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Новини
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Справа на майже 400 мільйонів: Перед судом постануть посадовці Полтавського ГЗК Жеваго

гзк,полтавський

Працівники Державного бюро розслідувань скерували до суду обвинувальний акт щодо сімох посадовців та службових осіб ПрАТ "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат". Менеджмент товариства, яке належить олігарху–втікачу Костянтину Жеваго, привласнив десятки мільйонів гривень.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Зазначається, що керівництво комбінату впродовж 2019-2021 років протиправно розпоряджалося корисними копалинами загальнодержавного значення.

"Не маючи спеціального дозволу на користування надрами воно незаконно реалізувало тонни мінеральної сировини на майже 80 млн грн. Потім через залучені до схеми підприємства перепродали цю ж саму сировину, але набагато дорожче", – йдеться у повідомленні.

Зокрема, топменеджмент продавав без відповідних дозволів щебеневу сировину, яка виготовлялась з відходів, видобутих у кар’єрі корисних копалин.

Сума оборудки становила понад 370 млн грн.

Нагадаємо, "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат" входить до групи Ferrexpo plc, якою володіє олігарх Костянтин Жеваго.

Автор: 

ГЗК (127) Жеваго Костянтин (332) Полтава (118) ДБР (494)


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А спіляв би хтось мішок картоплі, ото би менти із прокурвами статтю би впаяли.
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24.09.2024 11:42 Відповісти
до кінця місяця будуть вже відпочивати за кордоном)
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24.09.2024 13:45 Відповісти
Та ні. В нашій країні всі причетні до правничої діяльності знають, що підозру, а тим паче обвинувальний акт на "поважних" людей, оприлюднюють тільки після після підтвердження, що "клієнти" вже в безпеці. В Монако.
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24.09.2024 14:53 Відповісти
І що не бачили з самого початку що крадуть бачили змінились правила і нший гравець підгріба під себе бізнес а менти і прокурорські на прикормі хлопці і дівчата це СИСТЕМА вибудована за 30 років з комуністичних олігархів
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25.09.2024 10:34 Відповісти

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