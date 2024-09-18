Незаконне збагачення та недостовірне декларування: НАЗК виявило у деклараціях ексомбудсменки порушень на 42 мільйони

Національне агентство з питань запобігання корупції за результатами перевірок декларацій за 2022 та 2023 роки встановило в діях ексомбудсменки, яка на кінець 2023 року була членкинею правління Пенсійного фонду, ознаки незаконного збагачення на майже 10 млн грн, а також ознаки недостовірного декларування на понад 32,4 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба НАЗК, не вказуючи прізвища посадовиці. Проте відомо, що у 2018-2022 роках омбудсменкою була Людмила Денісова.

Зокрема, за результатами перевірки декларації за 2022 рік встановлено ознаки недостовірних відомостей на понад 12,4 млн грн, із яких 2,4 млн грн – не відображені відомості про дохід, за рахунок якого декларантка здійснила погашення позики перед банком, та вказала 10 млн грн, нібито отримані в позику від третьої особи.

"Такий "позичальник" повідомив, що його попросили оформити надання позики від свого імені декларанту, власних коштів у такому розмірі він не мав і фактично їх не передавав", – зазначили в НАЗК.

У декларації за 2023 рік зазначене фінансове зобов'язання збільшилось до 20 млн грн.

Крім того, за результатами повної перевірки декларації за 2023 рік НАЗК також встановило ознаки незаконного збагачення у зв'язку з набуттям декларанткою грошових активів із непідтверджених джерел для погашення позики перед банком, розмір яких перевищує її законні доходи на 9,9 млн грн.

У діях ексомбудсменки та ексчленкині правління Пенсійного фонду України виявлено ознаки правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366-2 Кримінального Кодексу України (недостовірне декларування) та ст. 368-5 ККУ (незаконне збагачення).

За матеріалами перевірок декларацій Національна поліція України розпочала кримінальні провадження.

У середині серпня повідомлялося, що Національне агентство з питань запобігання корупції за результатами перевірки звітів політичних партій знайшло порушення в 466 звітах, тобто в кожному третьому.