільйонів євро "зимової" допомоги

Німеччина надасть Україні додатково 100 млн євро зимової допомоги на тлі продовження російських атак на її інфраструктуру.

Як пише Rheinische Post, про це повідомила міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок на полях 5-ї конференції підтримки для Молдови в Кишиневі, передає Укрінформ.

"В Україні через зруйновану інфраструктуру недостатньо енергії, а отже світла, води та тепла, Москва прагне зробити життя людей в Україні якомога жахливішим", – зазначила вона.

За її словами, підтримка України – це "також підтримка Молдови та європейської демократії в цілому", додала міністр.

Очільниця німецького МЗС поспілкувався з президенткою Молдови Маєю Санду. Також міністерка планує відвідати центр стратегічної комунікації та боротьби з дезінформацією та пропагандою в Кишиневі.

Як повідомлялося, зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись після дев’яти масованих атак росіян, у ній зберігається дефіцит потужності, а на енергооб’єктах тривають аварійні та планові ремонти.

Водночас у ніч проти 17 вересня російські військові атакували енергетичні об’єкти на Сумщині. Унаслідок цього знеструмлені місто Суми, а також частина Сумської і Чернігівської областей. Загалом через бойові дії 17 вересня є нові знеструмлення у Сумській, Донецькій, Чернігівській, Херсонській та Харківській областях.