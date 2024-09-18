Турецькі банки почали масово відмовляти у проведенні транзитних платежів з Росії до країн ЄС

Турецькі банки стали масово відмовляти російським компаніям у проведенні платежів до Європейського Союзу та інших країн.

Минулого разу схожа ситуація спостерігалася на початку 2024 року, коли турецькі банки почали побоюватися вторинних санкцій США за роботу з російськими компаніями. Втім, тоді транзакції поступово відновилися, передає LIGA.net із посиланням на російське видання "Вєдомості".

Проблеми Росії з транзитними платежами через Туреччину з'явилися знову влітку цього року. Європейські банки періодично почали відмовлятися приймати в банів Туреччини оплату за товари на користь постачальників російського бізнесу.

"Посилення жорсткості з боку європейських кредитних організацій призвело до того, що на початку вересня вже турецькі банки стали відмовляти в проведенні транзитних платежів", – пише видання.

Водночас турецький державний банк Emlak Katılım, який формально не проводить транзитні платежі, на тлі відмови інших від таких операцій ввів за них додаткову комісію, яку можуть собі дозволити тільки великі російські компанії.

Причиною може бути те, що турецькі банки почали більше побоюватися санкцій або їх банки-кореспонденти тепер висувають підвищені вимоги до платежів із Туреччини.

На початку вересня Мінекономрозвитку Росії заявило, що масові відмови банків проводити платежі, з якими російські компанії зіткнулися в Туреччині, Китаї, на Близькому Сході та країнах колишнього СРСР, вдарили по поставках імпортних товарів до Росії. Так, за підсумками 2024 року обсяги імпорту в РФ будуть на $29,2 млрд нижчими від початкового плану.

Російські банкіри своєю чергою визнали, що проблема з міжнародними розрахунками – це надовго.