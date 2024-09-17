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Новини
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Рада ухвалила закон про перезавантаження Митниці. Він чекав на друге читання понад рік

служба,держмитслужба,митна

Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до Митного кодексу щодо запровадження атестації посадових осіб митних органів".

Прийняття відповідного урядового законопроєкту №6490 у другому читанні та в цілому підтримали 260 народних депутатів, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк ("Голос") у Telegram.

Він нагадав, що ухвалення цього закону було зобов'язанням України за програмами співпраці з МВФ, Світовим банком та США.

"Але найголовніше – це найкраще, що можна було з нашого боку зробити для збільшення надходжень у бюджет", – додав Железняк.

Як повідомлялося, у першому читанні Верховна Рада ухвалила урядовий законопроєкт №6490 про перезавантаження Митниці ще у квітні 2023 року.

Він передбачає:

  • прозорий конкурс на посаду голови Державної митної служби за прикладом кращих практик Національного антикорупційного бюро, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Національного агентства з питань запобігання корупції із залученням міжнародних експертів;
  • чіткий алгоритм прийняття рішень конкурсною комісією, яка вносить подання прем’єр-міністру лише на одну кандидатуру (переможця конкурсу),
  • право новому голові Держмитслужби формувати кадровий потенціал митних органів, в тому числі шляхом призначеннях його заступників виключно за погодженням з головою, а також скасування необхідності погодження з Міністром фінансів призначення на посади та/або звільнення з посад керівників середньої ланки (зокрема начальників митниць та директорів департаментів центрального апарату) та положень про територіальні органи;
  • щорічний зовнішній незалежний аудит ефективності діяльності митних органів, негативний висновок за результатами проведення якого є підставою для звільнення голови Митної служби,
  • проведення одноразової атестації посадових осіб митних органів з метою встановлення відповідності займаній посаді,
  • визначення розмірів окладів посадових осіб Митниці.

Наприкінці серпня 2024 року Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував ухвалити у другому читанні проєкт закону №6490 "Про внесення зміни до Митного кодексу щодо запровадження атестації посадових осіб митних органів", який передбачає перезавантаження митниці.

Автор: 

ВР (2867) закон (1481) парламент (1948) Митний кодекс (43) митний контроль (194) Державна митна служба (471)


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Топ коментарі
+10
Якби ж то. Насправді це слід читати так:
Декому на митниці досі вдається працювати "на власну кишеню", а реформа покликана нарешті навести лад і всі "наколядовані" кошти систематизовано розподіляти по харчовому ланцюгу згідно заслуг перед зеленою наволоччю.
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17.09.2024 16:03
+7
Вірно! Всіх митників 100% звільнити, бо вже нажерлись, і підібрати новий склад.
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17.09.2024 15:45
+7
невже підуть на фронт, ці звільнені та безробітні митники..?
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17.09.2024 16:02
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Вірно! Всіх митників 100% звільнити, бо вже нажерлись, і підібрати новий склад.
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17.09.2024 15:45 Відповісти
невже підуть на фронт, ці звільнені та безробітні митники..?
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17.09.2024 16:02 Відповісти
Якби ж то. Насправді це слід читати так:
Декому на митниці досі вдається працювати "на власну кишеню", а реформа покликана нарешті навести лад і всі "наколядовані" кошти систематизовано розподіляти по харчовому ланцюгу згідно заслуг перед зеленою наволоччю.
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17.09.2024 16:03 Відповісти
перепідпорядкувати сфери впливу і потоків
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17.09.2024 17:34 Відповісти
Хотілося б , щоб було "по процедурі" ( по закону ) - арешт / строк / конфіскація майна / звільнення ( якщо почнуть зі звільнення - завтра вони з грошима всі будуть у "молдові" ) .
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17.09.2024 16:04 Відповісти
Як шо одних свиней у корита замінити на інших свиней, шось змінится?
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17.09.2024 16:07 Відповісти
так, нових, молодих і голодних, хай ще вони від корита отримають
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17.09.2024 17:33 Відповісти
ось, вони, реформи! нарешті!
це, як з кабміном.
волинських крадіїв, переведуть в одесу, одеських у львів, лвівських у київ.
київських, послами куди подалі.
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17.09.2024 15:57 Відповісти
Це ротація.
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17.09.2024 18:30 Відповісти
та налоги подняли, а эти помазанники пусть живут!)
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17.09.2024 15:59 Відповісти
Заміна повій, суть публічного дому не змінює.
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17.09.2024 15:59 Відповісти
Шо опять ? Це вже було
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17.09.2024 15:59 Відповісти
Так вони тільки проплатили за атестацію, і що знову платити?
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17.09.2024 16:00 Відповісти
закон чекав понад рік... щось мало.. напевно кляті партнери додавили..
цей центр прийняття рішень, тобто цю мафію,
яка знайшла якийсь вихід, такий,
щоб їх грошові потоки не постраждали..
головне котрабанда..
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17.09.2024 16:01 Відповісти
Вобшчем, конкурс тіко на голову митниці (то вирішуємо без жодних проблем: загоним на екзамен 5тьох, з яких 4 будуть сліпі і глухі, і так пройде 1 НАШ!)
А ОДНОРАЗОВЕ тестування для всіх, для підтвердження, то взагалі мана божа! Бо кожен з тестованих приїде з такими подарунками до тестувальнтків, що МВФ таких цифєр не бачила!
І можна жити далі!
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17.09.2024 16:06 Відповісти
А чого це Митниця з великої літери?
Вплив іноземної Мови чи гуйово вчилися у Школі?
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17.09.2024 16:06 Відповісти
"Все було вкрадено до нас..." За рік....
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17.09.2024 16:07 Відповісти
Ліквідуйте цю банду. Віддайте митницю на аутсорсинг британській приватній компанії.
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17.09.2024 16:12 Відповісти
... звичайні митники будуть замінені на патужні.
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17.09.2024 16:16 Відповісти
перезванажать . напралят хабарі в карман тім то неформально керує країною .. умовному татрову або порнову.. т
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17.09.2024 16:44 Відповісти
перезавантаження преЗека кагда?
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17.09.2024 16:47 Відповісти
Не смішіть. Вже побачили нові харі з Зеленим лайном....
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17.09.2024 17:16 Відповісти
Все эти, так называемые, "перезагрузки" : и таможни, и БЭБ, и НАБУ / САП, и судов (типа ОАС Киева, Вовка разогнали, а будут делать Высший админсуд), и полиции, и так далее - это перестановка кроватей в борделе.
Лепить новые структуры вместо дискредитированных - тупая бюрократическая фигня (печати, бланки, вывески, новые положения, новые конкурсы).
Проводить массовые переаттестации - тоже фигня, потому что коррупционеры проскакивают или на худой конец восстанавливаются по суду, а нормальные спецы смотрят на этот дурдом, плюют и уходят из системы. В результате качество персонала не растёт, а лишь ухудшается.

Надо прекратить эту пиар-кампанейщину и просто привыкнуть к ежедневной рутинной контрольно-ревизионной работе как внутри организаций государственных (собственная безопасность или по иерархии вышестоящая контора), так и внешними органами контроля (типа таможню проверяет Госаудитслужба, Счётная палата и так далее).
Плохой результат работы - уволить нафиг. Скандалы - посадить. Методично, по-одному, без этих идиотских "все на выход". Цифровизовать всё, чтобы поля для коррупции было меньше, а дистанционного контроля из Киева - больше. И проверки, проверки, проверки. Дисциплинарка, дисциплинарка, дисциплинарка. Уголовка, уголовка, уголовка. Упрощённый порядок увольнения госслужащих, механизмы возмещения убытков, причинённых государству, финансовый контроль за декларациями, а то не очень-то и боятся того НАПК. Рутинная ежедневная работа. А эти пиар-акции - на один день эффект дадут только.

Ну и бесит везде привлечение международных экспертов - судей отбирают иностранцы, НАБУ - иностранцы, тех иностранцы, этих иностранцы. А по Конституции Украина - независимое государство. Какая же это нахрен независимость ? Неужели мы без иностранцев пару коррупционерам по ушам надавать не в состоянии ?
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17.09.2024 17:23 Відповісти
Кожен рік з 1992 року ту митницю перевантажують та реформують, міняють назви... Кожен рік одне й те саме...
Про податкову щось забули. Там також потрібні реформи і перезавантаження...
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17.09.2024 18:55 Відповісти
Єдиний варіан в наскрізь корумпованій країні із корупційно орієнтованим менталітетом населення- віддати митницю на аутсорсінг крупній міжнародній корпорації.
Все інше- замінити Миколу, на Петра із тим самим результатом.
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17.09.2024 23:30 Відповісти
1. митні збори знижуйте на суму упущених платежів. 2. Введіть солідарну відповідальність за шкоду ( один урвав -виплачують усі.)
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18.09.2024 06:16 Відповісти
Перезавантаження вони погодили, як перевантаження бабла з вантажівок вагонами.
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18.09.2024 19:12 Відповісти

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