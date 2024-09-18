"Слуга народу" Одарченко втік за кордон. МВС не вдягло на нього електронний браслет попри рішення суду (оновлено)

Спеціалізована антикорупційна прокуратура припускає, що народний депутат зі "Слуги народу" Андрій Одарченко втік за кордон.

Про це повідомляє Центр протидії корупції.

Зазначається, що під час засідання у справі нардепа прокурорка САП заявила про те, що депутат покинув територію України. Зокрема, Одарченка сьогодні не було у Верховні Раді. Раніше він вийшов під заставу в 15 млн грн і здав закордонні паспорти. У САП припускають, що депутат покинув територію України через Закарпатську область.

"Саме туди Одарченко виїхав у перші дні повномасштабного вторгнення РФ. Там він налагодив тісні стосунки з тодішнім керівником Закарпатської ОДА Віктором Микитою, якого нещодавно призначили заступником Єрмака", – додали в ЦПК.

У зв’язку з цим прокурорка внесла клопотання про стягнення застави та оголошення депутата в міжнародний розшук.

Захист назвав ці клопотання передчасними і вважає, що причини неявки Одарченка можуть бути поважними. Наразі причини відсутності нардепа їм невідомі.

Суддя Вищого антикорупційного суду заявив, що 19 вересня розглядатимуть клопотання про стягнення застави і міжнародний розшук. Також суддя ініціював привід Одарченка. Сьогодні його мали допитати, тобто справа рухалась до фіналу.

Згодом у пресслужбі НАБУ підтвердили, що за попередніми даними, Одарченко порушив покладені на нього процесуальні обов'язки і незаконно виїхав з України.

У НАБУ нагадали, що 22 листопада 2023 року ВАКС арештував депутата з альтернативою внесення 15 млн грн застави. Після внесення застави на депутата поклали низку процесуальних обов’язків. Зокрема, він мав здати свої паспорти для виїзду закордон та носити електронний засіб контролю.

"В подальшому за клопотанням прокурора обов’язки судом неодноразово продовжувались. Разом з тим, попри рішення суду органами внутрішніх справ до особи не було застосовано електронний засіб контролю", – зауважили у НАБУ.

У чому підозрюють Одарченка

Як повідомлялося, Одарченка обвинувачують у спробі підкупити голову Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафу Найєма біткоїнами в обмін на сприяння в отриманні грошей із фонду ліквідації наслідків збройної агресії на ремонт будівель Державного біотехнологічного університету, де депутат обіймав посаду ректора (дію контракту призупинено).

За це нардеп пообіцяв хабар у Bitcoin в еквіваленті $50 тис., а згодом надав її частину у розмірі 0,39 біткоїна, що на той момент дорівнювало $10 тис.

Це перша в історії антикорупційних органів неправомірна вигода, яку вдалося задокументувати у криптовалюті.