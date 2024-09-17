Рада ухвалила закон про перезавантаження Митниці. Він чекав на друге читання понад рік

Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до Митного кодексу щодо запровадження атестації посадових осіб митних органів".

Прийняття відповідного урядового законопроєкту №6490 у другому читанні та в цілому підтримали 260 народних депутатів, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк ("Голос") у Telegram.

Він нагадав, що ухвалення цього закону було зобов'язанням України за програмами співпраці з МВФ, Світовим банком та США.

"Але найголовніше – це найкраще, що можна було з нашого боку зробити для збільшення надходжень у бюджет", – додав Железняк.

Як повідомлялося, у першому читанні Верховна Рада ухвалила урядовий законопроєкт №6490 про перезавантаження Митниці ще у квітні 2023 року.

Він передбачає:

прозорий конкурс на посаду голови Державної митної служби за прикладом кращих практик Національного антикорупційного бюро, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Національного агентства з питань запобігання корупції із залученням міжнародних експертів;

чіткий алгоритм прийняття рішень конкурсною комісією, яка вносить подання прем’єр-міністру лише на одну кандидатуру (переможця конкурсу),

право новому голові Держмитслужби формувати кадровий потенціал митних органів, в тому числі шляхом призначеннях його заступників виключно за погодженням з головою, а також скасування необхідності погодження з Міністром фінансів призначення на посади та/або звільнення з посад керівників середньої ланки (зокрема начальників митниць та директорів департаментів центрального апарату) та положень про територіальні органи;

щорічний зовнішній незалежний аудит ефективності діяльності митних органів, негативний висновок за результатами проведення якого є підставою для звільнення голови Митної служби,

проведення одноразової атестації посадових осіб митних органів з метою встановлення відповідності займаній посаді,

визначення розмірів окладів посадових осіб Митниці.

Наприкінці серпня 2024 року Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував ухвалити у другому читанні проєкт закону №6490 "Про внесення зміни до Митного кодексу щодо запровадження атестації посадових осіб митних органів", який передбачає перезавантаження митниці.