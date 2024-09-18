БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
4 096 3

Власником 100% акцій компанії "Будіндустрія-Сервіс ЛТД" став Сергій Шапран

Сергій Шапран

Засновник інвестиційного холдингу Alumeta Group, власник Броварського алюмінієвого заводу Сергій Шапран викупив частку Михайла Пишного та став одноосібним власником ТОВ "Будіндустрія-Сервіс ЛТД", що займається видобутком піску в Київській області.

Про це йдеться в повідомленні Національної асоціації добувної промисловості, передає Фокус.

Як повідомляється, угоду було закрито 6 вересня 2024 року за номінальною вартістю частки 9 587 500 грн.

Також Шапран встановив контроль над компаніями ТОВ "Юні Сервіс", ТОВ "Юні Люкс", ТОВ "Юні Стоун Плент".

90% у всіх згаданих товариствах Шапран володіє особисто, 10% – через АТ "ЗНВКІФ "Денмарк".

Сергій Шапран увійшов у ТОВ "Будіндустрія-Сервіс ЛТД" у квітні 2024 року. Тоді ж товариство докапіталізували з 2,175 млн грн до 19,175 млн грн, а у вересні – до 20 млн грн.

ТОВ "Будіндустрія-Сервіс ЛТД" засновано в 2003 році. Із 2013 року компанію очолює Сергій Васянович. Надрокористувач видобуває пісок в руслі річки Десна (родовище Спаське, дозвіл № 6391, до 2029 року).

родовище Спаське, дозвіл № 6391
родовище Спаське, дозвіл № 6391Сег

Автор: 

видобуток (1758) купівля (1327) родовище (158) Новини компаній (3360) Шапран Віталій (4)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Читачі мають хором порадіти за "успєшнава пєрдпєрніматєля"?
показати весь коментар
18.09.2024 21:16 Відповісти
В броварах підняли брови...
Що за холдинг... нах...
Був раніше безтолковий...-
Зараз... олігарх...
показати весь коментар
18.09.2024 21:44 Відповісти
Радий за пана ,тримайте й далі в курсі,щоб знати,за кого, та за що,погонять штурмувати посадки.А то все -"наша країна","наша земля".
показати весь коментар
19.09.2024 06:35 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 