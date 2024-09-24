Справа на майже 400 мільйонів: Перед судом постануть посадовці Полтавського ГЗК Жеваго

Працівники Державного бюро розслідувань скерували до суду обвинувальний акт щодо сімох посадовців та службових осіб ПрАТ "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат". Менеджмент товариства, яке належить олігарху–втікачу Костянтину Жеваго, привласнив десятки мільйонів гривень.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Зазначається, що керівництво комбінату впродовж 2019-2021 років протиправно розпоряджалося корисними копалинами загальнодержавного значення.

"Не маючи спеціального дозволу на користування надрами воно незаконно реалізувало тонни мінеральної сировини на майже 80 млн грн. Потім через залучені до схеми підприємства перепродали цю ж саму сировину, але набагато дорожче", – йдеться у повідомленні.

Зокрема, топменеджмент продавав без відповідних дозволів щебеневу сировину, яка виготовлялась з відходів, видобутих у кар’єрі корисних копалин.

Сума оборудки становила понад 370 млн грн.

Нагадаємо, "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат" входить до групи Ferrexpo plc, якою володіє олігарх Костянтин Жеваго.