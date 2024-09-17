Двом державним банкам знадобиться докапіталізація у випадку підвищення податків, – НБУ

Якщо Верховна Рада збереже норму про підвищення податків для банків у 2024 році, державні "Укрексімбанк" та Sense Bank потребуватимуть докапіталізації за рахунок держбюджету на 3 млрд грн.

Про перша заступниця голови Нацбанку Катерина Рожкова розповіла в інтерв’ю українській редакції Forbes.

Вона нагадала, що цього року Національний банк запровадив нові вимоги до структури капіталу банків, які відповідають європейським підходам.

"Ми передбачали, що банки використають прибуток для органічного виконання цих вимог", – зазначила Рожкова.

Але якщо податок на прибуток банків підвищать до 50% (а не 25%, як прописано в законі зараз) за увесь 2024 рік, то двоє державних банків – "Укрексімбанк" та Sense Bank – порушать вимогу до капіталу, заявила заступниця голови НБУ. Це потребуватиме додаткової докапіталізації цих банків за рахунок держбюджету.

"Ми оцінили цю потребу у 3 млрд грн", – уточнила Рожкова.

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Як повідомлялося, сьогодні, 17 вересня, Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт №11416-д про підвищення податків. Його ухвалення має додатково принести держбюджету 58 млрд грн в цьому році та 137 млрд у наступному.

Проголосована редакція законопроєкту серед іншого передбачає встановлення ставки податку на прибуток для банків за 2024 рік у розмірі 50%, як це вже було у минулому році. Проти підвищення податку для банків виступали Мінфін та НБУ.