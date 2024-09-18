Поштовим операторам дозволять надавати банківські послуги, – Гетманцев

Про це голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу") повідомив у Telegram.

"Метою законопроекту є створення правових засад для появи на ринку фінансових послуг України нового різновиду надавачів фінансових послуг – банків фінансової інклюзії, які будуть працювати на підставі обмеженої банківської ліцензії", – написав Гетманцев.

Він уточнив, що такі ліцензії видаватимуть з метою забезпечення доступу до фінансових послуг у районах, наближених до зони бойових дій, на звільнених територіях, а також на важкодоступних та малонаселених територіях (на кшталт високогірних регіонів).

"Відповідно до законопроєкту компанія, яка вже широко присутня своїми відділеннями по всій території України (як, наприклад, "Укрпошта", "Нова Пошта", інші поштові оператори, розгалужені небанківські фінансові установи тощо) зможуть, отримавши обмежену банківську ліцензію, надавати банківські послуги з деякими обмеженнями у тих місцях, де немає чи недостатньо банківських відділень", – пояснив Гетманцев.

Він додав, що банки також зможуть за бажанням поміняти свою банківську ліцензію на обмежену та зосередитися на наданні таких обмежених банківських послуг.

Як повідомлялося, згідно із оновленим Меморандумом про економічну і фінансову політику з МВФ, український уряд зобов'язався підготувати законопроєкт про нову спеціалізовану та обмежену банківську діяльність, спрямовану на швидкий доступ до фінансових послуг на базі наявної поштової інфраструктури, найперше в районах, які відчувають вплив війни.

Банківські послуги планує надавати "Укрпошта"

Раніше державна "Укрпошта" планувала купити найменший в Україні "Альпарі Банк", у 2022 році Антимонопольний комітет надав відповідний дозвіл.

За даними ЗМІ, "Укрпошта" досягла домовленості щодо купівлі АТ "Альпарі банк" за 260 млн грн. Кабінет міністрів та Міністерство інфраструктури також погодили відповідну угоду, але проти виступив НБУ, оскільки український уряд обіцяв МВФ зменшити частку держави на банківському ринку, а не збільшувати її. Регулятор не погодив цю угоду та повернув назад "Укрпошті" пакет документів на купівлю банку "Альпарі" без прийняття рішення 29 травня 2023 року.

У підсумку "Альпарі Банк" добровільно здав банківську ліцензію, а Національний банк виключив його із реєстру банків.

Втім, у травні у власність держави перейшов контрольний пакет акцій ау розмірі 88,89%, який суд конфіскував у російського мільярдера і президента московського футбольного клубу "ЦСКА" Євгенія Гінера.

У середині грудня 2023 року гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський розповідав про зацікавленість держкомпанії у передачі їй акцій PINbank, тоді проти цього також виступав Нацбанк.