Росія наступного року збільшить витрати на армію до нового рекорду

Російський уряд готується знову різко збільшити витрати бюджету на армію, щоб оплатити розв'язану РФ повномасштабну війну проти України, яка вже обійшлася російським платникам податків у 22 трлн руб.

Про це пише Bloomberg із посиланням на проєкт закону про бюджет, який готується до внесення до Держдуми РФ, передає The Moscow Times.

Як зазначається, 2025 року федеральна скарбниця Росії витратить за статтею "національна оборона" рекордні 13,2 трлн руб., або $142 млрд.

Порівняно з 2024 роком (10,8 трлн руб.) військові витрати збільшаться ще на 22%, щодо 2023 року (6,8 трлн руб.) – удвічі, а якщо порівнювати з 2021 роком (3,5 трлн руб.) – зростуть майже вчетверо.

Військовий бюджет Росії досягне 6,2% національного ВВП – рівня військових диктатур Африки (6,3% ВВП у Південному Судані), а частка видатків на армію в скарбниці – близько 30% – залишиться на безпрецедентних позначках із часів СРСР.

Практично кожен третій рубль у бюджеті – 12,9 трлн руб. у сумі – буде витрачено за засекреченими статтями. Загальний обсяг таких витрат зросте на 16% порівняно з поточним роком, або на 1,8 трлн руб.

Ще 3,5 трлн руб. російський уряд витратить за статтею "національна безпека", в яку зашиті бюджети поліції, Росгвардії, Слідчого комітету, спецслужб та інших силових структур. У сумі армія та силовики "з'їдять" 40% федерального бюджету, або 16,7 трлн руб.

Витрати бюджету на охорону здоров'я уряд планує заморозити на рівні поточного року – 1,6 трлн руб., а на соціальну підтримку населення, включно з виплатами пенсій і допомогою, – помітно скоротити. 2025 року на ці цілі буде виділено 6,8 трлн руб. – на 700 млрд руб. менше, ніж 2024 року.

Помітне зростання – на 10%, або 400 млрд руб., – уряд РФ закладає за статтею "національна економіка", куди включені асигнування на мегапроєкти та допомогу держкорпораціям.

Очікується, що збалансувати військовий бюджет російському уряду допоможе збільшення податків: з 2025 року в Росії почне діяти прогресивна шкала податку на доходи фізичних осіб, а також зросте податок на прибуток бізнесу. Це, за розрахунками Мінфіну РФ, принесе до скарбниці додатково 2,6 трлн руб.

Скільки Росія витачає на війну?

Як повідомлялося, за першу половину 2024 року федеральний бюджет РФ витратив за оборонними статтями рекордні 5,3 трлн руб.

Порівняно з аналогічним періодом минулого року військові витрати Росії збільшилися на 36%, або 1,4 трлн руб.

У середньому на утримання армії та закупівлі зброї уряд витрачав 203 млрд руб. на тиждень, 29 млрд руб. на день, або 1,2 млрд руб. на годину.

Уряд Росії активно шукає нові джерела наповнення федерального бюджету через зростання видатків на війну проти України. Частка військових видатків у бюджеті Росії на 2024 рік стала рекордною з останніх років існування Радянського Союзу і вперше у новітній історії перевищить видатки на соціальні програми.

Детальніше читайте у матеріалі: Скільки Україна та Росія витрачають на війну