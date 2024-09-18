Розкрадання на ремонті доріг під час війни: За ексголову Дніпропетровської ОВА Резніченка внесли 30 мільйонів застави
На рахунок Вищого антикорупційного суду (ВАКС) надійшли 30 мільйонів гривень застави, визначених судом як запобіжний захід для колишнього голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентина Резніченка у справі про розкрадання коштів на ремонті доріг.
Про це повідомила керівниця відділу комунікацій ВАКС Олеся Чемерис, передає "Слово і діло".
"За підозрюваного колишнього голову Дніпропетровської ОВА внесли 30 млн грн застави, визначеної як запобіжний захід", – сказала вона.
Як повідомлялося, 16 вересня ВАКС обрав запобіжний захід для ексголови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентина Резніченка у вигляді застави у розмірі 30 млн грн. САП вимагала обрати для Резніченка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю вийти під заставу у 40 млн грн.
У чому підозрюють Резніченка?
12 вересня НАБУ і САП повідомили про підозру ексголові Дніпропетровської ОДА Валентину Резніченку у справі про заподіяння 286 млн грн збитків під час ремонту доріг в умовах воєнного стану. Про підозру також повідомили ексзаступнику голови Дніпропетровської ОДА, екскерівнику департаменту Дніпропетровської ОДА, ексначальнику відділу дорожнього господарства Дніпропетровської ОДА і керівнику приватної фірми.
За даними слідства, чиновники штучно збільшили фінансування ремонтів доріг у регіоні під виглядом їх експуатаційного утримання до 1,5 мільярда гривень. На цю суму уклали договори на виконання відповідних робіт з компанією, пов'язаною із головою Дніпропетровської ОДА, яка завищила вартість матеріалів на понад 286 млн грн. Частину цих коштів надалі вивели на рахунки інших компаній, пов'язаних із топпосадовцем та його заступником.
У квітні цього року НАБУ провело обшуки у Резніченка у цій справі, а у грудні 2022 року детективи НАБУ також проводили обшуки у Дніпрі у фігурантів кримінальної справи.
Перед цим журналісти опублікували розслідування про зв’язок між Резніченком і компанією "Будінвест Інжиніринг", яка після початку повномасштабної війни отримала від очолюваної ним Дніпропетровської ОВА 1,5 млрд грн на ремонт доріг. Виявилося, що засновницею фірми до останнього часу була Яна Хланта – фітнес-тренерка та близька подруга Резніченка. Після цього Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтями "зловживання владою або службовим становищем" і "легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом)".
"Будінвест інжиніринг" почав заробляти на підрядах у Дніпропетровській області в 2017 році, коли обладміністрацію вперше очолив Резніченко. За даними системи Spending, пік заробітків на ремонтах доріг припав на 2021-2022 роки, коли Резніченко вдруге очолив ОДА, а його радник Юрій Голик став консультантом "Великого будівництва".
Уже 9 листопада Хланта вийшла зі складу засновників, зараз основним власником фірми є Павло Чухно. Це віцепрезидент спортклубу "Прометей". Президентом клубу є давній знайомий Резніченка Володимир Дубинський. Він та його брат Леонід розшукуються у США за шахрайство.
В Офісі президента відповіли на скандал повідомленням, що висновки будуть робити тільки за результатами розслідування правоохоронних органів. Проте у січні 2023 року президент Володимир Зеленський звільнив Резніченка з посади голови Дніпропетровської ОДА.
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