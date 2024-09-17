Рада схвалила нову редакцію закону "Про публічні закупівлі". Він має замінити чинне законодавство

Верховна Рада ухвалила у першому читанні нову редакцію закону "Про публічні закупівлі".

Прийняття відповідного урядового законопроєкту №11520 за основу підтримали 289 народних депутатів, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк ("Голос") у Telegram.

Він уточнив, що цей закон має замінити чинне законодавство у сфері закупівель, його ухвалення є вимогою програм Ukraine Facility Plan від ЄС та DPL від Світового банку.

"У нас буде багато пропозицій до закону: починаючи від кошторисів і закінчуючи закриттям зловживань виключеннями з закону. Але це до другого читання", – зауважив Железняк.

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Як повідомлялося, Кабінет Міністрів схвалив нову редакцію закону "Про публічні закупівлі" і вніс її на розгляд Верховної Ради у серпні.

Серед іншого, законопроєктом:

визначаються правила та умови проведення конкурсу проектів за допомогою електронної системи закупівель (за результатами такого конкурсу замовник може укласти договір про закупівлю із застосуванням переговорної процедури закупівлі);

передбачається запровадження використання варіантів, що являють собою альтернативну тендерну пропозицію (подання варіанта передбачає, що його технічні характеристики відмінні від тендерної пропозиції та відповідають мінімальним вимогам, що зазначаються замовником у тендерній документації, а замовник в тендерній документації має зазначити про те, що він приймає варіанти, та мінімальні вимоги до варіантів);

передбачається можливість виправляти учаснику в поданій ним тендерній пропозиції протягом 24 годин невідповідност у документах, що подані учасником у тендерній пропозиції (крім випадків відсутності забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником).

Також пропонується уповноважити Кабмін затверджувати типовий договір про закупівлю конкретного предмета закупівлі, на основі якого замовник зобов’язаний укласти договір про закупівлю при здійсненні закупівлі такого предмета закупівлі тощо.

Нагадаємо, чинний закон "Про публічні закупівлі" ухвалено у грудні 2015 року, згодом до нього неодноразово вносилися зміни.