У заступника головного поліцейського Києва знайшли елітну двоповерхову квартиру, оформлену на тещу. ФОТО

Заступник начальника Головного управління Національної поліції Києва Тарас Полієнко мешкає у дворівневій квартирі у столичному ЖК площею 220 квадратних метрів.

Офіційно квартира оформлена на тещу Полієнка, яка з 1998 року офіційно заробила 100 гривень, а у 2014 році вийшла на пенсію, з’ясували журналісти проєкту "Схеми" (Радіо Свобода).

Тарас Полієнко разом з родиною переїхав у квартиру в житловому комплексі бізнес-класу у Києві у березні 2022 року, свідчать дані у його декларації. У тому ж році Полієнко залишив посаду керівника відділу поліції у Річковому порту Києва та обійняв посаду заступника голови ГУ Нацполіції у Києві. В декларації він вказав, що власниця квартири – його теща Валентина Ткаченко.

Відповідно до договору купівлі-продажу квартири, вона була придбана у 2020 році за 3,3 мільйони гривень (на той час близько $120 тис.). Квартира займає два поверхи та розташована на останньому поверсі ЖК.

За даними Податкової служби, теща поліцейського Валентина Ткаченко з 1998 офіційно заробила 100 гривень. На пенсію вона вийшла у 2014 році і наразі отримує менше 3 тисяч гривень на місяць. Таку ж пенсію отримує і її чоловік – тесть Полієнка. Всі його офіційні доходи за три роки, без урахування пенсії, склали близько 350 тисяч гривень. Тобто сумарно їхніх офіційних коштів не вистачило би на придбання цієї нерухомості в ЖК.

Сам Тарас Полієнко розповів, що "йому невідомі обставини придбання вказаної нерухомості". Його дружина Антоніна Полієнко у коментарі журналістам статки матері пояснила бізнесом на квітах та продажем автомобіля "Волга".

"У мами близько, не знаю скільки, соток квітів, які вона вирощує і має, відповідно, такий спосіб заробляння. Це раз. По-друге, ще у 80-х роках у мами з татом була "Волга", яка прирівнювалась по вартості до житлової квартири в місті Києві. Тобто людина, яка вміє заробляти гроші, вона знає, як і де їх заробляти", – розповіла дружина поліцейського.

Крім того, журналісти звернули увагу, що в своїй декларації поліцейський вказував позику: він отримав близько 3 мільйонів гривень в 2016 році від компанії "СФК" (ТОВ "Сучасна фінансова компанія"). Частину цих коштів Полієнко інвестував у квартиру в тому ж ЖК і з такою самою площею у 162,1 квадратних метри, як у апартаментів, які пізніше купить теща поліцейського. Але у 2020 Полієнко задекларував повернення інвестицій.

Сам Полієнко стрверджує, що "відмовився від участі у інвестиційному проєкті будівництва ЖК", але цей "правочин не має жодного відношення до придбання Валентиною Ткаченко нерухомого майна у 2020-му році".

Загалом сума зобов’язань поліцейського перед фірмою "СФК" у 2018 році сягнула понад 6 мільйонів гривень – це позики, які родина брала на автівки та об’єкти нерухомості. Частково ці кредити погашені, але в певні періоди сума зобов’язання Полієнків зменшувалась на мільйони без будь-яких пояснень, а зарплати подружжя не могли би покрити такі витрати.

Згідно з деклараціями поліцейського, з 2015 по 2023 рік він отримував заробітну плату від 15 тисяч гривень до понад 70 тисяч на місяць у останні два роки, в той же час офіційні доходи його дружини з 2017 по 2023 роки складають майже 600 тисяч гривень.

В тому ж житловому комплексі, де теща поліцейського у 2020 році придбала квартиру, вона ж нібито купила також два паркомісця – вартістю 172 500 гривень кожне. У декларації поліцейського вказаний Lexus 2017 року випуску, зареєстрований на фірму, співвласницею якої до лютого 2024 року була його дружина.

Але на паркомісці журналісти помітили Mercedes S-класу, власника якого наразі встановити не вдалось. Авто, ймовірно, має номери прикриття. Полієнко стверджує, що це авто належать друзям його дружини.

"Mercedes належить друзям моєї дружини, які виїхали за межі України та попрохали її забезпечити зберігання та періодичне обслуговування з метою збереження його технічного стану. Мною особисто здійснювалось періодичне виїжджання з метою заряджання акумуляторних батарей та технічного нагляду", – каже поліцейський.

За його словами, поїздки на цьому автомобілі несистематичні, тому він і не декларує користування ним.

Також Полієнко задекларува подарунок дружині – 7 мільйонів гривень готівкою, які вона нібито отримала від бабусі у 2020-му році. Відповідно до звітності, ці гроші родина поки не витрачала. Ще у травні 2023 року у Національному агентстві з питань запобігання корупції (НАЗК) встановили, що у бабусі дружини поліцейського таких коштів не було.

НАЗК направило до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури матеріали "для вирішення питання щодо звернення до суду з позовом про визнання активу необґрунтованим та стягнення його в дохід держави". Але у САП вирішили, що "тоді підстав для передачі справи до суду було недостатньо".

Сам Тарас Полієнко пояснює, що його дружина "упродовж тривалого часу забезпечувала догляд та піклування за своєю бабусею", тож вона подарувала онуці все майно та заощадження. Його дружина Антоніна Полієнко походження 7 мільйонів гривень заощаджень бабусі пояснити не змогла.

До переїзду в столичний ЖК родина поліцейського мешкала на Київщині, у будинку на понад 180 квадратних метрів у селищі Велика Димерка. Ця нерухомість записана на його сестру Олену Палієнко – заступницю директора Департаменту з питань громадянства, паспортизації та реєстрації Державної міграційної служби. Будинок розташований на ділянці, яка також належить Олені Палієнко, а по сусідству – земля та будинок, які належать матері Полієнків.

Журналісти встановили, що в той час, коли Тарас Полієнко мешкав у сестри, на земельній ділянці з’явилась ще одна будівля. Вже після того, як Тарас Полієнко перейшов на посаду заступника голови столичного Нацполу, на ділянці матері та сестри почалась перебудова будинків, з’явився басейн та змінився ландшафтний дизайн.

Сестра Полієнка – чиновниця Державної міграційної служби – у коментарі повідомила, що зараз на території триває перебудова, бо родинне майно було знищене у 2022 році, під час вторгнення російської армії до їхнього селища.

За який кошт йде відбудова, Олена Палієнко не відповіла, але Тарас Полієнко зазначив, що вона здійснюється "за рахунок коштів родини та близьких родичів" і повідомив, що "при набутті реєстраційного статусу у будівель, майно буде внесене до відповідних державних реєстрів та декларації".

Що журналісти дізналися про бізнес та статки керівника Нацполіції Київ Вигівського?

Як повідомлялося, раніше журналісти Bihus.Info з'ясували, що сестра голови Національної поліції Івана Вигівського, яка працювала вчителькою, з 2019 року володіє часткою у ТОВ "Югнефтепродукт", яка займається торгівлею пальним. За останні роки компанія торгувала щонайменше з двома фігурантами кримінальних проваджень, слідство у яких вела Нацполіція.

Крім того, у 2020 році фірма його сестри з партнерами викупила на під’їзді до Миколаєва два гектара землі, на якій запустили АЗС під брендом "KIV OIL". Коли журналісти навідалися на цю заправку наприкінці квітня – там торгували пальним без ліцензії, без чеків і з оплатою готівкою або на карту чоловіка, який продає каву в сусідній кав’ярні. Ці порушення мала б розслідувати поліція.

Іван Вигівський очолює Національну поліцію України від січня 2023 року. Загалом у структурах МВС він працює понад 10 років. У всіх своїх деклараціях Вигівський багато років зазначає, що користується орендованим чи позиченим майном.

Зокрема, після призначення в столицю Вигівський оселився в приватному будинку під Києвом вартістю 6,5 млн грн. Він оформлений на давню подругу родини з Миколаєва. Утім, жінка, за даними журналістів, не могла дозволити собі придбати такий дім. Коли Вигівський працював у Миколаєві, то жив у будинку, оформленому на сестру.

Окрім того, Вигівський тривалий час користувався автівками, оформленими на тещу – Hyundai Santa Fe, потім Volkswagen Touareg. Далі теща Touareg продала і всю виручену суму (900 тис грн) – подарувала доньці. Зазначеної суми якраз вистачило на покупку Audi SQ5, щоправда при цьому сама теща після цього придбала нову Audi SQ8. Такі автівки коштують від $100 тис., а теща Вигівського не має ні бізнесу, ні навіть зарплати.

Своєю чергою міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що задоволений роботою поліції і не планує відсторонювати від виконання обов'язків її керівнка Івана Вигівського після розслідування журналістів про сумнівний бізнес та статки його родичів.