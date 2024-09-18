Кабмін ухвалив постанову для встановлення в Україні плавучих ТЕС

Кабінет Міністрів затвердив заходи з організації встановлення газопоршневих та/або газотурбінних установок на суднах технічного флоту.

Про це йдеться в постанові №1069, передає LIGA.net.

Зазначається, що ці заходи мають позначку "для службового користування".

Водночас Кабмін повідомив, що оренда таких станцій та пов'язаних із цим послуг відбуватиметься через укладення договору без застосування відкритих торгів.

Станції також звільнили від необхідності отримувати містобудівні умови, відведення земельних ділянок та інших бюрократичних перепон.

Як повідомлялося, наприкінці січня 2023 року турецька компанія Karpowership та державна "Енергетична компанія України" підписали Меморандум про взаєморозуміння, який передбачає поставки плавучих електростанцій потужністю 500 МВт.

У Karpowership запевняли, що такі електростанції компанії зможуть забезпечити потреби в електроенергії 1 млн домогосподарств. Розмістити їх планувалося у портах Молдови та Румунії.

Згодом стало відомо, що Україна та Туреччина зосередяться на пошуку безпечного розташування для турецьких плавучих електростанцій, які могли б збільшити виробництво електроенергії для окремих українських регіонів.