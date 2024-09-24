"Укргазвидобування" придбало ліцензію на нафтогазове родовище за мільярд

Державна служба геології та надр України провела успішні аукціони з продажу 20-річних спецдозволів на користування надрами з покладами вуглеводнів. Найдорожчий з них продали за 1 млрд грн.

Про це свідчать результати торгів 24 вересня на Prozorro.Продажі, передає liga.net.

Зазначається, що найдорожчим лотом стала ліцензія на площу Західно-Мажарівську, включно з Гулаківською площею (вільний газ, газ природний, нафта, конденсат, розчинений у нафті газ, газ сланцевих товщ), розташовану на території Полтавської й Харківської областей.

На торгах перемогло "Укргазвидобування", яке запропонувала за спецдозвіл 1,003 млрд грн. Стартова ціна лоту становила 313,87 млн грн.

Її єдиний суперник ТОВ "Новітні українські інформаційні технології" (власниця – Тетяна Уловець) зупинився на стартовій вартості.

Спеціальний дозвіл на промислову розробку Криницької площі (газ природний) у Стрийському районі Львівщини продали за 108,63 млн грн компанії ТОВ "Євро-Промпостач" Арсена Веклина. Стартова вартість становила 5,94 млн грн.

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При цьому Південно-Гірська площа (газ природний, конденсат) у Дрогобицькому та Стрийському районі дісталася компанії ТОВ "Горизонти", яка запропонувала за неї 16,53 млн грн за стартової вартості 4,66 млн грн. Компанію контролюють громадянин Чехії Карел Комарек та український бізнесмен Зіновій Козицький (батько голови Львівської ОВА Максима Козицького).

Ще шість аукціонів, що планувалися на вівторок, не відбулися через відсутність учасників.

Як повідомлялося, за підсумками січня-серпня 2024 року добувні компанії групи "Нафтогаз" – АТ "Укргазвидобування" і ПАТ "Укрнафта" – видобули 9,8 млрд кубометрів товарного газу, що на понад 7% більше, ніж за аналогічний період минулого року.