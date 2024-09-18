Власником 100% акцій компанії "Будіндустрія-Сервіс ЛТД" став Сергій Шапран

Засновник інвестиційного холдингу Alumeta Group, власник Броварського алюмінієвого заводу Сергій Шапран викупив частку Михайла Пишного та став одноосібним власником ТОВ "Будіндустрія-Сервіс ЛТД", що займається видобутком піску в Київській області.

Про це йдеться в повідомленні Національної асоціації добувної промисловості, передає Фокус.

Як повідомляється, угоду було закрито 6 вересня 2024 року за номінальною вартістю частки 9 587 500 грн.

Також Шапран встановив контроль над компаніями ТОВ "Юні Сервіс", ТОВ "Юні Люкс", ТОВ "Юні Стоун Плент".

90% у всіх згаданих товариствах Шапран володіє особисто, 10% – через АТ "ЗНВКІФ "Денмарк".

Сергій Шапран увійшов у ТОВ "Будіндустрія-Сервіс ЛТД" у квітні 2024 року. Тоді ж товариство докапіталізували з 2,175 млн грн до 19,175 млн грн, а у вересні – до 20 млн грн.

ТОВ "Будіндустрія-Сервіс ЛТД" засновано в 2003 році. Із 2013 року компанію очолює Сергій Васянович. Надрокористувач видобуває пісок в руслі річки Десна (родовище Спаське, дозвіл № 6391, до 2029 року).



Сег