БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
4 765 6

Двом державним банкам знадобиться докапіталізація у випадку підвищення податків, – НБУ

укрэксимбанк

Якщо Верховна Рада збереже норму про підвищення податків для банків у 2024 році, державні "Укрексімбанк" та Sense Bank потребуватимуть докапіталізації за рахунок держбюджету на 3 млрд грн.

Про перша заступниця голови Нацбанку Катерина Рожкова розповіла в інтерв’ю українській редакції Forbes.

Вона нагадала, що цього року Національний банк запровадив нові вимоги до структури капіталу банків, які відповідають європейським підходам.

"Ми передбачали, що банки використають прибуток для органічного виконання цих вимог", – зазначила Рожкова.

Але якщо податок на прибуток банків підвищать до 50% (а не 25%, як прописано в законі зараз) за увесь 2024 рік, то двоє державних банків – "Укрексімбанк" та Sense Bank – порушать вимогу до капіталу, заявила заступниця голови НБУ. Це потребуватиме додаткової докапіталізації цих банків за рахунок держбюджету.

"Ми оцінили цю потребу у 3 млрд грн", – уточнила Рожкова.

Читайте також: Кабмін призначив радника Єрмака у наглядову раду державного "Укрексімбанку"

Як повідомлялося, сьогодні, 17 вересня, Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт №11416-д про підвищення податків. Його ухвалення має додатково принести держбюджету 58 млрд грн в цьому році та 137 млрд у наступному.

Проголосована редакція законопроєкту серед іншого передбачає встановлення ставки податку на прибуток для банків за 2024 рік у розмірі 50%, як це вже було у минулому році. Проти підвищення податку для банків виступали Мінфін та НБУ.

Автор: 

банки (6960) податки (2425) НБУ (9278) Укрексімбанк (370) Рожкова Катерина (266) докапіталізація (226)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
зменшіть свої мільонні зп та премії, дармоїди...
показати весь коментар
17.09.2024 19:46 Відповісти
Отже знайшли мільярди на приватні банки, а на озброєння для ЗСУ немає!
показати весь коментар
17.09.2024 19:58 Відповісти
Вграли (майже) економіку, вграємо і фінансову систему! (с) узеленські
показати весь коментар
17.09.2024 20:07 Відповісти
Яка накуй докапіталізація з бюджету?!?! Нехай Мецгер собаку продасть і докапіталізує УкрЕксІм!
показати весь коментар
17.09.2024 21:15 Відповісти
Допокращували ситуацію, що вже дірки в фінансах.
-Кінчайте, батьку, торгувати, бо вже нічим здачу давати!
показати весь коментар
17.09.2024 21:22 Відповісти
Якого х....я піднімати податок настільки, щоб потім надавати капіталізацію? Ці дебіли (не банки, а ті що на Банковій) хочуть щоб і банківська сфера накрилась мідним тазом як і більшість української промисловості?
показати весь коментар
17.09.2024 21:44 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 