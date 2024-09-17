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Новини
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Бюджет Мінцифри наступного року може збільшитися на 60%. На які проєкти передбачені кошти?

бюджет

Проєкт закону про державний бюджет України на 2025 рік для Міністерства цифрової трансформації передбачає 4,16 млрд грн.

Про це йдеться в законопроєкті про держбюджет №12000 та пояснювальній записці до цього, передає ЕП.

Як зазначається, 4,16 млрд грн – це загальна сума видатків, які передбачені для Мінцифри на 2025 рік. Для порівняння: 2024 року фінансування становило 2,5 млрд грн.

На що будуть спрямовані гроші для Мінцифри

За виділені кошти заплановано реалізувати наступні ініціативи:

  • підтримка інноваційних проєктів для забезпечення потреб сектору безпеки та оборони (Brave1) – 2,99 млрд грн;
  • розширення функціональних спроможностей Єдиного державного вебпорталу електронних послуг "Портал Дія" – 480,6 млн грн;
  • функціонування освітнього мобільного додатка "Мрія" в структурі Єдиного державного вебпорталу електронних послуг – 200,5 млн грн;
  • розвиток, адміністрування та функціонування державних електронних інформаційних ресурсів – 133,6 млн грн;
  • функціонування мультимедійної платформи United24 – 96 млн грн;
  • впровадження електронної системи обігу алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах – 40,8 млн грн;
  • керівництво та управління у сфері цифрової трансформації (зарплати, комунальні послуги тощо) – 223 млн грн.

Як повідомлялося, 14 вересня Кабінет Міністрів зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт №12000 про державний бюджет на 2025 рік. 

До того уряд затвердив законопроєкт про держбюджет-2025. Зокрема, доходи бюджету наступного року очікуються на рівні 2 трлн грн, а видатки бюджету плануються на рівні 3,6 трлн грн.

Щодо макропоказників, то Кабмін передбачає у 2025 році зниження середнього курсу гривні до 45 грн/$ та підвищення середньої зарплати до 24 389 гривень на місяць.

Утім, передбачається уповільнення зростання ВВП України у наступному році до 2,7% та прискорення інфляції до 9,5%.

Автор: 

бюджет (1809) фінансування (2028) Мінцифри (806)


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є-мрія про є-хліб, є-воду, є-повітря..... є-яма 1х2 ....
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17.09.2024 21:01 Відповісти
На тєлємарахвон,на мінцифри...а на зарплатню воїнаи ЗСУ та зброю- то лише підвищення військового збору піде..?!
Може вже досить витрачати кошти на віртуальну дурню..?!!!
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17.09.2024 21:03 Відповісти
Данія купила для ЗСУ Богдани. Україна купила для ЗСУ: тєлємарафон, Дію/Мрію/Резерв/армію.
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17.09.2024 21:30 Відповісти
ПДФО просрали.
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17.09.2024 21:05 Відповісти
На офшори!
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17.09.2024 21:34 Відповісти
Євлада котра своїми діями проє Україну
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18.09.2024 09:45 Відповісти

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