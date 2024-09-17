Для європейських користувачів iPhone запустили першу альтернативу App Store

Альтернативний магазин мобільних додатків Setapp Mobile тепер доступний у відкритій бета-версії для користувачів iPhone у Європейському Союзі. Зараз у магазині представлено 50 різних додатків.

Про це пише The Verge.

Хоча більшість із цих додатків, як-от планувальник маршрутів Tripsy та інструмент MindNode, уже доступні в офіційному магазині додатків для iOS, розробник Setapp – компанія MacPaw – заявляє, що його власна платформа забезпечує спрощену взаємодію з користувачем і справедливу модель компенсації для розробників на основі продуктивності застосунків.

Setapp спочатку був випущений як ринок програм для macOS, перш ніж компанія запустила мобільну версію для користувачів iOS.

Setapp Mobile був запущений у вигляді закритої бета-версії в травні, невдовзі після того, як закон Євросоюзу про цифрові ринки змусив Apple почати дозволяти iPhone підтримувати сторонні магазини програм.

Щоб приєднатися до відкритої бета-версії Setapp Mobile, потрібна iOS 17.4 або пізнішої версії та ідентифікатор Apple ID у ЄС.

Нові підписники з ЄС можуть отримати семиденну безкоштовну пробну версію місячного плану iOS Advanced за $9,99, яка дозволяє користувачам завантажувати будь-які програми для iPhone як із додатка Setapp Mobile iOS, так і з десктопного веб-магазину Setapp.

Втім, як зазначається, багато програм, які він пропонує, можна безкоштовно завантажити через App Store.

Про те, що Apple планує дозволити альтернативні магазини застосунків на своїх iPhone та iPad, стало відомо ще наприкінці 2022 року.