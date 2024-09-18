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Зобов’язання перед МВФ: Рада відновила трирічне планування місцевих бюджетів

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Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до Бюджетного кодексу щодо відновлення середньострокового бюджетного планування на місцевому рівні та приведення окремих його положень у відповідність із законами України".

Відповідний законопроєкт №11131 у другому читанні підтримали 287 нардепів, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк ("Голос") у Telegram.

Закон передбачає відновлення середньострокового планування, а також адаптацію бюджетних норм у відповідність до актуальних потреб громад і викликів, з якими стикається країна, пояснювали раніше у Мінфіні.

Серед основних положень закону:

  • відновлення середньострокового планування місцевих бюджетів, що допоможе органам місцевого самоврядування краще прогнозувати та управляти наявними фінансовими ресурсами;
  • підтримка регіонів, що відновлюються після руйнувань та окупації, із забезпеченням необхідної гнучкості в бюджетному плануванні;
  • розширення можливостей місцевих громад для залучення фінансування через запозичення та гарантії з метою стимулювання економічного розвитку та інвестицій.

У Мінфіні раніше повідомляли, що законопроєкт розроблено на виконання зобов'язань України перед МВФ, а також з урахуванням, що в цьому році вже відновлено середньострокове бюджетне планування на державному рівні, а бюджетну декларацію на 2025–2027 роки схвалено урядом та подано до Верховної Ради.

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Як повідомлялося, схвалена Кабінетом Міністрів Бюджетна декларація на 2025-2027 роки, яка має стати основою для підготовки держбюджету на наступний рік, передбачає щорічне підвищення податкових надходжень, зменшення зовнішньої допомоги та відновлення Дорожного фонду, з якого фінансується ремонт та будівництво доріг.

Автор: 

ВР (2868) виборчий закон (4) місцеве самоврядування (133) парламент (1948) місцеві бюджети (252)


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А подолання корупції це не зобов'язання перед МВФ?
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18.09.2024 14:22 Відповісти
Таки планова економіка рулить як її не вбивали і не обзивали. Але лише на вимогу МВФ влада змушена приймати розумні рішення. Якщо свого розуму немає.
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18.09.2024 14:23 Відповісти
Соромлюсь запитати... То який буде бюджет славного міста Конотопа у 2027 році?
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18.09.2024 14:32 Відповісти
П'ятирічку за три роки!...
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18.09.2024 15:08 Відповісти
Зелену владу яьарили по муках за знищення децертралізації. З початком війни шулєри почистили місцеві б'юддети, забрали ПДФО, наприклад, але мавіків так і не закупили, повводили замість обраної місцевої влади призначенців від ОПи у виглялґ голів ВЦА, пррти нежгідних місцевих голів відкрили справи, а деяких усунули через судові рішення сумнівнох правової якості. Як видно, за таку узурпацію всієї влади Зчхіь доплмоги не надаватиме. Тому і прийняли цей закон.
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18.09.2024 15:16 Відповісти

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