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Новини Війна
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Росія наступного року збільшить витрати на армію до нового рекорду

владімір,путін

Російський уряд готується знову різко збільшити витрати бюджету на армію, щоб оплатити розв'язану РФ повномасштабну війну проти України, яка вже обійшлася російським платникам податків у 22 трлн руб.

Про це пише Bloomberg із посиланням на проєкт закону про бюджет, який готується до внесення до Держдуми РФ, передає The Moscow Times.

Як зазначається, 2025 року федеральна скарбниця Росії витратить за статтею "національна оборона" рекордні 13,2 трлн руб., або $142 млрд.

Порівняно з 2024 роком (10,8 трлн руб.) військові витрати збільшаться ще на 22%, щодо 2023 року (6,8 трлн руб.) – удвічі, а якщо порівнювати з 2021 роком (3,5 трлн руб.) – зростуть майже вчетверо.

Військовий бюджет Росії досягне 6,2% національного ВВП – рівня військових диктатур Африки (6,3% ВВП у Південному Судані), а частка видатків на армію в скарбниці – близько 30% – залишиться на безпрецедентних позначках із часів СРСР.

Практично кожен третій рубль у бюджеті – 12,9 трлн руб. у сумі – буде витрачено за засекреченими статтями. Загальний обсяг таких витрат зросте на 16% порівняно з поточним роком, або на 1,8 трлн руб.

Ще 3,5 трлн руб. російський уряд витратить за статтею "національна безпека", в яку зашиті бюджети поліції, Росгвардії, Слідчого комітету, спецслужб та інших силових структур. У сумі армія та силовики "з'їдять" 40% федерального бюджету, або 16,7 трлн руб.

Витрати бюджету на охорону здоров'я уряд планує заморозити на рівні поточного року – 1,6 трлн руб., а на соціальну підтримку населення, включно з виплатами пенсій і допомогою, – помітно скоротити. 2025 року на ці цілі буде виділено 6,8 трлн руб. – на 700 млрд руб. менше, ніж 2024 року.

Помітне зростання – на 10%, або 400 млрд руб., – уряд РФ закладає за статтею "національна економіка", куди включені асигнування на мегапроєкти та допомогу держкорпораціям.

Очікується, що збалансувати військовий бюджет російському уряду допоможе збільшення податків: з 2025 року в Росії почне діяти прогресивна шкала податку на доходи фізичних осіб, а також зросте податок на прибуток бізнесу. Це, за розрахунками Мінфіну РФ, принесе до скарбниці додатково 2,6 трлн руб.

Скільки Росія витачає на війну?

Як повідомлялося, за першу половину 2024 року федеральний бюджет РФ витратив за оборонними статтями рекордні 5,3 трлн руб.

Порівняно з аналогічним періодом минулого року військові витрати Росії збільшилися на 36%, або 1,4 трлн руб.

У середньому на утримання армії та закупівлі зброї уряд витрачав 203 млрд руб. на тиждень, 29 млрд руб. на день, або 1,2 млрд руб. на годину.

Уряд Росії активно шукає нові джерела наповнення федерального бюджету через зростання видатків на війну проти України. Частка військових видатків у бюджеті Росії на 2024 рік стала рекордною з останніх років існування Радянського Союзу і вперше у новітній історії перевищить видатки на соціальні програми.

Детальніше читайте у матеріалі: Скільки Україна та Росія витрачають на війну

Автор: 

бюджет (1810) витрати (205) росія (14230)


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Топ коментарі
+6
Це частина потужного "плану перемоги", тому не дивуйтеся.
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24.09.2024 09:14
+5
Засрашці в стані війни комфортно! Вони постійно воюють! Тільки знищення Засрашки та іі розпад призведе до закінчення воєн на пострадянскому просторі! Але призведе до воєн в самій постЗасрашкі! То буде добре, але Захід цього боіться більше, чим програшу Украіни!
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24.09.2024 08:56
+4
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24.09.2024 08:38
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наступного року на сосії можлива гіперінфляція
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24.09.2024 08:32 Відповісти
окуляри рожеві знімайте і в казки від некомпетентних у цих питаннях ікспєрдів менше вірте. уже в 22-му році ці ікспєрди торочили про крах економіки на федарації, рубль по 200-300 і так далі... а вже 24-й рік і ці всі ікспєрди ходять обісрані. гіпер - це коли сотні чи тисячі відсотків інфляція. а зараз на федерації інфляція повзуча і контроьована. там до галопуючої інфляції ще далеко, а ви вже про гіперінфляцію стверджуєте... коли у кацапні є кожного дня мільйони барелів нафти на світовий продаж, ні про яку гіперінфляцію не може бути мови.
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24.09.2024 09:29 Відповісти
Рашка иде на рекорд? -- а ми ім в пику план перемоги!
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24.09.2024 08:34 Відповісти
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24.09.2024 08:38 Відповісти
Це частина потужного "плану перемоги", тому не дивуйтеся.
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24.09.2024 09:14 Відповісти
Просто кловуни не можуть жити скромоно. За державний кошт вони потребують розкоші і богатства. Головне, що 73% лохи це підтримують.
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24.09.2024 11:34 Відповісти
Але що цікаво що такі показники з падінням лише на 1 відсоток закладені і на 26-27рік. Доречі там 6.2% від ввп на війскові потреби, коли в нас на наступній рік 121% від ввп. І все це грощі з нафти та інших копалин. Якщо нам не дудть згоди виносити все з чого підживлюется московія,бо не дай Бог нафта зросте на 3 центи за галлон-справи кепські
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24.09.2024 08:42 Відповісти
Навіщо ж Зермаки дозволили пуйлу продавати газ Орбану через нашу територію і заробляти нові мільярди на війну і вбивства українців.?
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24.09.2024 09:05 Відповісти
Згади не дадуть, тому що в такому плані почнуть рости ціни на ресурси. А це визве ріст інфляції як в ЄС так і США що виникла від надмірного друку грошей під час пандемії.

Ріст інфляції не дасть змогу знизити ставку що може спровокувати банкрутства як деяких банків так і компаній та підніме ймовірність нової кризи.

Якимось чином в свому плані війна вирішила багато проблем в світовій економіці тим що раша почала продавати свої ресурси дешевше ринку особливо в світові промплощадки в Азії, якщо ми будемо мати можливість бити по екпорту, це спровокує його зупинку та падіння прибутів західних компаній і ріст цін на сировину
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24.09.2024 11:11 Відповісти
Засрашці в стані війни комфортно! Вони постійно воюють! Тільки знищення Засрашки та іі розпад призведе до закінчення воєн на пострадянскому просторі! Але призведе до воєн в самій постЗасрашкі! То буде добре, але Захід цього боіться більше, чим програшу Украіни!
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24.09.2024 08:56 Відповісти
"Ми ближче до миру, ніж багато хто думає.", - найвеличніший Лідор-стратех Зе.
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24.09.2024 08:57 Відповісти
"Ми ближче..."
Я за "них" навіть не хвилююся, вони точно виживуть.
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24.09.2024 09:16 Відповісти
Впевнений, ЗСУ (Зеленський-Сирський-Умєров) та їхні холуї розворують більше, як і попередні три роки.
Чи варто цим пишатися?
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24.09.2024 08:59 Відповісти
Є один позитивний момент бюджет виросте на 20% в фублях .
А оскільки в наступному році буде девальвація цього різаного паперу мінімум до 110 - то це ті самі 20%.
Тобто в доларах бюджет буде такий самий.
А якщо рубля впаде ще нижче до 150 ,то і зменшиться.

Ну але взагалі надія лише на Бога - що в Московії керовніки - ще більші дебіли чим наші, ну і на нафту нижче 50....
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24.09.2024 09:45 Відповісти
Не зупиняйтесь, продовжуйте нарощувати обсяги. Швидше підете по ***** вслід за совком.
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24.09.2024 09:49 Відповісти
Це він почув, що зє вже до миру наближається.
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24.09.2024 10:04 Відповісти
В раші є велика інфляція тому такий ріст ще нічого суттєво не означає, плюс вони збільшують виплати найманцям.
Але всерівно їх військовий бюджет завдяки дирявим точковим санкціям, більший чим весь бюджет України разом із західною допомогою, що багато про що говорить в плані затяжної війни.
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24.09.2024 11:15 Відповісти

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