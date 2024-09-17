Рада ухвалила закон про перезавантаження Митниці. Він чекав на друге читання понад рік
Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до Митного кодексу щодо запровадження атестації посадових осіб митних органів".
Прийняття відповідного урядового законопроєкту №6490 у другому читанні та в цілому підтримали 260 народних депутатів, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк ("Голос") у Telegram.
Він нагадав, що ухвалення цього закону було зобов'язанням України за програмами співпраці з МВФ, Світовим банком та США.
"Але найголовніше – це найкраще, що можна було з нашого боку зробити для збільшення надходжень у бюджет", – додав Железняк.
Як повідомлялося, у першому читанні Верховна Рада ухвалила урядовий законопроєкт №6490 про перезавантаження Митниці ще у квітні 2023 року.
Він передбачає:
- прозорий конкурс на посаду голови Державної митної служби за прикладом кращих практик Національного антикорупційного бюро, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Національного агентства з питань запобігання корупції із залученням міжнародних експертів;
- чіткий алгоритм прийняття рішень конкурсною комісією, яка вносить подання прем’єр-міністру лише на одну кандидатуру (переможця конкурсу),
- право новому голові Держмитслужби формувати кадровий потенціал митних органів, в тому числі шляхом призначеннях його заступників виключно за погодженням з головою, а також скасування необхідності погодження з Міністром фінансів призначення на посади та/або звільнення з посад керівників середньої ланки (зокрема начальників митниць та директорів департаментів центрального апарату) та положень про територіальні органи;
- щорічний зовнішній незалежний аудит ефективності діяльності митних органів, негативний висновок за результатами проведення якого є підставою для звільнення голови Митної служби,
- проведення одноразової атестації посадових осіб митних органів з метою встановлення відповідності займаній посаді,
- визначення розмірів окладів посадових осіб Митниці.
Наприкінці серпня 2024 року Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував ухвалити у другому читанні проєкт закону №6490 "Про внесення зміни до Митного кодексу щодо запровадження атестації посадових осіб митних органів", який передбачає перезавантаження митниці.
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Декому на митниці досі вдається працювати "на власну кишеню", а реформа покликана нарешті навести лад і всі "наколядовані" кошти систематизовано розподіляти по харчовому ланцюгу згідно заслуг перед зеленою наволоччю.
це, як з кабміном.
волинських крадіїв, переведуть в одесу, одеських у львів, лвівських у київ.
київських, послами куди подалі.
цей центр прийняття рішень, тобто цю мафію,
яка знайшла якийсь вихід, такий,
щоб їх грошові потоки не постраждали..
головне котрабанда..
А ОДНОРАЗОВЕ тестування для всіх, для підтвердження, то взагалі мана божа! Бо кожен з тестованих приїде з такими подарунками до тестувальнтків, що МВФ таких цифєр не бачила!
І можна жити далі!
Вплив іноземної Мови чи гуйово вчилися у Школі?
Лепить новые структуры вместо дискредитированных - тупая бюрократическая фигня (печати, бланки, вывески, новые положения, новые конкурсы).
Проводить массовые переаттестации - тоже фигня, потому что коррупционеры проскакивают или на худой конец восстанавливаются по суду, а нормальные спецы смотрят на этот дурдом, плюют и уходят из системы. В результате качество персонала не растёт, а лишь ухудшается.
Надо прекратить эту пиар-кампанейщину и просто привыкнуть к ежедневной рутинной контрольно-ревизионной работе как внутри организаций государственных (собственная безопасность или по иерархии вышестоящая контора), так и внешними органами контроля (типа таможню проверяет Госаудитслужба, Счётная палата и так далее).
Плохой результат работы - уволить нафиг. Скандалы - посадить. Методично, по-одному, без этих идиотских "все на выход". Цифровизовать всё, чтобы поля для коррупции было меньше, а дистанционного контроля из Киева - больше. И проверки, проверки, проверки. Дисциплинарка, дисциплинарка, дисциплинарка. Уголовка, уголовка, уголовка. Упрощённый порядок увольнения госслужащих, механизмы возмещения убытков, причинённых государству, финансовый контроль за декларациями, а то не очень-то и боятся того НАПК. Рутинная ежедневная работа. А эти пиар-акции - на один день эффект дадут только.
Ну и бесит везде привлечение международных экспертов - судей отбирают иностранцы, НАБУ - иностранцы, тех иностранцы, этих иностранцы. А по Конституции Украина - независимое государство. Какая же это нахрен независимость ? Неужели мы без иностранцев пару коррупционерам по ушам надавать не в состоянии ?
Про податкову щось забули. Там також потрібні реформи і перезавантаження...
Все інше- замінити Миколу, на Петра із тим самим результатом.