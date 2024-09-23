"Переломний момент": Найбільші банки світу зобов’язалися підтримувати ядерну енергетику

14 банків світу, зокрема з-поміж найбільших фінансових організацій, зобов'язалися збільшити підтримку ядерної енергетики з метою до 2050 року потроїти світові потужності виробітку.

Про це йдеться в пресрелізі ініціативи, передає LIGA.net.

До країн, які торік схвалили Декларацію Конференції ООН зі зміни клімату COP28, долучилися Abu Dhabi Commercial Bank, Ares Management, Bank of America, Barclays, BNP Paribas, Brookfield, Citi, Credit Agricole CIB, Goldman Sachs, Guggenheim Securities LLC, Morgan Stanley, Rothschild & Co., Segra Capital Management і Societe Generale.

Декларацію COP28 про збільшення потужностей ядерної енергетики втричі до 2050 року підтримали понад 20 країн, серед яких і Україна. Підписанти визнали ключову роль ядерної енергетики в досягненні глобальних нульових викидів парникових газів. Документ ухвалено у грудні 2023 року на Всесвітній Конференції ООН зі зміни клімату (COP28) в Дубаї.

Як зазначається, публічна демонстрація підтримки стала довгоочікуваним визнанням того, що фінансовий сектор має відіграти вирішальну роль у переході до низьковуглецевої енергетики.

Складність та висока вартість фінансування ядерних проєктів стали перешкодою для будівництва нових електростанцій та призвели до значного уповільнення темпів зростання в західних країнах після будівництва низки реакторів у 1970-х та 1980-х роках.

"Ця подія змінить правила гри", – заявив голова ядерної практики юридичної фірми Hunton Andrews Kurth і член правління Всесвітньої ядерної асоціації Джордж Боровас.

Дотепері, за його словами, банкам було політично важко підтримувати нові ядерні проєкти, які часто вимагали схвалення з боку офісу генерального директора.

Водночас банки могли б підтримати нові станції, збільшивши пряме кредитування та проєктне фінансування ядерних компаній, організувавши продаж облігацій або надавши компаніям доступ до приватних інвестиційних чи кредитних фондів.

Ухвалене рішення експерти називають "переломним моментом", оскільки така підтримка допоможе нормалізувати ядерну енергетику як "частину вирішення проблеми зміни клімату", а не як "необхідне зло".

Зазначається також, що ядерна енергетика починає отримувати підтримку від великих технологічних компаній, що бачать у ній низьковуглецеве рішення для забезпечення роботи дата-центрів.

На початку серпня президент України Володимир Зеленський підписав євроінтеграційний закон про контроль за викидами.

Згодом стало відомо, що Китай побудує 11 нових атомних реакторів на п'яти станціях. Таким чином він може стати найбільшим виробником атомної енергії в світі.