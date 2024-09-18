Найчастіше електромобілі купують на Львівщині та у Києві. Найпопулярніші моделі

У серпні український автопарк поповнили понад 6,4 тис. авто на акумуляторних джерелах живлення. Найчастіше електромобілі купують на Львівщині та у Києві.

Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".

Зазначається, що найбільші показники з реєстрацій цих авто продемонстрували:

Львівська область – 942 одиниць (90% вживані);

місто Київ – 750 (61% вживані);

Київська область – 465 (72% вживані);

Волинська область – 429 (95% вживані);

Дніпропетровська область – 422 (71% вживані).

У частині нових авто найпопулярнішим електромобілем на ринках столиці та Волині був BYD Song Plus. Бестселером Львівщини став Honda M-NV, на Київщині перевагу віддавали Volkswagen ID.4, а на Дніпропетровщині – Zeekr 001.

Водночас у сегменті ввезених з-за кордону вживаних авто лідерами стали:

Tesla Model Y – у Києві та області і на Дніпропетровщині;

Tesla Model 3 – на Львівщині;

Nissan Leaf – на Волині.

Загалом із початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли понад 35,6 тис. електромобілів, з них: 20% нові та 80% вживані.

Як повідомлялося, за весь 2023 рік українці придбали 37,6 тис. авто з нульовим рівнем викидів, що у 2,8 раза більше, порівняно з 2022 роком.