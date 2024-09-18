БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
5 843 3

Кабмін ухвалив постанову для встановлення в Україні плавучих ТЕС

тес,плавуча

Кабінет Міністрів затвердив заходи з організації встановлення газопоршневих та/або газотурбінних установок на суднах технічного флоту.

Про це йдеться в постанові №1069, передає LIGA.net.

Зазначається, що ці заходи мають позначку "для службового користування".

Водночас Кабмін повідомив, що оренда таких станцій та пов'язаних із цим послуг відбуватиметься через укладення договору без застосування відкритих торгів.

Станції також звільнили від необхідності отримувати містобудівні умови, відведення земельних ділянок та інших бюрократичних перепон.

Як повідомлялося, наприкінці січня 2023 року турецька компанія Karpowership та державна "Енергетична компанія України" підписали Меморандум про взаєморозуміння, який передбачає поставки плавучих електростанцій потужністю 500 МВт.

У Karpowership запевняли, що такі електростанції компанії зможуть забезпечити потреби в електроенергії 1 млн домогосподарств. Розмістити їх планувалося у портах Молдови та Румунії.

Згодом стало відомо, що Україна та Туреччина зосередяться на пошуку безпечного розташування для турецьких плавучих електростанцій, які могли б збільшити виробництво електроенергії для окремих українських регіонів.

Автор: 

ТЕС (677) флот (84) електроенергія (4241)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
шо воно за чудо таке? уже закопувать висоволтки не будуть?
показати весь коментар
18.09.2024 19:53 Відповісти
українську енергетичну систему , куйло добряче покромсав,так "зеаферисти" тепер разом з турками будуть заробляти на українцях.як і у випадку з українським зерном...
показати весь коментар
18.09.2024 20:10 Відповісти
Прокинулися, і року не пройшло. Може, у воюючій країні треба швидше приймати дозволи на встановлення е/е генерації, а не жувати соплі майже рік?
показати весь коментар
18.09.2024 21:05 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 