Видатки держбюджету на виплати військовим у серпні перевищили 82 мільярди, – Мінфін

Видатки загального фонду державного бюджету у серпні зросли до 286,2 мільярда гривень, порівняно із 264,3 млрд гривень у липні.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів із посиланням на дані Державної казначейської служби.

Зокрема, на оплату праці з нарахуваннями у серпні спрямували 109,6 млрд грн, у тому числі видатки на грошове утримання військовослужбовців зросли до 82,3 млрд грн, порівняно із 80,9 млрд грн у липні, 79,8 млрд грн у червні і травні та 78,5 млрд грн – у квітні.

Загалом від початку року на оплату праці з держбюджету спрямували 817,5 млрд грн, у тому числі 620,2 млрд грн – на грошове утримання військовослужбовців.

Крім того, видатки на оплату використання товарів і послуг у серпні зменшилися до 36,7 млрд грн (у липні – 46,4 млрд грн, у червні – 44,3 млрд грн).

Видатки на соціальне забезпечення (виплату пенсій, допомоги, стипендій) у серпні становили 48,2 млрд грн.

Ще 23,6 млрд грн за місяць спрямували на субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям).

Видатки на обслуговування державного боргу у серпні становили 49,2 млрд грн, на трансферти місцевим бюджетам – 10,3 млрд грн.

Загалом, у січні – серпні 2024 року загальна сума касових видатків загального фонду державного бюджету становить 2,1 трлн грн, що на 206,5 млрд грн, або на 10,9% більше проти аналогічного періоду минулого року.

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Як повідомлялося, у серпні 2024 року до загального фонду державного бюджету надійшло 386,2 мільярда гривень податків, зборів та обов’язкових платежів. Це понад утричі більше, ніж у попередньому місяці. Однак 228,1 млрд грн із загальної суми коштів надійшли у вигляді міжнародної допомоги (грантів) від ЄС та США.

У липні 2024 року до загального фонду державного бюджету надійшло 120,3 млрд гривень податків, зборів та обов’язкових платежів, у червні 2024 року – 138 млрд гривень, у травні – 151,8 млрд.

У квітні 2024 року до загального фонду державного бюджету надійшло 153,6 млрд грн, у березні – 158,1 млрд грн, у лютому – 188,6 млрд гривень. За січень 2024 року до загального фонду державного бюджету надійшло 116 млрд гривень.