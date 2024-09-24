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Уламки ворожих дронів на Полтавщині пошкодили енергетичну інфраструктуру

ремонт,електроенергія,світло,відновлення

У ніч проти 24 вересня ворог атакував дронами Полтавську область. Унаслідок падіння уламків збитих безпілотників була пошкоджена енергетична інфраструктура.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Філіп Пронін.

За його словами, у Миргородському районі могли чути звуки вибухів, працювала протиповітряна оборона. Уламки ворожого БпЛА пошкодили кілька приватних будинків. На щастя, постраждалих немає.

"Уламками також пошкоджено енергетичну інфраструктуру на Полтавщині, в результаті чого без світла залишилися 20 населених пунктів", – зазначив Пронін.

Задіяні усі відповідні служби для ліквідації наслідків. Ситуація на контролі.

Як повідомлялося, упродовж 22 вересня через обстріли і бойові дії були знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській та Херсонській областях.

Автор: 

електроенергія (4246) Полтавська область (126)


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